Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan kylmäalalla tarvitaan jopa 2 000 uutta työntekijää seuraavan viiden vuoden aikana.

Maailman muuttuessa työtehtäviä poistuu ja uusia tulee tilalle. Kun maailmalla hienopaperin kysyntä laskee digitalisaation vuoksi, joutuu Stora Enso muuttamaan paperitehtaan muuntamista pakkauskartonkitehtaaksi ja sulkemaan paperikoneen. Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Oulussa ja sen tavoitteena on vähentää enintään 400 työpaikkaa.

Murros ei kuitenkaan aina tarkoita työpaikkojen menetyksiä.

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto kertoi tänään tiedotteessaan, että kylmäalalla tarvitaan jopa 2 000 uutta työntekijää seuraavan viiden vuoden aikana, kun osaajia eläköityy samaan aikaan, kun alalla on meneillään suuria muutoksia ja yritysten näkymät ovat erittäin hyvät.

Seuraavan viiden vuoden aikana kylmäalalta voi poistua eläkkeelle 700–800 pätevää henkilöä eli joka kahdeksas nykyisistä osaajista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kylmäalan rekisterien mukaan kylmäalalla työskentelee tällä hetkellä noin 6 500 henkilöä, joilla on Tukesin myöntämä kylmäalan pätevyys. Näistä noin 300 on jo yli 65-vuotiaita ja noin 450 60–65-vuotiaita.

Samaan aikaan kylmäalalla on meneillään yksi historian suurimmista muutoksista.

EU-vaatimukset pakottavat siirtymään ympäristöystävällisempiin kylmäaineisiin. Lisäksi lämpöpumppujen ja lämpöpumpputeknologian sovellusten odotetaan kasvattavan suosiotaan. Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan yksistään vähittäiskaupalla on edessä 700–800 miljoonan euron urakka, kun elintarvikkeita myyvien kauppojen kylmälaitokset ja -laitteet on muutettava uusien EU-määräysten mukaisiksi vuoteen 2030 mennessä.

”Tähän urakkaan tarvitaan valtava joukko alan ammattilaisia. Työtä on niin paljon, että sitä tekemään tarvitaan jatkuvasti 2 000 henkeä aina vuoteen 2030 asti, jolloin EU-määräykset tulevat voimaan”, sanoo Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n toimitusjohtaja Mika Kapanen.

Liiton tekemän jäsenkyselyn mukaan alan yritykset näkevät kylmäalan ja oman yrityksen tulevaisuuden hyvin positiivisena. Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä odottaa sekä kylmätoimialan että oman yritystoiminnan kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että jäsenyrityksillä on tarve palkata noin 400 työntekijää käytännössä heti ja kaikkiaan 1 000 työntekijää seuraavan viiden vuoden aikana.

Tulevaisuuden tekijät eivät tule alalle itsestään, vaan alan on osattava houkutella tekijöitä. Eräs varmimmista tavoista saada uusia ihmisiä alalle on tarjota koululaisille ja opiskelijoille kesätöitä, harjoittelu- ja TET-paikkoja. Siksi Suomen Kylmäliikkeiden Liitto haastaakin kaikki liiton jäsenyritykset mukaan Kesätyöhaasteeseen 2019, jonka tavoitteena on tarjota 300 kesätyöpaikkaa jäsenyrityksissä.

”Hyvin hoidettu kesätyö on työnantajalle mahdollisuus tehdä vaikutus tulevaisuuden osaajiin ja kantaa samalla yhteiskunnallinen vastuunsa nuorten työllistämisestä”, Mika Kapanen muistuttaa.

”Nyt on oikea aika toimia, sillä monet nuoret etsivät vielä kesätyöpaikkaa. Kesätyöntekijöitä palkkaamalla yritykset saavat tuettua nuoria ja kannustettua heitä työelämään ja samalla koko ala hyötyy. Kaikkihan tässä voittavat.”