Ministeriö: Työllisyyden parantamisessa tarvitaan vaikeaita ratkaisuja

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin, mutta helpot keinot on jo käytetty, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö.

Työelämän rakenneuudistusten aika ei suinkaan ole vielä ohi.

Tilastokeskus kertoi työllisyysasteen nousseen tammikuussa 70,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,6 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön mielestä tämä taso ei kuitenkaan vielä riitä, vaan työllisyysaste pitää pystyä nostamaan jo lyhyellä aikavälillä 75 prosenttiin. Pitkän aikavälin tavoite on 78 prosentin työllisyysaste.

”Suomen työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointivaltiomme on mahdollista säilyttää”, toteaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson TEM:n tiedotteessa. Gustafssonin mukana helpot keinot työllisyysasteen nostamiseksi on jo käytetty ja nyt tarvitaan vaikeitakin ratkaisuja.

”Työmarkkinanäkemyksessämme nostamme esiin sellaisia ratkaisuja, joilla vaikutetaan työmarkkinoiden toimivuuteen, osaamisen kehittämiseen, työperäiseen maahanmuuttoon sekä työvoima- ja yrityspalvelujen uudistamiseen.”

Gustafssonin mukaan on tarpeellista uudistaa kolmikantayhteistyötä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

”Näemme tärkeänä sen, että kolmikantayhteistyön lähtökohtana on yhteinen tilannekuva ja päämääränä kaikissa toimenpiteissä työllisyysasteen nosto. Tavoitteena on kasvua ja työllisyyttä tukeva toimintaympäristö”, arvioi Gustafsson.

Vaikka työllisyys on parantunut käynnissä olevalla hallituskaudella kaikissa ikäryhmissä, ovat rekrytointiongelmat ovat kuitenkin selvästi lisääntyneet. Erityisryhmien, kuten osatyökykyisten, työllistymisen esteitä ei ole ministeriön pystytty purkamaan tarpeeksi. Työllisyysasteen nousua rajoittavat siis nykyisellään työvoiman saatavuus ja ongelmat työvoiman kohtaannossa.

”Meidän on ajateltava uudelleen keinot kaikkien ryhmien osallistumiseksi työmarkkinoille. Esimerkiksi osatyökykyisten työskentely mahdollisimman laajasti merkitsee työn, sosiaaliturvan ja palvelujen uudistamista ja parempaa yhteensovittamista. Myös osa-aikaisen työn lisääminen on yksi keino osallisuuden kasvattamiseen. Niissä maissa, joissa työllisyysaste on korkea, myös osa-aikaisen työn osuus on meitä huomattavasti korkeampi”, kansliapäällikkö kertoo.

Kansliapäällikön mielestä on lisäksi uudistettava työttömyysturvan ehtoja lisäämään aktiivista työnhakua, kansliapäällikkö jatkaa.

Väestörakenteen muutoksista johtuen Suomi tarvitsee ministeriön mielestä sekä maassa tilapäisesti työskentelevää, että maahan pysyvästi asettuvaa työvoimaa. Suomi kilpailee kuitenkin työvoimasta ja kansainvälisistä osaajista muun maailman kanssa. Suomella pitää olla aktiivinen ja ennakoiva työvoiman maahanmuuton toimintamalli työvoiman tarpeeseen vastaamisessa, ministeriö vaatii.