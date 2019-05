Mika Hyttinen, mikä on suurin viisaus Buffettilta ja Mungerilta?

Mika Hyttinen on sijoituskirjailija ja ekonomisti, joka on julkaissut kolme sijoituskirjaa. Kirjat ”Vaurastu kuin Warren Buffett”, ”Luovu ajoittamisesta – Tuplaa tuottosi” ja ”Suosioharha – Sijoittaminen on taitolaji” ovat kirjoja, joiden ideoihin sijoittajan kannattaa tutustua.

Mika Hyttisellä on myös oma YouTube kanava, jossa hän jakaa ajatuksiaan sijoittamisesta.

Pääsin haastattelemaan Mikaa muutamista ajankohtaisista ja ajattomista kysymyksistä.

Minkälaisten projektien parissa työskentelet tällä hetkellä? Onko tiedossa kenties uutta kirjaa ja voitko vielä kertoa mitään mahdollisesta kirjasta?

Mika Hyttinen: Minulla on kirjaprojekti kesken, mutta tällä hetkellä se lepää pöytälaatikossa. Lisäksi testaan uutta sijoitusstrategiaa, jonka kanssa kolmen vuoden testijaksosta ensimmäinen vuosi tulee täyteen vappuna.

Mikä on mielestäsi suurin oppi tai viisaus, jonka olet herroilta Warren Buffett ja Charlie Munger oppinut?

MH: Buffettin ja Mungerin puheissa ja kirjoituksissa on paljon järkeä. Minulle ajankohtainen ja tärkeä on Mungerin ajatus siitä, että harvinaislaatuiseen tilaisuuteen kannattaa hypätä täysillä, ei hajauttaen. Elämä ei tarjoa montaa harvinaislaatuista tilaisuutta loistaa.

Mitä sanoisit sijoittamisen aloittamista miettivälle henkilölle juuri nyt? Kannattaako nyt aloittaa esim indeksiin sijoittaminen ja mitä kenties vinkkejä sinulla olisi aloittelevalle sijoittajalle?

MH: En halua tarjota yleisohjeita. Olemme kaikki yksilöitä ja jokaisen kannattaa lähestyä omaa sijoittamista omista lähtökohdistaan. Elämässä riski on aina läsnä, riskitön elämä on ehkä kuitenkin se suurin riski.

Kerroit YLE Pörssipäivässä suojautuneesi kurssilaskun varalta. Voitko yhtään avata millä tavalla olet suojannut salkkua ja kenties vielä tärkeämpi kysymys, miksi olet päättänyt suojata salkkuasi?

MH: Luulen ymmärtäväni ajoittamisen vaikeuden, joten en yritä ajoittaa markkinakäänteen ajankohtaa. Olen sijoittanut indeksin “peilikuvaan”, jonka arvo kehittyy nousee kurssien laskiessa (ja laskee kurssien noustessa). Tällä sijoituksella en tavoittele satumaisia tuottoja, se luo turvallisen olosuhteen todellisille riskisijoituksille.

Palkitaanko sijoittamisessa kova työn tekeminen (esim. ahkera analysointi)?

MH: Ahkera analysointi palkitsee tai sitten ei. Yritysten numeroista ei kuitenkaan saa itselleen pysyvää kilpailuetua. Miksiköhän esimerkiksi pankkien rahastojen salkunhoitajat eivät osaa numeroja analysoimalla valita oikeita osakkeita?

Mielestäni virhe on siinä, että sijoittajat tavoittelevat suoraan hyviä tuloksia, tarkastelevat sijoittamista tekojen tasolla. Todellisuus ympärillämme ei kuitenkaan toimi suoraviivaisesti kypsiä hedelmiä halukkaille (ja himokkaille) jakaen. Kun tämän oivaltaa, voi alkaa panostamaan parempaan ajatteluun, joka on tekojen jälkeen seuraava taso.

Viimeiset kysymykset. Mikä on mielestäsi vialla arvosijoittamisessa? Eivätkö tutkimukset tue arvosijoittamisen toimivuutta?

MH: Arvosijoittaminen on yksi tekoihin ja tuloksiin tähtäävä uskomusjärjestelmä, jonka suosio on hämmentävää, kun ottaa huomioon arvorahastojen surkeat tulokset.