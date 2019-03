Jyväskylän hyytävä vuokramarkkina

Kuva: Tiia Monto

Eräs vuoden määräaikaisen sopimuksen kesällä 2018 tehnyt vuokralaisemme ilmoitti tammikuun 14. päivä irtisanovansa sopimuksen.

Tämä on sopimuksissamme mahdollista tehdä kuukauden sopimussakolla ja normaalilla AHVL:n mukaisella irtisanomisajalla. Asia oli sitä myöten selvä. Vuokralainen muuttaa asunnosta pois helmikuun lopussa ja maksaa yhden kuukauden sakon eli saamme vuokran maaliskuultakin.

Teimme asunnosta vuokrailmoitukset 18.1 normaaliin tapaan Oikotielle, Toriin ja Jyväskylän ylioppilaskunnan ylläpitämälle asuntopalstalle. Vuokrapyyntinä oli sama kuin mitä nykyinen asukas oli asunnosta maksanut eli 445 euroa kuukaudessa. Asunnosta tuli viikon sisällä muutama yhteydenotto ja joku kävi myös katsomassa asuntoa, mutta sopimusta ei syntynyt.

Tammikuun lopulla 28.1 päätimme laskea asunnon vuokrapyyntiä reippaasti alaspäin aina 375 euroon saakka. Tämä ei tuonut toivottua piristystä vuokraukseen. Asunto oli jo 445 euron pyynnillä kaupungin edullisemmasta päästä. Kohde sijaitsee Kypärämäessä noin 3 kilometriä keskustasta ja kilometrin päässä on ammattiopisto ja yliopistolle tulee matkaa noin 2 kilometriä. Samaan aikaan Äijälästä kuitenkin vuokrattiin uusia valmistuvia reilu 20 neliöisiä asuntoja 400 euroon kuukaudessa. Etäisyys keskustaan noin 6 kilometriä.

Helmikuun toisella viikolla eli 11.2 alkavalla aloimme selvittää asunnon remontointia tämän päivän asuun. Kulahtanut muovimatto ja keittiön vaaleanpunaiset kaakelit eivät varmasti ole kaikkien mieleen! Samoihin aikoihin otti yhteyttä eräs asunnon etsijä, jolle kerroimme jo alustavasta remonttisuunnitelmasta.

Asuntokäynnillä 19.2 päätimme, että asuntoon uusitaan keittiö ja lattia, maalataan seinät, katto ja eteisen kaapistot sekä kylpyhuoneen katto ja puolikas seinä. Sovimme myös asunnon vuokrauksesta aiemmin yhteyttä ottaneen kanssa 440 euron hintaan. Sopimus alkaa, kun remontti on maaliskuun jälkipuoliskolla valmistunut.

Nyt näyttää siis siltä, että saamme asunnon vuokrattua niin, ettei vuokranmenetyksiä tule. Maaliskuun vuokra jää toki lähes kokonaan saamatta, sillä asunto remontoidaan maaliskuun aikana, mutta nykyisen asukkaan sopimussakko kuittaa maaliskuun.

Koskaan aikaisemmin emme ole joutuneet etsimään asukasta järkevällä sijainnilla olevaan yksiöön kuukautta. Osasyyllinen on varmasti ajankohta. Tammikuu ei ollut herkullisin ajankohta etsiä vuokralaista, sillä tammikuussa opintonsa aloittaneetkin ovat jo ehtineet löytää uuden kodin. Ajankohdasta huolimatta markkina oli huomattavasti aikaisempaa hiljaisempi.

Johtopäätös: ainakin tammikuussa 2019 näyttää siltä, että Jyväskylässä on vuokralaisen markkinat. Tätä kirjoitettaessa Oikotiellä on Jyväskylässä vuokrattavana lähes 170 yksiötä. Voimakas uudisrakentaminen on muuttanut markkinaa muutamassa vuodessa. Onneksi Jyväskylä on edelleen tukevasti muuttovoittoinen kunta. Oletettavasti rakentaminen rauhoittuu lähivuosina, jolloin kaupungin kasvu korjaa asuntojen ylitarjontaa. Vuokralaisten ja kaupungin kehityksen näkökulmasta on tietysti vain positiivista, että uusia asuntoja rakennetaan ja vaihtoehdot lisääntyvät.

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.