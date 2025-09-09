Suomalainen kvanttiyhtiö IQM nappasi jättirahoituksen

IQM:n toimitusjohtaja Jan Goetz. Kuva: IQM.

Espoolainen IQM Quantum Computers ilmoittaa keränneensä 320 miljoonaa dollaria eli 275 miljoonaa euroa pääomasijoituksia. Yhteensä yhtiö on nyt kerännyt rahoitusta 600 miljoonan dollarin edestä.

IQM on maailman johtava täyden palvelun suprajohtavien kvanttitietokoneiden valmistaja. yHTIÖ perustettiin vuonna 2018 VTT:n ja Aalto-yliopiston tekemän tutkimustyön pohjalta.

Kasvu on ollut huikeaa. Vuoden 2019 liikevaihto oli vain 75 tuhatta euroa, kun viime vuonna yhtiö ylsi jo 16,7 miljoonan euron liikevaihtoon.

Series B -rahoituskierros toteutui IQM:n ensimmäisen sijoittajan ja kyberturvallisuuteen keskittyneen sijoitusyhtiö Ten Eleven Venturesin johdolla. Merkittävästi lisäsijoituksia tuli myös suomalaiselta sijoitusyhtiö Tesiltä.

Mukana oli lisäksi useita uusia ja aiempia sijoittajia, kuten työeläkeyhtiöt Elo ja Varma, strategiset sijoittajat Schwarz Groupin yhtiöt ja Winbond Electronics Corporation sekä valtiolliset sijoitusrahastot EIC ja Bayern Kapital.

“Tämä rahoituskierros mahdollistaa yhtiömme kasvun kiihdyttämisen: kiihdytämme teknologiaohjelmaamme virheenkorjattuihin järjestelmiin, siirtyen tuhannen kubitin järjestelmistä miljoonien kubittien järjestelmiin. Panostamme myös liiketoiminnan laajentamiseen Yhdysvalloissa ja muilla globaaleilla markkinoilla, hyödyntäen houkuttelevia on-premise-tarjoomiamme sekä hiljattain päivitettyä pilvipalveluamme”, kertoo IQM Quantum Computersin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Jan Goetz.

Tavoitteena teknologian skaalaus

Goetzin mukaan Ten Elevenin mukaantulo ensimmäisenä yhdysvaltalaisena sijoittajana on IQM:lle tärkeä ”katalyyttinen tapahtuma”. Oikeanlaisen pääomasijoittajakumppanin löytäminen Yhdysvalloista on ollut ratkaisevaa, koska se auttaa suomalaisyhtiötä skaalaamaan teknologiaansa ja tuottamaan arvoa kumppaneille ja asiakkaille,

”Ten Elevenin näyttö yhtiöiden kehittämisestä markkinajohtajiksi ja heidän visiomme jakaminen teki tästä kumppanuudesta erinomaisen.”

Series B -rahoituksen myötä IQM laajentaa kaupallista läsnäoloaan sekä skaalautuu datakeskusinfrastruktuurissa ja tuotantolinjoissaan maailmanlaajuisesti. Eurooppalaisen johtoasemansa säilyttämisen ohella lisäpääoma mahdollistaa IQM:lle vahvemman jalansijan rakentamisen Yhdysvalloissa sekä pääsyn uusiin avainmarkkinoihin kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.

Lisäinvestoinnit yhtiön siruvalmistukseen Suomessa tukevat tavoitetta kehittää lähiaikoina vikasietoisia kvanttitietokoneita. Kehittyneet valmistuskyvykkyydet mahdollistavat tavoitteena olevan skaalaamisen miljoonaan kubittiin ja kvanttivirheiden vähentämisen ja korjaamisen.

”Olemme vuosikymmenten ajan auttaneet sijoituskohteitamme kasvamaan, ja ymmärrämme, miten toimia innovatiivisten, kansainvälisten tiimien kanssa, jotka haastavat teknologian rajoja. Kyberturvallisuuden ja kvanttiteknologian välillä on kasvava yhteys, jonka myötä pystymme tarjoamaan IQM:n tiimille arvokasta neuvontaa, pääomaa ja verkostoja,” sanoi Ten Eleven Venturesin perustaja Alex Doll.

Dollin mukaan kvanttiteknologian edelläkävijäyritysten tukeminen on keskeistä tulevaisuuden turvalliselle tietojenkäsittelylle.

Tesin pääomasijoituksista vastaava johtaja Juha Lehtola kertoo, että Tesi on ollut mukana IQM:n sijoittajana alusta asti.

”IQM on edennyt voimakkaasti teknologian, tuotannon ja asiakastoimitusten saralla, mikä erottaa sen kilpailijoista. Olemme iloisia, että Tesin päivitetty sijoitusstrategia mahdollisti merkittävästi kasvaneen panostuksen IQM:n seuraavan kasvuvaiheen tueksi”, Lehtola kertoo.

Kokonaisvaltainen tuotekehitys on kilpailuetu

IQM keskittyy supranjohtaviin, niin sanottuihin full-stack-kvanttikoneisiin. Full-stack kvanttitietokone tarkoittaa järjestelmää, jossa yhtiö tai tutkimusryhmä hallitsee ja kehittää koko laitteistosta ja ohjelmistosta koostuvan kokonaisuuden aina kvanttiprosessorista käyttöliittymiin sekä tukijärjestelmiin saakka.

Yhtiö kehittää ja toimittaa kvanttitietokoneita supertietokonekeskuksille, teollisuusyrityksille ja tutkimuslaitoksille, ja sillä on pilvipohjainen kvanttilaskentapalvelu IQM Resonance.

IQM tunnetaan erityisesti kyvystään rakentaa kvanttitietokoneet tilaajille paikan päälle toimitettuna ja tarjota asiakkaille täydellinen pääsy laitteistoon.

Asiakastoimituksia sekä -hankkeita on ollut muun muassa Suomessa, Saksassa ja Espanjassa, ja yhtiön kehittämiä laitteistoja käytetään esimerkiksi hybridilaskennan ratkaisujen ytimessä.

IQM:n kilpailuetu perustuu kokonaisvaltaiseen, käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen ja omistettuihin tuotantoprosesseihin. Sen osaaminen kattaa sekä kvanttiprosessorien että ohjelmistojen ja automaatiotyökalujen kehityksen, mikä mahdollistaa järjestelmien nopean räätälöinnin eri käyttökohteisiin.

Yhtiö rakentaa teknologiaansa tiiviissä yhteistyössä yhteisöjen ja asiakkaiden kanssa, saaden käytännön palautetta suoraan käyttäjiltä. Tämä lähestymistapa nopeuttaa sekä tuotekehitystä että järjestelmien käyttöönottoa verrattuna moniin alan kilpailijoihin.

Omien valmistus- ja testausfasiliteettiensa ansiosta IQM pystyy skaalaamaan sekä laitteistoa että tuotantoa joustavasti asiakkaiden tarpeisiin, sekä hallitsee koko toimitusketjua. Lisäksi teknologian läpinäkyvyys ja asiakkaiden mahdollisuus täyteen järjestelmän hallintaan erottavat IQM:n useimmista ulkomaisista toimijoista.

Teknisellä tasolla IQM etenee kohti vikasietoisia ja skaalautuvia kvanttikoneita, hyödyntäen omia piiritopologioitaan, jotka mahdollistavat tehokkaan virheenkorjauksen ja markkinoiden korkeamman kubittien laadun.