Viidennes suomalaisista maksaa laskujaan kulutusluotoilla

Suomalaisten laskujen maksuun lainattavan summan määrä on kasvanut 10 prosenttia vuoden takaisesta.

Joka viides suomalainen lainaa rahaa laskujen maksamiseen. Määrä ei ole kasvanut viime vuoteen nähden. Sen sijaan laskujen maksuun lainattavan summan määrä on kasvanut 10 prosenttia vuoden takaisesta, eli 612 eurosta 674 euroon, selviää Intrumin tuoreesta Kuluttajien maksutapatutkimuksesta.

34 prosenttia sanoi lainaavansa rahaa ensisijaisesti perheeltään. Viime vuonna vastaava luku oli korkeampi, 39 prosenttia, sitä edeltävänä vuonna jopa 63 prosenttia kertoi ensisijaisesti lainaavansa rahaa perheeltään laskujen maksua varten. Toiseksi useimmin rahaa lainattiin ystäviltä (29 %), ja kolmanneksi useimmin omalta pankilta (23 %).

18 prosenttia kertoi ottavansa kulutusluoton laskujen maksamiseksi. Toisin sanoen yli 150 000 suomalaista on turvautunut kulutusluottoon maksaakseen laskunsa.

”Kotitalouksien velkaantumisaste on yleisesti ottaen kasvanut kuluneella vuosikymmenellä. Lainarahan tarjonta on kasvanut, kun perinteisten pankkien rinnalle on tullut runsaasti erilaisia kuluttajille suunnattuja rahoitusinstrumentteja. Matala korkotaso on varmasti osaltaan lisännyt lainarahan kysyntää juuri perinteisistä pankeista”, toteaa Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskala.

Suomen kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi. Lisäksi kotitaloudet ovat velkaantuneet epäsuorasti, kun suurten taloyhtiölainojen käyttö on yleistynyt rakennettaessa uusia asuntoja.

Kokonaiskuvaa velkaantumisesta hämärtää myös se, että kotitaloudet ottavat entistä enemmän lainaa muualta kuin perinteisiltä pankeilta.

Kotitalouksien velat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, eli velkaantumisaste on noussut jatkuvasti viimeisen 20 vuoden ajan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1997 velkaantumisaste oli noin 60 prosenttia, kun se nyt on jo lähes 130 prosenttia.

Iskalan mukaan on huolestuttavaa, että kulutusluotolla maksetaan laskuja.

”Mikäli luottoa ei syystä tai toisesta pysty maksamaan takaisin, velkakierre syvenee entisestään. Positiivinen luottorekisteri on tervetullut keino estämään ylivelkaantumista. Rekisteriin tulisi merkitä kaikki luottosuhteet sekä maksetut suoritukset maksuhäiriömerkintöihin liittyen, jotta luotonantaja saisi henkilön taloudellisesta tilanteesta mahdollisimman totuudenmukaisen ja ajantasaisen käsityksen.”,

Luotonantajan vastuulla on tarkistaa henkilön maksukyky ennen uuden luottopäätöksen myöntämistä.

15 prosenttia kyselyyn vastanneista maksaa laskuja säännöllisesti myöhässä

Suurin osa suomalaisista maksaa laskunsa säännöllisesti eräpäivään mennessä. 15 prosenttia kyselyyn vastanneista on jättänyt viisi tai useamman laskun maksamatta viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisimmin rahaa lainattiin vuokraan (18 %), matkapuhelinmaksuihin (15 %) sekä terveydenhoitomaksuihin (13 %).

”Rahan lainaaminen vaihtelee kotitalouden koon mukaan. Esimerkiksi perheellisistä useampi kuin joka neljännes on lainannut rahaa ostaakseen lapsilleen jotain viimeisen 6 kuukauden aikana”, toteaa Iskala.