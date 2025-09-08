Opiskelija Rasmus Tolppanen vei voiton Seeking Alphan sijoitusideakilpailussa

Rasmus Tolppanen (kotialbumi).

Imatralainen Rasmus Tolppanen voitti elokuussa amerikkalaisen sijoitussivusto Seeking Alphan sijoitusideakilpailun.

Voitto on sikäli merkittävä, että kyseessä on yksi luetuimmista sijoitusaiheisista sivustoista ja kilpailuun osallistui erittäin kokeneita sijoittajia. Tolppanen on juuri aloittanut toisen lukuvuoden opinnot Aalto-yliopistossa.

“Opiskelen kauppatieteitä information and service management-koulutusohjelmassa. Se on ehkä teknisin ohjelma, jossa yhdistyvät muun muassa ohjelmointi ja tilastotiede”, Tolppanen kertoo.

Tolppanen on kirjoittanut Seeking Alphaan kuusi osakeanalyysia, kun muilla osanottajilla oli alla jopa satoja julkaisuja.

Seeking Alpha ottaa vastaan analyyseja sijoittajilta, jotka vaivautuvat kirjoittamaan yksityiskohtaisen analyysin vaatimatonta korvausta vastaan. Analyysit käyvät lävitse toimituksellisen prosessin.

Kilpailun voitosta Tolppanen kuittasi 1500 dollarin palkinnon, joka on mukava lisä opiskelijabudjettiin. Etenkin se on mieluisa tunnustus osakesijoittamisen saralla, jossa palaute tulee pääasiassa kurssinousujen ja -laskujen muodossa.

Kilpailussa etsittiin parasta kontrasijoitusideaa. Kontrasijoittaminen tarkoittaa vastavirtaan kulkemista eli sijoittamista osakkeisiin, joita valtaosa sijoittajista hyljeksii.

“Olen pohjimmiltani GARP-sijoittaja eli etsin kasvua kohtuulliseen hintaan. Toinen sijoituksiani leimaava piirre on pelkosijoittaminen. Pyrin iskemään hyviin yhtiöihin, joita painaa jokin sijoittajien pelkotila sillä hetkellä”, Tolppanen avaa sijoitustyyliään.

Kilpailussa Seeking Alphan tuomaristo arvioi sijoitusidean houkuttelevuutta sekä kirjoittajan ottamia omia perusteltuja näkemyksiä. Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 66 sijoitusideaa.

Sijoitusidea löytyi raaka-ainesektorilta

Tolppasen sijoitusidea oli amerikkalainen litiumkaivosyhtiö Albemarle. Sen osakekurssiin vaikuttaa vahvasti litiumin kysynnän ja tarjonnan, eli litiumin hinnan, kehitys.

Litiumkaivokset ovat olleet vaikeuksissa, kun raaka-aineen hinta romahti.

“Huomasin kilpailun pari päivää ennen jättöpäivää. Ajattelin heti, että Albemarle voisi olla sopiva sijoitusidea kilpailuun. Kun kukaan ei tykkää osakkeesta, saattaa mahdollisia kultakimpaleita olla tarjolla. Olin seurannut yhtiötä pitkään, joten päätös osallistua kilpailuun oli lopulta helppo”, Tolppanen kertoo.

Tolppanen kirjoitti ensimmäisen artikkelin Albemarlesta puolitoista vuotta aikaisemmin. Artikkeli oli sadoista päivittäin julkaistavista analyyseista toimituksen valinta. Se oli myös palkitseva tunnustus Tolppaselle.

“Päätin ensimmäisen artikkelin siihen, että Albemarlen näkymät ja arvostus eivät vielä olleet houkuttelevia sijoitukselle. Markkinoilla pitäisi ensin nähdä kaivosten sulkeutumisia ja Albemarlen osakekurssi tulisi olla lähempänä sen oman pääoman arvoa.”

Lisäksi Tolppasen näkemys oli, että yhtiön johdon arviot litiumin kysynnän kasvusta olivat aivan liian myönteiset ja kysyntäennusteen vaihteluväli oli liian suuri. Tuotantoa kasvatettiin hyvin epävarmojen ennusteiden pohjalta.

Helmikuussa 2024 osakkeen hinta oli 109 dollaria, ja Albemarlen oman pääoman arvo oli 84 dollaria. Tolppanen arvioi sopivaksi ostohaarukaksi 68-84 dollaria. Tämän vuoden huhtikuussa osake lasketteli alimmilleen noin 50 dollariin.

“Maltti on valttia. Sijoittajan on hyvä asettaa tietyt parametrit, milloin osaketta voi ostaa”, Tolppanen sanoo. “Albemarlen tapauksessa ne olivat määrittelemäni tavoiteostohinta, merkit litiumin tuotannon vähenemisestä ja näkymät jatkuvasta kysynnästä. Tein ensimmäisen oston 65 dollarin hintaan kesäkuussa.”

Sijoituskilpailun voittaneen toisen artikkelin julkaisuhetkellä Albemarlen osakekurssi oli 69 dollaria. Tilanne litium-markkinoilla on muuttunut ja litiumin hinta on noussut pohjalukemista.

“Albemarle on onnistuneesti leikannut kuluja selvitäkseen laskusyklin ylitse. Koska Albemarle on amerikkalainen yhtiö, siihen liittyy vähemmän poliittisia riskejä muihin litiumyhtiöihin verrattuna.”

Analyysissa Tolppanen asetti Albemarlelle 130 dollarin tavoitehinnan. Kun Albemarlen osakkeen hinta oli viimeksi tällä tasolla, litiumin kilohinta oli 15 dollaria. Albemarlen mukaan 15-20 dollaria on monille litiumin tuottajille hinta, jolla liiketoiminta kääntyy kannattavaksi, Tolppanen sanoo.

Litiumin hinta on noussut pohjalta noin 10-11 dollariin kilolta. Tarjonta tuskin siis kasvaa vielä hetkeen. Tolppasen siteeraaman McKinseyn tutkimuksen mukaan litiumin tarjonta kääntyy alijäämäiseksi parissa vuodessa. Vaikka sähköautot ovat merkittävä ajuri litiumille, kysynnän kasvu jatkuu eri sovellusten sähköistyessä, Tolppanen uskoo.

“Albemarlen tapauksessa litiumin hinta periaatteessa määrittelee osakkeen käyttäytymisen”, Tolppanen summaa. “Albemarlessa on vielä nousupotentiaalia, jos teesiin ei tule yhtäkkisiä muutoksia. Muutaman vuoden takainen supersykli tuskin toteutuu uudelleen.”

Perusteellinen osaketutkimus ottaa aikaa. Voitto osoittaa, että sijoittajan ei kannata aina metsästää uusia ideoita.

“Artikkelin kirjoittaminen otti lopulta 5-6 tuntia. Pohjilla olleen ensimmäisen analyysin kirjoittaminen vei huomattavasti pidempään”, Tolppanen maalaa laadukkaan osaketutkimuksen vaatimuksia.

Lisäksi Tolppanen on ollut aktiivinen päivittämään sijoitusteesiään ja keskustelemaan muiden sijoittajien kanssa artikkelien kommenttiosiossa.

“Kirjoittamalla Seeking Alphaan olen luonnollisesti oppinut analyysien kirjoittamisesta. Tärkein oppi on kuitenkin omien ajatusten jäsentäminen sekä kritiikin käsittely.”

Harvalukuinen salkku laatuyhtiöitä

Tällä hetkellä Tolppasen osakesalkku on keskittynyt kahdeksaan yhtiöön. Yksi Tolppasen suurimmista sijoituksista on hakukone Googlen taustalla oleva Alphabet.

Tolppanen on kirjoittanut Seeking Alphaan myös Alphabetista keskittyen analyysissaan YouTuben merkitykseen. Sen osuus Alphabetin liikevaihdosta on noin kymmenen prosenttia eli 36 miljardia dollaria.

“Sijoitin Googleen, kun markkinoilla kuviteltiin, että hakuliiketoiminta kuolee tekoälyn seurauksena. Tein Googlesta silloin melko ison position. Sijoittajien pelot eivät ole toteutuneet.”

Tolppasen Alphabet-analyysin julkaisuhetkestä osake on noussut 60 prosenttia ja hinta on kivunnut reilusti yli Tolppasen määrittämän käyvän arvon.

“Tehdessäni mallin arvostuksesta, käytän hyvin maltillisia oletuksia. Tulen todennäköisesti pian päivittämään näkemykseni Alphabetista”, Tolppanen kommentoi. ”Tällä hetkellä puolet salkustani on Alphabetissa ja kiinalaisessa Alibabassa.”

Alibaba oli niin ikään pelkosijoitus. Yhtiön liiketoiminta sujui hyvin, mutta kiinalaisosakkeita myytiin laajasti hinnasta piittaamatta.

Suuret laatuyhtiöt tuovat Tolppasen mukaan tietynlaista turvaa. Applen suhteen Tolppanen on kuitenkin pessimistinen.

“Apple on erinomainen yritys, mutta Applen arvostustaso ja kasvumahdollisuudet eivät mielestäni ole linjassa. Kilpailu maailmanlaajuisesti, erityisesti Kiinassa, on ankaraa.”

Vaikka Applella on suuri ja kannattava palveluliiketoiminta, yhtiö on edelleen riippuvainen iPhonen myynnistä. Kasvumahdollisuudet näyttävät tällä hetkellä rajallisilta. “Voiko Apple voittaa enää mitään vai onko se pikemminkin häviämässä?”, Tolppanen kysyy.

Sijoitusharrastus toi itseluottamusta

Sijoittamisessa numerot näyttelevät suurta roolia. Ne eivät ole aina olleet Tolppasen vahvuus.

“Peruskouluvuosien aikana olin jo hyväksynyt, että olen huono matematiikassa ja koulussa ylipäätään. Sen takia yliopisto-opinnot eivät olleet minulla edes kiikarissa.”

“Jossain kohtaa huomasin, että Nintendo oli lanseeraamassa Pokémon GOn. Sanoin sattumalta kaverille, että nyt Nintendon osake tulee menestymään.”

Tolppanen alkoi opiskelemaan sijoittamista sekä yhdistelemään markkinoiden syy-seuraussuhteita. Tolppanen harjoitteli sijoittamista leikkirahalla ja pärjäsi. Sijoittaminen antoi uskoa omiin kykyihin.

“Peruskoulussa todistuksen keskiarvo oli alle kutosen, mutta lukiosta lähtiessä keskiarvo oli yli ysin.”

Sijoittamisesta on tullut Tolppaselle tärkeä harrastus, jonka parissa voi oppia jatkuvasti uutta.

“Sijoittaminen on mielenkiintoista ja älyllisesti haastavaa. Haluan myös olla alalla töissä jonain päivänä. Palkintorahan hajautan osakesalkkua laajemmin sijoituksiin, oppimiseen ja elämästä nauttimiseen”, urheilua ja elokuvia harrastava Tolppanen hymyilee.