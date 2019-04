Uhkaako euroaluetta deflaatio? – EKP:n inflaatiotavoite karkaa yhä kauemmas

EKP:n pääjohtaja Mario Draghi varoitteli euroalueen riskeistä.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi piti puheen EKP:n korkokokouksen jälkeen. Siinä hän varoittaa euroalueen talouskasvua uhkaavista riskeistä ja kuvasi euroalueen tilannetta heikoksi. Taantuman todennäköisyyttä Draghi pitää kuitenkin pienenä.

EKP ennustaa euroalueen talouden kasvavan tänä vuonna vain 1,1 prosenttia. Keskuspankki joutui tiputtamaan ennusteestaan 0,6 prosenttiyksikköä maaliskuussa, mikä oli poikkeuksellisen suuri muutos lyhyellä aikavälillä.

Ohjauskorkoon ei muutosta

Euroalueen suhdannetilanteen heikentymisestä huolimatta EKP ei aio uudelleen käynnistää kvantitatiivista elvytystä eli arvopapereiden osto-ohjelmaa. Keskuspankki päätti vuodenvaihteessa mittavan arvopaperien osto-ohjelmansa.

Vaikka arvopaperiostot eivöt enää kasvata keskuspankin tasetta, uudelleensijoittaa keskuspankki kuitenkin erääntyneistä arvopapereista takaisin maksettavat pääomat markkinoille. Uudelleensijoituksia on tarkoitus jatkaa täysimääräisesti vielä senkin jälkeen, kun se alkaa nostaa ohjauskorkoja.

Ohjauskorko pysyy odotetusti mukaisesti 0,00 prosentissa. Myös liikepankeilta perittävä talletuskorko pysyy ennallaan, eli negatiivisena 0,40 prosenttia. Maksuvalmiusluoton korko pysyy 0,25 prosentissa.

Keskuspankki arvioi nyt, että ohjauskorot pysyvät nykyisellä tasollaan ainakin vuoden loppuun tai niin pitkään, että inflaatio palautuu kestävästi lähemmäksi keskuspankin tavoitetta.

EKP:n tavoitteena on tukea talouskasvua, joka on ennusteiden mukaan hidastumassa tänä vuonna euroalueella voimakkaasti. Lisäksi keskuspankin tavoitteena on pitää inflaatiovauhti hieman alle kahdessa prosentissa.

Uhkaako euroaluetta deflaatio?

Keskuspankin inflaatiotavoite on kuitenkin karkaamassa yhä kauemmas. Inflaatio-odotukset ovat jatkaneet laskuaan siitäkin huolimatta, että EKP on luvannut elvyttävän rahapolitiikan ajan jatkuvan, muistuttaa Inderesin ekonomisti Marianne Palmu.

Aleneva inflaatio luo pelkoa deflaatiosta, eli yleisestä hintojen laskusta ja rahan arvon noususta.

”Pääjohtaja Draghi on jo pitkään odottanut inflaation kiihtyvän, mutta kerta toisensa jälkeen toteutuneet lukemat ovat jääneet alle odotusten ja nytkin deflaatio näyttää jo suuremmalta ongelmalta kuin inflaatio”, Palmu varoittaa Inderesin artikkelissaan.

Palmun mukaan pohjainflaatio oli maaliskuussa vain 1,0 prosenttia ja alimmillaan lähes vuoteen. Myös inflaatio-odotukset ovat painuneet reilusti. Pelkästään tämän vuoden aikana yhtä paljon kuin kokonaisuudessaan viime vuonna, Palmu toteaa.

EKP lisäsi viime kokouksessa elvytyspanoksiaan, mutta inflaatio-odotukset ovat siitä huolimatta jatkaneet laskuaan. Siksi näkemys hintakehityksestä kiinnostaa huomenna. Listasimme kokousennakossa myös muita asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: https://t.co/uyu6MtxSzs pic.twitter.com/Tw1Tvnf58Q — Inderes (@Inderes) 9. huhtikuuta 2019

”Alkaa vaikuttaa siltä, että keskuspankki ei pysty rahapolitiikallaan ankkuroimaan inflaatio-odotuksia, joiden taustalla ovat nyt ulkopuoliset tekijät”, ekonomisti arvioi.

Palmun mukaan Euroalueen heikentyvä talousnäkymä on yllättänyt kulmakertoimellaan myös keskuspankin, joka joutui viime kokouksessa laskemaan talousennusteitaan ja nytkin pitämään talousriskit edelleen negatiiviseen kallellaan.

”Vaikuttaa siltä, että keskuspankissakin ollaan hyvin epävarmoja lähitulevaisuuden talouskehityksestä, vaikka taantuman todennäköisyys on EKP:n mukaan edelleen matala”, Palmu toteaa.

Palmu kommentoi EKP:n talousennustetta myös Twitterissä.

”Todella raju lasku ennusteissa kolmen kuukauden aikana. Draghi jäänee historiaan keskuspankkiirina, joka ei nostanut ohjauskorkoa kertaakaan kahdeksan vuoden aikana mutta eipä ole helppoa seuraajallakaan”, Palmu kirjoittaa.

Todella raju lasku ennusteissa kolmen kuukauden aikana. Draghi jäänee historiaan keskuspankkiirina, joka ei nostanut ohjauskorkoa kertaakaan kahdeksan vuoden aikana mutta eipä ole helppoa seuraajallakaan. https://t.co/dsVXYZfqGD — Marianne Palmu (@MariannePalmu) 7. maaliskuuta 2019