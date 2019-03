Analyytikot kiittelevät Stora Enson Oulun tehtaiden uutispommia

Stora Enso kertoi eilen merkittävästä muutoksesta Oulun tehtaillaan. Digitalisaatio on tämänkin päätöksen taustalla.

Metsäjätti Stora Enso julkisti eilen uutispommin aloittamalla yllättäen yt-neuvottelut Oulun tehtaan henkilöstön kanssa suunnitelmistaan muuntaa Oulun tehdas paperinvalmistuksesta kartonkitehtaaksi. Samalla yhtiö sulkisi paperikone numero 6 sekä arkittamon.

Oulun Nuottasaaren paperitehdas on tuotantokapasiteetiltaan Suomen suurin, 1 047 000 tonnia vuodessa.

Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutosprojekti on Stora Enson mittakaavassa merkittävä ja muutoksen arvioidaan johtavan Stora Enson mukaan enintään 400 työpaikan vähenemiseen. Yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta muutoshankkeesta vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, yt-neuvottelujen päätyttyä.

Stora Enson mukaan hienopaperin kysyntä on laskenut odotettua nopeammin. Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi kertoi Ylelle, että paperin kulutus on vähentynyt viime vuosina ja etenkin päällystetyn hienopaperin osalta kysyntä on laskenut lähes 10 prosenttia viime vuoden lopulla.

Syy Stora Enson aikomukselle muuttaa paperinvalmistus kartongin tuotannoksi johtuu yhdestä megatrendistä: digitalisaatiosta.

Digitalisaatio vähentää paperin kulutusta, koska kuluttajat lukevat uutisia enemmän netistä. Kartongin kysyntä on sen sijaan lisääntynyt muun muassa verkkokaupan kasvun ja siitä johtuvien postilähetysten kasvun takia.

”Digitalisaatio, joka sinänsä on uhka paperin kysynnälle, on mahdollisuus pakkauspuolella. Mitä enemmän kukin meistä tilaa intenet-kaupoista tavaraa, sitä enemmän tarvitaan laatikoita”, Parvi toteaa.

Nordean mukaan Oulun tehtaan muutoksen tulosvaikutus on Stora Enson kannalta pidemmän päälle positiivinen, sillä paperimarkkinat ovat rakenteellisessa laskussa. Välittömät tulosvaikutukset jäävät neutraaleiksi, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Stora Enso ei aio aiempien suunnitelmiensa mukaisesti tehdä pakkauskartonkilinjan rinnalle investointia kuluttajakartonkilinjalle. Tämä päätös helpottaa Nordean mukaan yleisemmin huolia kuluttajakartongin mahdollisesta ylitarjontatilanteesta.

Stora Enson päätös saattaa hyödyntää myös sen kotimaista kilpailijaa UPM:ää, joka on Sappin ohella Euroopan suurin hienopaperin tuottaja. Nordean mukaan Stora Enson paperikoneen sulkemispäätös vie Euroopan hienopaperimarkkinoilta noin 15 prosenttia koko Euroopan tuotannosta.

Myös analyysitalo Inderes näkee metsäjätin päätöksen järkevänä.

”Suhtaudumme investointiin lähtökohtaisesti positiivisesti, sillä mielestämme yhtiöllä on Oulussa kilpailukykyinen alusta lainerien tuotantoon ja yhtiö saa rakennettua hankkeessa tehokasta kartonkikapasiteettia edullisesti”, toteaa analyytikko Antti Viljakainen.

Inderes odottaa investoinnin nostavan Stora Enson Packaging Solutions liiketoiminnan tuloksen uudelle tasolle 2020-luvulla. Paperiliiketoiminnan liikevoittoon Inderes ei usko projektilla olevan huomattavaa merkitystä. Stora Enson koko liikevaihtoa suunnitelman toteutuminen laskee muutamilla prosenteilla, Viljakainen ennustaa.