Tämä osinkoaristokraatti nousi Nordean mallisalkkuun

Amerikkalainen rahtivälittäjä C.H. Robinson on arvostukseltaan edullinen osake, Nordea uskoo.

Nordea nosti jenkkiyhtiön globaaliin mallisalkkuunsa. Rahtivälitys on kasvuala, sillä se on lähtenyt vuosituhannen vaihteen jälkeen rakenteelliseen kasvuun Yhdysvalloissa, Nordean toteaa aamukatsauksessaan.

Monimutkaisemmat ja nopeammat rahtivaatimukset tarjoavat rahtivälittäjille mahdollisuuden pärjätä pienempiä kuljetusyhtiöitä paremmin. USA:n rahdeista jo noin 20 prosenttia kulkee välittäjien kautta, kun vuosituhannen vaihteessa osuus oli vain neljä prosenttia.

Nordean mukaan C.H. Robinson on alansa ykkönen Yhdysvalloissa. Se on peräti kolme kertaa lähimpää kilpailijaansa suurempi ja se on teknologiajohtaja monta vuotta kestäneiden teknologiapanostustensa ansioista.

Reilun vuoden aikana yhtiön osakekurssin kehitys on jäänyt jälkeen tuloskehityksestä.

”Viimeisen reilun vuoden aikana C.H Robinsonin osake on liikkunut sivuttain, vaikka tulos on jatkanut vakaata kasvuaan. Tämä on johtanut historiallisessa tarkastelussa normaalia selvästi matalampiin arvostuskertoimiin”, Nordea toteaa.

Osakkeen vaisua kehitystä selittävät pankin mukaan huolet rekkarahtivälityksen normaalia korkeammasta kannattavuudesta – eli sijoittajat ovat toisin sanoen hinnoitellet ennakkoon mahdollisen kannattavuuden palautumisen alan normaalille tasolle.

Nordean mielestä yhtiön nykyinen arvostus avaa sijoittajille paikan ostaa laadukasta tuloksentekijää ja rakenteellisesta kasvusta nauttivaa C.H. Robinsonia houkuttelevalla hinnalla.

Mikään yhtiö ei tietenkään ole riskitön sijoitus. Nordean mielestä C.H. Robinsonin kannattavuuskehitykseen liittyy heiluntaa kuljetuskustannusten vaihtelun vuoksi. Lisäksi USA:n talousaktiviteetin hidastuminen alentaisi yhtiön rahtivolyymeja. Yhtiön kansainvälinen liiketoiminta on myös vaatimatonta, eli sen liikevaihto riippuu vahvasti kotimarkkinoista USA:ssa.

Lisäksi yhtiön liiketoimintamalli on Nordean mielestä pääomakäytöltään kevyttä. Se tarkoittaa hyvää kassavirtaa ja osinkoa. Pankki luokittelee C.H. Robinsonin osinkoaristokraatiksi, sillä yhtiö on nostanut osinkoaan yli 25 vuotta peräjälkeen. Lisäksi C.H. Robinson vääntää osakekurssia ylöspäin jatkuvilla omien osakkeidensa ostoilla.

Osinkoaristokraattien historiallinen tuottokehitys Yhdysvalloissa on ollut vakuuttavaa. Sure Dividents -sivusto vertasi aristokraattien 10 vuoden ajalta laskettuja keskimääräisiä vuosituottoja koko indeksin tuottoon. Aristokraattien keskimääräinen vuosituotto vuosina 2008 – 2017 on ollut 11,6 prosenttia, kun samalla ajanjaksolla koko indeksin tuotto oli 8,3 prosenttia. Osinkoaristokraatit siis löivät indeksituotot jopa 3,3 prosenttiyksiköllä.

C.H Robinsonin kuluvan vuoden P/E-kerroin Nordean tulosennusteella on 17,5x ja osinkotuotto on 2,3 prosenttia.