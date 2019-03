Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on kansainvälistä huippua

Keskuskauppakamarin naistenpäivänä julkaiseman selvityksen mukaan naisten osuus yhtiöiden hallituksissa on nouseva ja edustaa kansainvälisessä vertailussa huipputasoa.

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on ollut nouseva. Vielä vuonna 2013 naisten osuus oli 23 prosenttia kaikista hallituspaikoista, kun taas vuonna 2018 luku oli 29 prosenttia. Saman aikajakson aikana naisten osuus yhtiöiden johtoryhmissä on noussut 19 prosentista 25 prosenttiin asti.

Luvuista kertoi Keskuskauppakamari naistenpäivänä julkaistussa selvityksessä.

Pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien kokoonpanoissa on paikoittain varsin suuria eroja naisten osuuksissa. Toisessa ääripäässä yhtiön johtoryhmästä 50 prosenttia johtajista on naisia, mutta hallitukseen ei ole nimitetty yhtään naisjäsentä. Toisella puolella yhtiön hallituksen kokoonpanosta naisia on 60 prosenttia, mutta samaan aikaan yhtiön johtoryhmässä ei ole yhtään naista.

Helsingin pörssissä on tällä hetkellä 126 yhtiötä. Näistä 87 yhtiön kohdalla naisten osuus hallituspaikoista on suurempi kuin naisten osuus saman yhtiön johtoryhmässä. Tilanne on päinvastoin 37 yhtiössä, eli niissä taas johtoryhmässä naisten osuus on suurempi kuin kyseisen yhtiön hallituksessa. Loppujen viiden yhtiön kohdalla naisten osuus on täysin sama sekä hallituksessa että johtoryhmässä.

Keskuskauppakamari on tutkinut aiemminkin naisten osuutta suomalaisten yhtiöiden ylimmässä johdossa. Esimerkiksi viime marraskuussa julkaistu järjestyksessään kahdeksas naisjohtajaselvitys kertoi, miten naisten osuus pörssiyhtiöiden johtotehtävissä on kasvanut ennätyslukemiin.

Keskuskauppakamarin selvityksen hallituskokonpanoja koskevat tiedot perustuvat vuoden 2018 kevään yhtiökokouspäätöksiin. Johtoryhmiä koskevat tiedot on kerätty syksyllä 2018. Tilastoja on päivitetty helmikuussa mm. uusien listautumisten ja pörssistä poistuneiden yhtiöiden osalta.