Nordea: Tämä konsulttiyhtiö on alehinnoissa

Pöyryn ja ruotsalaisen ÅF:n yhdistyminen on luonut hinnaltaan houkuttelevan pörssiyhtiön.

Pöyry kertoi viime joulukuussa yhdistyvänsä ruotsalaisen ÅF AB:n kanssa. Yhdistyminen toteutui viime helmikuun lopulla.

ÅF on energia-, teollisuus- ja infrastruktuuritoimialan insinööri- ja suunnitteluyritys. Se toimii Euroopassa ja sillä on liiketoimintaa ja asiakkaita ympäri maailmaa. ÅF:n liikevaihto vuonna 2017 oli 12 658 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja se työllisti 9 865 asiantuntijaa sen yli 150 toimistossa 33 maassa.

Yhdistynyt konsulttiyhtiö toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla, yhtiöt kertoivat yhdistymisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen, resurssitehokkuuden ja nopeatempoisen digitalisaation kaltaisten yhteiskunnallisten trendien myötä asiakkaisiin kohdistuu yhä enemmän uusia kestävään kehitykseen, energiamarkkinoiden murrokseen, biotalouteen, älykaupunkeihin ja uusiin kuljetusmalleihin liittyviä vaatimuksia.

Samanaikaisesti liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja asiantuntijapalveluiden markkinat konsolidoituvat. Nämä trendit ovat keskeisiä ajureita muutokselle ja vahvoja perusteita yhdistymiselle yhdistyneeksi yhtiöksi.

Yhdistymisestä odotetaan merkittäviä hyötyjä sidosryhmille, mukaan lukien merkittävän omistaja-arvon luominen arviolta noin 180 miljoonan Ruotsin kruunun vuotuisten synergioiden ansiosta, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoteen 2020 mennessä.

ÅF:n osake on ollut heikko viime vuoden loppukesästä lähtien ja osake on 20 prosenttia elokuun huippujen alapuolella, huomauttaa Nordea aamukatsauksessaan. Jatkossa yhtiön nimi on ÅF Pöyry.

Ruotsalaisyhtiö on arvioinut Pöyry-kaupan ansiosta saavansa kahden yhtiön yhdistymisestä synergiahyötyjä noin kolme prosenttia Pöyryn liikevaihdosta.

Nordean alustavilla laskelmilla ÅF Pöyryn EV/Ebit-arvostuskerroin tulee olemaan noin 9x synergiahyötyjen jälkeen. Pankin mielestä yhdistyneiden yhtiöiden omat arviot synergiahyötyjen suuruudesta vaikuttavat ”yltiövarovaisilta”. Nordea huomauttaa, että samantapaisiin kauppoihin perustuen synergiahyödyt voivat olla lähes kaksinkertaiset verrattuna yhtiön ohjeistamaan hyötyyn.

ÅF Pöyry vaikuttaa edulliselta myös, kun arvostustasoa verrataan kilpailijaan.

”ÅF Pöyry tulee olemaan selvästi vahvempi yhdistyttyään. Ruotsalaisverrokki Swecon arvostustasoja verrataan usein ÅF:n arvostukseen, ja pitkällä aikavälillä molempien yhtiöiden arvostukset ovat olleet kutakuinkin linjassa toisiinsa. Swecon EV/Ebit on kuitenkin tällä hetkellä noin 15, kun ÅF Pöyryn arvostus tulee yhdistymisen jälkeen olemaan arviomme mukaan noin 9.”

Nordean suositus ÅF Pöyryn osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 210 kruunua. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 173 kruunua.