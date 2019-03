Onko tämä pörssin sijoitusyhtiö alehinnoissa?

Nordean suosikki pohjoismaisista sijoitusyhtiöistä on edelleen ruotsalainen Investor.

Investorin sijoitussalkku tarjoaa laajan ja houkuttelevan salkun sekä listattuja että listaamattomia yhtiöitä, Nordea kertoo aamukatsauksessaan.

”Sijoitussalkku on jakautunut listattujen omistusten (noin 70% koko salkusta) ja listaamattomien omistusten kesken (noin 30% salkusta). Merkittäviin listaamattomiin omistuksiin kuuluvat leikkaussali- ja haavanhoitotuotteita valmistava Mölnlycke ja pääomasijoittaja EQT, joiden molempien kassavirtatuotot ovat vahvat”, Nordea kertoo.

Investorin suurimmat omistukset ovat ruotsalaiset suuryhtiöt ABB, Atlas Copco, SEB sekä AstraZeneca.

Sijoitusyhtiöissä jos missä osakkeen taseperusteinen arvostuskerroin on keskeinen mittari. Nordean mukaan huolimatta viimeaikaisesta kurssinoususta Investorin osakkeessa on edelleen lähes 25 prosentin aliarvostus suhteessa sen nettovarallisuuteen.

Vaikka sijoitusyhtiöt usein hinnoitellaan lähelle tai hieman alle niiden substanssiarvon, on Investorin aliarvostus Nordean mielestä kohtuuttoman korkea.

”Näemmekin aliarvostuseron suhteessa nettovarallisuuteen huokuttelevana oston paikkana. Investorin omistamien listaamattomien yhtiöiden kasvu on vahvaa. Mielestämme Investorin osakkeen nykyinen alihinnoittelu suhteessa omistusten arvoon on perusteettoman suuri, sillä läpinäkyvyys listaamattomissa omistuksissa on parantunut ja hallintokustannukset ovat laskeneet huomattavasti.”

Läpinäkyvyyden parantuminen sekä erityisesti listaamattomien salkkuyhtiöiden vahvat kassavirrat puoltavat Nordean mielestä pienempää aliarvostusta suhteessa omistusten arvoon.

Nordea kertoo myös, että ruotsalaisyhtiö on kertonut harkitsevansa pääomasijoittaja EQT:n listausta kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Nordea suositus Investorin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 510 kruunua. Tavoitehinta on selvästi yli tämän hetken kurssinoteerauksen.

Thomson Reuters tietokannan mukaan kymmenestä Investoria seuraavasta analyytikosta neljä antaa osakkeelle ostosuosituksen, toiset neljä antaa lisää-suosituksen ja loput kaksi antaa pidä-suosituksen. Vähennä- ja myy-suosituksia ei ole lainkaan.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.