Osakekaupankäynnin tahti rauhoittui hektisen kolmannen vuosineljänneksen tuloskauden jälkeen.

Ilman marraskuussa Nordeaan kohdistunutta laajamittaista ostoinnostusta suomalaiset yksityissijoittajat kevensivät osakepainoaan nettomääräisesti 50 miljoonalla eurolla. Yksityissijoittajien usko maailmantalouteen on alkanut rakoilla.

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto jäi marraskuussa 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto hiipui 5,5 prosenttia vuodentakaisesta marraskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät vähenivät edelliskuusta euroissa mitattuna 41,8 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät kutistuivat euroissa 24,8 prosenttia.

Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 0,3 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja toteutettiin kuitenkin 8,5 prosenttia viime vuoden marraskuuta enemmän. Pörssin kappalemääräinen kaupankäyntiaktiviteetti putosi viime kuusta 23,3 prosenttia. Yksityissijoittajilla kappalemääräisen kaupankäyntitahdin osalta koettiin hidastumista lokakuusta 24,2 prosenttia.

Nordea on sijoittajakansan uusi suosikkiosake

Nordean osake edusti marraskuussa jopa 80 prosenttia kaikista yksityissijoittajien ostoista. Usein ei markkinoilla saa tällaista ostoryntäystä todistaa. Samalla Nordea oli päättyneen kuukauden selvästi vaihdetuin osake suomalaisten yksityissijoittajien salkuissa. Viime vuonna marraskuussa nähtiin jo startti kevään osinkokauteen. Tänä vuonna samaa ei ole nähtävissä laajalla rintamalla, mutta Nordeaan kohdistuva ostoinnostus viestii osin sitä, että yhä useampi yksityissijoittaja panostaa tällä hetkellä osinkotuottoon ja jättää kurssinousun tavoittelun sivurooliin.

Tuloskauden jälkeen yksityissijoittajat käänsivät selän Nokialle

Suomalaisen sijoittajakansan pitkäaikainen ikisuosikki Nokia valahti marraskuun vaihdetuimpien osakkeiden listalla poikkeuksellisesti vasta kolmannelle sijalle. Nokia myös päätyi kuukauden nettomyydyimmäksi osakkeeksi suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Tuloskaudella vaisuna esiintynyt Nokia on nyt kellistetty.

Maailmantalouden suhdanteille alttiita yrityksiä kevennettiin

On ilmeistä, että suomalaiset yksityissijoittajat ottivat marraskuussa aiempaa varovaisemman suhtautumisen maailmantalouden lähitulevaisuuden kehitysnäkymiin. Nettomyydyimpien osakkeiden kärkisijoilta löytyy lukuisia suhdanneherkistä investointihyödykkeistä riippuvaisia yrityksiä, kuten Valmet, Kone, Wärtsilä ja Cargotec. Varsinkin pelot mahdollisista kauppatulleista ovat omiaan houkuttelemaan yksityissijoittajia rajaamaan riskejään tämäntyyppisissä kohteissa. Vielä on kuitenkin ennenaikaista julistaa tämän pörssisyklin valomerkkiä nähdyksi, mutta kaikkiaan havaitsen sen, että kasvuun luottavien optimistien rintama on alkanut rakoilla.

Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – marraskuu 2018*

Ostetuimmat osakkeet Myydyimmät osakkeet Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR) Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR) Nordea 94 469 055 Nokia -18 163 918 Outokumpu 7 472 420 Valmet -16 247 954 Huhtamäki 3 836 855 Kone -11 592 064 SSAB B 1 437 480 Wärtsilä -8 663 174 Orion B 1 391 972 Finnair -5 578 274 Atria 1 385 700 Cargotec -2 468 770 Stockmann B 1 068 548 Technopolis -2 291 726 F-Secure 803 210 Sanoma -2 220 311 Nokian Renkaat 784 215 Basware -1 485 428 Revenio Group 586 986 Tikkurila -1 166 336

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3.2014 lähtien.

