Baswaren ostohanke raukesi – osakekurssi syöksyy

Basware ilmoitti tänään, että keskustelut Tradeshift Holdings Inc:n kanssa ovat päättyneet.

Baswaren hallitus ilmoittaa tänään, että se on päättänyt keskustelut Tradeshift Holdings Inc:n kanssa. Basware vahvisti marraskuussa ja joulukuussa 2018 julkistetuissa tiedotteissa, että se oli keskusteluissa Tradeshiftin kanssa Tradeshiftin mahdollisesta käteisostotarjouksesta Baswaren kaikista osakkeista.

Vastauksena mediaspekulaatioon Basware vahvisti viime marraskuun 16. päivänä, että sitä oli lähestytty sitomattomalla ja erittäin ehdollisella alustavalla ehdotuksella liittyen Baswaren koko osakekantaa koskevaan mahdolliseen julkiseen ostotarjoukseen.

Jo marraskuussa Basware ilmoitti, että alustava ehdotus on ehdollinen useille ennakkoehdoille.

Tradeshift on äskettäin ilmoittanut Baswarelle, ettei se kykene edistämään mahdollista tarjousta pääomamarkkinaolosuhteet huomioiden. Tämän johdosta Baswaren hallitus on päättänyt mahdolliseen tarjoukseen liittyvät keskustelut Tradeshiftin kanssa.

Tradeshift Holdings ei ollut tähän mennessä tehnyt sitovaa ostotarjousta Baswaresta, sillä yhtiöllä on ollut haasteita varmistaa sitova rahoitus tarjoukselle.

Baswaren hallitus on edelleen luottavainen sen itsenäisen liiketoiminnan tulevaisuudennäkymistä.

”Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, valtavalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla, jonka potentiaalinen arvo on 15 miljardia euroa vuosittain. Baswarella on vahva itsenäinen orgaaninen strategia, ja yhtiö on hyvässä asemassa sen johtavan markkina-aseman laajentamiseksi entisestään” sanoo Basware Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo.

Baswaren osakekurssi lähti heti aamusta jyrkkään alamäkeen. Noin klo 10.15 osakekurssi oli laskussa lähes 29 prosenttia.

Tradeshiftin ei-sitova ostotarjous oli 48 euroa ja sen ansiosta Baswaren kurssi nousi marraskuun jälkeen lähelle 40 euroa. Sijoittajat ymmärsivät tarjoukseen liittyvän epävarmuuden, koska kurssi pysyi selvästi ostotarjoushinnan alapuolella.

Tämän päivän raju kurssireaktio osoittaa kuitenkin, että kaupan peruuntuminen oli sijoittajille yllätys.