Nordea lisäsi jättiyhtiön mallisalkkuunsa

USA:n yksi suurimmista kaapeli- ja mediayhtiöistä nousi Nordean globaaliin mallisalkkuun.

Amerikkalainen Comcast on yksi Yhdysvaltojen suurimmista kaapeli- ja mediayhtiöistä tarjoten kiinteitä laajakaistaliittymiä sekä kaapeli-TV – yhdistelmiä. Yhtiö omistaa myös elokuvastudioistaan tunnetun ja USA:n suurimpiin televisiokanaviin kuuluvan NBC Universalin. Viime vuonna Comcast osti brittiläisen Sky:n.

Suoratoistopalvelujen yleistyminen on mullistanut media-alaa, eikä Comcast ole välttynyt niiden vaikutuksilta, Nordea toteaa aamukatsauksessaan. Yhtiön asiakkaat siirtyvät kaapeli-TV:stä suoratoistopalveluihin. Comcastille meneillään oleva mediamurros on positiivista, vaikka se onkin myös kaapeli-TV -yhtiö.

”Tämä yksinään olisi huono asia. Vaikutus on Comcastin osalta kuitenkin kokonaisuudessaan myönteinen, sillä suoratoistopalvelut lisäävät Comcastin tarjoamien nopeiden internetliittymien kysyntää”, Nordea toteaa.

Pankin mukaan laajakaista-asiakkaat ovat lisäksi Comcastille kannattavampia kuin kaapeli-TV -asiakkaat.

”Viimeisen vuoden aikana yhtiö on menettänyt 1,6 miljoonaa kaapeli-TV -asiakasta, mutta saanut 5,2 miljoonaa uutta laajakaista-asiakasta. Odotamme tämän trendin myös jatkuvan.”

Jenkkiyhtiö on kasvuyhtiöksi kohtuullisen edullisesti hinnoiteltu. Yhtiö on kasvattanut myyntiään viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 7,8 prosenttia vuosittain ja osakekohtainen tulos on kasvanut keskimäärin yli 14,6 prosenttia vuosittain. Kasvu on siis kovaa.

Nordean odottaa Comcastin kasvattavan osakekohtaista tulostaan vuositasolla yli 10 prosentilla seuraavat pari vuotta, mutta tästä huolimatta P/E-kerroin kuluvan vuoden ennusteilla on vain 14x. Se on 15 prosenttia viimeisen viiden vuoden keskiarvoa matalampi taso.

Analyytikoiden konsensusennuste kuluvan vuoden Comcastin osakekohtaiselle tulokselle on 3,03 dollaria ja vuodelle 2020 puolestaan 3,35. Viime vuonna yhtiö kasvatti osakekohtaista tulostaan lähes 24 prosenttia.

Lisäksi Comcastissa houkuttelee Nordean mukaan liiketoiminnan suhteellisen hyvä suhdannekestävyys. Nousuvaraa saattaa lisätä myös synergiahyödyt viime vuonna ostetusta brittiläisestä mediajätistä Sky:sta.

Yhtiön merkittävin riski on laajakaistaliittymien kääntyminen laskuun ja kaapeli-TV -asiakkaiden odotettua nopeampi kutistuminen. Pidemmällä tähtäimellä langattoman 5G-verkon mukanaan tuomien muutosten hallinta on myös Nordean mielestä Comcastille riski.

Comcastia seuraa 30 analyytikkoa, joista peräti 11 antaa yhtiölle ostosuosituksen ja 13 lisää-suosituksen. Seitsemän analyytikon suositus on pidä, mutta yksikään analyytikko ei suosittele vähentämään tai myymään osaketta.