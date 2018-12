Sijoituskirjailija ja bloggaaja Henri Elo luottaa kotimaisiin pörssiyhtiöihin ja noudattaa Osta ja pidä -sijoitusstrategiaa.

Henri Elo on tullut sijoittajille tutuksi ennen kaikkea Kauppalehden pörssikolumnistina ja bloggaajana sekä sijoituskirjailijana. Hän toimi analyysitehtävissä Kauppalehden analyysiyksikössä Balance Consultingissa vuosina 2002-2014.

Vastikään Elo on julkaissut yhdessä Jari Saarhelon kanssa kirjoittamansa Osakesijoittajan maailmanvalloitus -sijoituskirjan. Lisäksi hän ylläpitää yrittäjänä KivaaTekemistä.fi -vapaa-ajan mediaa.

Elo on myös pitkän linjan sijoittaja. Hän oli jo kouluaikoina kiinnostunut siitä, miten yrityksen kehitys heijastuu osakekurssiin, ja voiko sitä kautta saada sijoitukselle tuottoa. Uuden kirjansa esipuheessa Elo kertoo, kuinka teksti-tv:n keltainen väri 90-luvulla kertoi nuorelle ihmiselle miltei rajattaman tuntuisista vaurastumismahdollisuuksista.

Mikä sai Elon kiinnostumaan sijoittamisesta? Sijoituskirjailija kertoo olleensa aina olleensa luonteeltaan analyyttinen ja jossain määrin säästäväinen.

”Olen ollut kiinnostunut yrityksistä ja siitä, miten matti meikäläinen voi yrityksiin sijoittamalla saada varoilleen järkevää tuottoa”, Elo kertoo.

Sijoitussalkusta turvapuskuri

Sijoitustyyli on vuosien saatossa kehittynyt. Elo kertoo nykyään olevansa rauhallinen pitkän tähtäimen buy and hold (osta ja pidä) -tyyppinen sijoittaja, mutta aiemmin hän on tullut tehtyä myös lyhytaikaisempia spekulatiivisempia sijoituksia.

”Olen sijoittanut taannoin myös optioihin ja warrantteihin. Yhteistä kaikessa sijoittamisessa on kuitenkin ollut näkemys sijoituskohteena olevan yrityksen aliarvostuksesta markkinoilla. Toki salkun mahdollinen suojaaminen kurssilaskua vastaan esimerkiksi johdannaisilla on asia erikseen, mutta sellaisia sijoituksia minulla ei nykyään ole.”

Sijoittaminen antaa Elolle taloudellista liikkumavaraa ja varmuutta elää elämäänsä haluamallaan tavalla, erityisesti työelämää.

”En olisi lähtenyt yrittäjäksi, ellen olisi rakentanut palkkatyöaikana sijoitussalkkua turvapuskuriksi. Onneksi puskuria ei ole tarvinnut yrittäjänä purkaa, mutta ei ole ollut sitäkään ongelmaa, että uutta rahaa ropisisi liikaa uusiin sijoituksiin sijoitettavaksi”, Elo toteaa pilke silmäkulmassa.

Henri Elo on selvästi sisäistänyt maailman tunnetuimman sijoittajan Warren Buffettin opit.

”Keskity liiketoimintaan, älä markkinoiden hötkyilyyn. Hyvä yritys tekee sinulle kassavirtaa joka päivä ja yö”, Elo kertoo sijoittamisen periaatteistaan.

Jos sijoittaja miettii liikaa markkinahermoiluja, tulee hän helposti myyneeksi sateella ja ostaneeksi auringon paisteessa, sijoituskirjailija muistuttaa.

”Liika kauppa tuhoaa usein tuottoja. On kuitenkin tärkeä huolehtia, että suurin osa myös passiivisen salkun (jolla ei käydä kauppaa aktiivisesti) yhtiöistä on liiketoiminnaltaan terveitä ja osingonmaksukykyisiä.”

Elon mielestä sijoitussalkkua kannattaa säätää silloin tällöin. Pienemmät kasvuhakuisemmat yritykset tuovat hänen mukaansa oivaa maustetta sijoittamiseen isojen ”osinkolehmien” rinnalla.

Aloittelijalle sijoituskirjailijan vinkit ovat selkeät.

Osta eri alojen kannattavia, säännöllisesti osinkoa maksavia yhtiöitä, joiden liiketoiminnan tunnet ja ymmärrät. Ajattele, että omistat yrityksen liiketoimintaa, pienen palan yrityksestä. Tällöin pörssikurssin seuraaminen ei ole niin stressaavaa. Tiedät nukkumaan mennessä, että kone käy ja tekee sinulle hilloa myös silloin, kun olet unten mailla.”

Sijoitussalkku täynnä kotimaisia pörssiyhtiöitä

Elon sijoitussalkun koko on 6-numeroinen ja se koostuu suurimmaksi osaksi suomalaisista pörssiyhtiöistä, joista osalla on myös merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa. Elon suurimpia sijoituksia ovat tällä hetkellä Panostaja, Kesko, Olvi, Kone, Orion, Elisa, Nordea ja Wärtsilä.

”Toisin sanoen salkun kivijalan muodostavat kestävän kilpailuedun laatuyhtiöt”, Elo kuvailee omistamiaan yhtiöitä.

”Onneksi myös Pöyryä löytyi salkusta. Ruotsalainen ÅF on ostamassa konsulttiyhtiö Pöyryn hyvällä preemiolla. Uskoin Pöyryn käänteeseen. Kyseessä on 2000-luvun alun laatuyhtiö, joka keikkui silloin Seppo Saarion osakelistan kärjessä. Sen jälkeen tuli notko, mutta viime vuosina liiketoiminta on tervehdytetty iskukuntoon.”

Elo tuntuu luottavan kotikenttäetuun osakesijoittamisessa.

”Harrastan kotimaisia pörssiosakkeita. Tunnen yhtiöiden liiketoiminnan ja saan näkemykseni mukaan riittävän toimialahajautuksen. Perhepiirissä on tullut viime vuosina sijoitettua myös joihinkin kansainvälisiin yhtiöihin, kuten Hennes & Mauritziin ja Facebookiin”, sijoituskirjailija perustelee sijoitusvalintojaan.

Elo noudattaa pitkäjännitteisen sijoittajan Osta ja pidä -strategiaa, eikä hän veivaa salkun sisältöä turhan tiheään.

”Säädän nykyään salkkua muutaman kerran vuodessa veronäkökohdat, yhtiön arvostus ja liiketoiminnan kehitys huomioiden. Lasten salkussa suosin myös laadukkaita, kestävän kilpailuedun kasvuyhtiöitä, esimerkkeinä Suomen Hoivatilat, Detection Technology ja Marimekko.”

Elo uskoo saavansa kotimaisilla pörssiyhtiöillä mielestään riittävän toimialahajautuksen ja maantieteellisen hajautuksen. Se ei hänen mukaansa tarkoita sitä, etteikö sijoittajan kannattaisi sijoittaa myös ulkomaisiin osakkeisiin, rahastoihin ja etf:iin.

Kärsivällinen sijoittaja voi voittaa markkinat

Kaikki sijoittajat tekevät aika ajoin virheitä, mutta millaisia virheitä sijoittajan kannattaa erityisesti välttää?

Elon näkemyksen mukaan hyvin yleinen virhe on, että myydään laatuyhtiöt salkusta ja jätetään salkkuun ”tupakantumpit”, joiden kurssi ”ei ole vielä noussut”. Jos sijoittaja myy kohonneen laatuyhtiön myy pois, tällöin uuden sijoituksen pitäisi olla vielä normaaliakin parempi, koska myynnistä pitää maksaa verot.

”Jos sijoittajan oman näkemyksen mukaan laadukas eli vakaasti voitollinen, vuodesta toiseen kasvanut yhtiö on yliarvostettu, ja sijoittajan tekisi mieli myydä, tällöin yksi vaihtoehto on myydä vain osa osakkeista”, Elo neuvoo.

”Harmitus on pienempi, jos bisnes ja kurssi jatkavat nousussa. Toisaalta sijoittaja on keventänyt kyseisen yhtiön riskiä salkussaan.”

Myös Osakesijoittajan maailmanvalloitus -kirjassa Elon haastattelema kokenut sijoittaja Jarl Waltonen kannattaa paloissa myymistä. Sama strategia voi Elon mielestä toimia osakeostoissa.

Menestyvän sijoittajan tärkein ominaisuus on sijoituskirjailijan mielestä kärsivällisyys.

” Tuotto tulee yrityksen liiketoiminnasta, kuten yrittäjällä. Ei hänkään hötkyile ja myy osia firmasta sadesäällä, kun joku on valmis maksamaan aiempaa vähemmän.”

Koska Elo on itse osakesijoittaja, uskoo hän luonnollisesti myös mahdollisuuteen voittaa markkinat onnistuneilla osakevalinnoilla.

”Markkinat eivät ole tehokkaat, eli voi voittaa, mutta ei tarvitse voittaa, koska keskimääräinenkin osaketuotto on pitkällä aikavälillä 5-10 prosenttia koostuen osingosta ja arvonnoususta”, Elo perustelee.

”Jos osaat arvioida yrityksen tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksen ja nykyisen arvostustason keskimääräistä paremmin, pärjäät sijoittajana keskimääräistä paremmin. Näistä ensimmäisen, eli tulevan liiketaloudellisen kehityksen, arviointi on se vaikeampi rasti.”

Pitkäjänteinen sijoittaja ei pelkää osakkeita

Elon näkemyksen mukaan osakkeiden arvostustaso on maltillistunut syyskuun jälkeen Suomessa. Osakekurssit ovat laskeneet syyskuun lopulta noin 14 prosenttia ja keskimääräinen p/e-luku on noin 16 ja osinkotuoton mediaani 3,9 prosenttia (ilman 0-osinkolaisia).

”Arvostustaso on nyt tyypillistä 2000-luvun tasoa”, Elo arvioi.

Entä onko suhdannesykli nyt otollinen käpyvarastojen kasvatukselle?

”En maalaisi piruja osakesijoittajan seinälle semminkin, kun pörssiyhtiöt ovat kokonaisuutena terveitä ja yleinen korkotaso eli sijoittajan vaihtoehtoinen tuotto on matala”, Elo uskoo. Sijoituskirjailijan mielestä pitkän ajan sijoittajalle tai esimerkiksi säännöllisesti osakkeita ostavalla nyt on ihan hyvä hetki sijoittaa suunnitelmallisesti.

”Nykyinen pörssivuosi osinkoineen jäänee Helsingissä lievästi miinukselle kuuden vuoden nousuputken jälkeen. Se on ihan luonnollista kehitystä.”

Tosin tällä hetkellä Elo ei löydä uutta ostettavaa.

”En tee juuri uusia sijoituksia, mutta jos tekisin, niin katsoisin isojen, vakaiden osinkopapereiden lisäksi juuri kasvuhakuisia pienempiä kestävän kilpailuedun laatuyhtiöitä, kuten Detection Technology, Suomen Hoivatilat, miksei myös Investors House. Niiden kurssit eivät ole vielä karanneet, kuten ehkä Revenion”, sijoituskirjailija tuumaa.

Liiketoimintaan nähden erittäin aliarvostettuna Elo pitää puolestaan Atriaa, jolla on laadukas brändisalkku ja kannattava markkinajohtajuus valmisruokia lukuun ottamatta Suomessa.

”Silti yhtiön markkina-arvo on vain 200 miljoona. Edes velkalasti ei paina liikaa. Ostin Atriaa hieman alkuvuonna.”

Uutuuskirjassa ei Warren Buffettia ole unohdettu

Elon ja Saarhelon uutuuskirja Osakesijoittajan maailmanvalloitus on läpivalaisu kansainväliseen osakesijoittamiseen. Tekijät avaavat sijoittamisen markkinakenttää mantere mantereelta, millaisia markkinoita maailmassa on, ja miten niille pääsee sijoittamaan.

Kirjassa käsitellään myös osakesijoittamisen lisäksi muitakin sijoitusmuotoja. Tekijöiden mukaan kaikille markkinoille ei välttämättä kannata tai ole mahdollistakaan lähteä sijoittamaan suoraan osakkeisiin. Tällöin harkinnanarvoisia ovat etf-indeksiosuusrahastot, joita kirjassa esitellään, kuten myös muita rahastoja ja sijoitusmuotoja.

Elon mukaan kirjan keskeinen viesti on paitsi vanha perinteinen Buffett-lähtöinen – tutki ja ymmärrä liiketoimintaa – myös se, että kansainvälisillä sijoituksilla voi saada järkevää tasapainotusta ja toimialatäydennystä perinteiseen Suomi-salkkuun. Osakesijoittaminen maailmalle on 2000-luvulla helppoa mutta ei riskitöntä.

”Kirjan on tarkoitus olla paitsi hyödyllinen myös kiintoisa ja viihdyttävä niin, että lukija kääntää sivua toisensa jälkeen. Olemme saaneet hyvää palautetta lukijoilta”, Elo kertoo.

Kirjan sisällysluettelo ja lisätietoa: http://www.helmetkuplat.com/kirja