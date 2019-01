Varainhoitoyhtiö Front laski osakkeet alipainoon – näkee synkkenevän varjon maailmantalouden yllä

Osakemarkkinoilla nähdyn laskun taustalla on todellisia maailmantalouteen liittyviä huolia, arvioi Frontin toimitusjohtaja Vesa Engdahl.

Mikäli maailmantalouden huolet syvenevät ja realisoituvat täysimääräisesti, turbulenssi osakemarkkinoilla uhkaa jatkua alkaneena vuonna, Engdahl varoittaa Frontin markkinakatsauksessa.

Frontin mukaan maailmantalouden ”kasvumomentum” on heikentymässä ja globaalin talouden taivaalle on kerääntymässä myrskypilviä. Huolet ovat tuttuja ja moneen kertaan viime viikkoina todettuja.

”Sijoittajien näkökulmasta keskeisimmät huolet liittyvät USA:n tulevaan korkokehitykseen ja yritysten tuloskasvunäkymiin maailmanlaajuisesti. Fedin rahapolitiikan kiristäminen tekee markkinat alttiiksi poliittisten mullistusten vaikutuksille, joista juuri nyt olennaisimpia ovat Kiinan ja USA:n välinen kauppasota, Ison-Britannian erkaantuminen Euroopan Unionista sekä Italian julkisen velan ja julkisen talouden alijäämien kasvu”, Engdahl toteaa.

Maailmanlaajuisesta talouskasvun hiipumisesta on Engdahlin mukaan saatu viime kuukausina yhä selvempiä merkkejä.

”USA:n kasvun odotetaan hidastuvan, muualla euroalueella ja Aasiassa talouskasvun hiipuminen on jopa enemmän selviö kuin USA:ssa. Nyt sijoittajat arvuuttelevat enää kuinka paljon talouskasvu maailmalla laantuu.”

Frontin toimitusjohtajan mielestä talouden näkymiin, ja erityisesti yritysten tuloskasvuun, liittyvä epävarmuuden kasvu nostaa sijoittajien tuottovaatimusta. Samaan suuntaan vaikuttaa Engdahlin mukaan myös korkotason nousu.

Engdahlin näkemyksen mukaan eri maiden hallitukset ja keskuspankit eivät välttämättä ole varautuneet riittävästi huonojen aikojen tuloon. Viime aikojen maailmantalouden aurinkoisina vuosina olisi monella maalla ollut mahdollisuus laittaa talouttaan parempaan kuntoon ennen uuden laskusuhdanteen alkua. Kuitenkin useilla hallituksilla talouspoliittisten ratkaisujen keinovalikoima on käynyt vähiin valtioiden velkaantuessa voimakkaasti vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena, Endgahl toteaa.

Erityisen puutteellista varautuminen huonompiin aikoihin on ollut Euroopassa.

”Euroopan keskuspankki ei ole onnistunut luomaan rahapoliittista elvytysvaraa. Samalla monilla euroalueen mailla finanssipoliittinen elvytysvara on rajallinen julkisen talouden tasapainon ollessa jo lähtökohtaisesti heikko ja julkisen velan tason ollessa niin korkea, ettei velan kasvaminen nykyisestään olisi suotavaa”, Engdahl toteaa.

USA:ssa puolestaan keskuspankki on kyennyt luopumaan poikkeuksellisista rahapoliittista toimista ja nostamaan ohjauskorkoaan. Julkisen talouden velka on kuitenkin USA:sssa korkea ja julkisen talouden alijäämä on kohonnut erittäin korkeaksi noin viiteen prosenttiin suhteessa maan kokonaistuotantoon huolimatta siitä, että taloudessa vallitsee huippusuhdanne, Frontin toimitusjohtaja muistuttaa.

”Kun huonoihin aikoihin valmistautumisessa ja ennakoinnissa epäonnistutaan, keskuspankit voivat joutua – jälleen kerran – turvautumaan yhä epätavallisempiin ratkaisuihin ongelmien ratkaisemiseksi.”

Front on laskenut osakkeet alipainoon. Talous ja yritysten tuloskasvuun liittyvän epävarmuuden kasvu sekä kohonneet poliittiset riskit ovat keskeisin syy osakepainon leikkaamiseen.

Osakeallokaation sisällä kehittyvät markkinat ovat olleet jo pitkään vahvassa alipainossa. Nyttemmin Front on laskenut erityisesti USA:n sekä teollisuuspainotteisten ja vientivetoisten Euroopan markkinoiden, kuten Suomen ja Saksan painoa.

Euroopan markkinoista varainhoitoyhtiö ylipainottaa edelleen Isoa-Britanniaa ja Sveitsiä. Toimialoista Front on keventänyt teknologiaa ja teollisuutta, ja samalla terveydenhuoltosektorin painoa nostettiin.