Menestyksen tärkein edellytys

Warren Buffettista on kirjoitettu paljon. Joidenkin mielestä jo ihan väsymyspisteeseen asti.

Buffettin vaurastumisen avain on löytynyt, jopa ihan akateemisestikin. Buffettin ilmiömäinen salkunhoito voidaan nyt digitalisoida. Yksi seikka on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle.

Warren Buffettin tuottohistoriaa selittää yleisen osakemarkkinariskin lisäksi i) yritysten huokea hinta (P/B), ii) alhainen beta, iii) hyvä laatu ja iv) 1,6-kertainen velkavipu. Saat lisäksi vielä lisäpotkua salkkuusi painottamalla pienempiä yhtiöitä ja huomioimalla momentumin.

Tällä sijoitusstrategialla pääset pitkälle, mutta – olit sitten yksityinen sijoittaja tai ammattilainen – tie loppuu lyhyeen, mikäli asemasi pitkäjänteisen toteutuksen osalta ei ole järkkymätön. Sarah Ponczekkirjoitti aiheesta ansiokkaan jutun Bloombergilla.

Mitä jos finanssikriisin jälkeen olisit tiennyt, mitkä osakkeet tuottavat parhaiten seuraavan kymmenen vuoden aikana? Olisit Netflixin ja muiden lisäksi ostanut Jazz Pharmaa 58 sentillä (nyt 135 dollaria) ja Exact Sciencea 78 sentillä (nyt 94 dollaria). Minkälaista elämä olisi ollut sijoittamisen jumalana?

Salkku, joka olisi koostunut sadasta parhaiten menestyneestä yhtiöstä Russel 1000 -indeksissä, olisi tuottanut 20-kertaisesti indeksiin nähden viimeisten 10 vuoden aikana. Mutta matka olisi ollut vaikea. Kuten tutkimusyhtiö Alpha Architect asian muotoili: ”Jopa jumala saisi potkut salkunhoitajana”.

Esimerkiksi Jazz Pharman matkalla senttiosakkeesta 23 327 prosentin tuottoon sen arvo yhdessä vaiheessa puolittui. Seuraavat viisi menestyneintä yritystä menettivät kymmenen vuoden aikana jossain vaiheessa lähes 40 prosenttia tai enemmän arvostaan.

Edellä mainittu, tasapainoin hajautettu, sadasta osakkeesta koostuva arvopaperisalkkukin olisi syksyllä 2011 jäänyt vertailuindeksille kuusi prosenttia. Puoli vuotta myöhemmin olisi taas koittanut kolmen kuukauden mittainen jakso jälkeenjäämistä. Salkunhoitajat saavat kenkää vähemmästäkin.

Vaikka Warren Buffett ei edellä mainittuihin yhtiöihin olisi koskenut, hänkin on kokenut vuosien mittaista vertailuindeksille jäämistä. Esimerkiksi IT-kuplan aikoihin kaveria pidettiin entisenä suuruutena, 69 vuotiaana ikäloppuna, joka ”ei sittenkään kävele vetten päällä”.

Normaalioloissa Buffettinkin ura olisi päättynyt jo aikoja sitten. Berkshire Hathaway on kuitenkin pörssilistattu sijoitusyhtiö, josta Buffett omistaa ylivoimaisesti suurimman osan (30.71% äänistä ja 16.45% varallisuudesta).

Mikäli sijoittajat matkan varrella pettyivätkin Buffettiin, he äänestivät jaloillaan ja myivät sijoitusyhtiön osakkeita pörssissä. Huomaa kuitenkin, ettei tämä vaikuta yhtiön varallisuuden hallintaan millään tavalla.

Pointti on tämä: routavuodet kuuluvat menestyvien sijoitusstrategioiden luonteeseen. Jotta voisit menestyä muuna kuin passiivisena indeksi-sijoittajana, asemasi tulee olla sellainen, ettei 1) oma mieli, 2) pankki, 3) asiakkaat tai 4) työnantajasi vihellä peliä poikki.

Ellei asemasi ole järkkymätön, et voi voittaa. Et sitten mitenkään. Ei siis ehkä ole niinkään kyse siitä, etteikö ihmiskunta tunnistaisi hyviä sijoitusstrategioita, vaan siitä, että ammattimaisen sijoittamisen rakenteet eivät salli niiden toteutumista.

Lue myös hauska juttu The Atlanticissa syksyllä 1999:

Dow 36,000

Has the long-running bull market been a contemporary version of tulip mania? In explaining their new theory of stock valuation, the authors argue that in fact stock prices are much too low and are destined to rise dramatically in the coming years.

”We will also explain why a P/E ratio as high as 100 is justified for the market as a whole, and P/Es even higher are justified for some stocks”

