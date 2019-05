OP: Ankara kilpailu ja nousevat kulut ovat pohjoismaisten pankkien riippakiviä

Pohjoismaisten pankkien tuloskehitys on ollut alkuvuodesta vaisua.

Pohjoismaiset pankit ovat julkistaneet tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. OP:n mukaan kuuden suurimman pohjaismaisen pankin tulosyllätykset painottuivat positiiviselle puolelle. Ainoastaan Nordea ja Danske Bank jäivät liikevoittoennusteista.

Positiiviset tulosyllätykset eivät kuitenkaan anna aihetta riemun kiljahduksiin.

”Koko joukon Q1-tulosraportit olivat kuitenkin laadullisesti vaisuja, sillä korkokatteet ja palkkiotuotot jäivät kautta linja hieman odotettua heikommiksi. Positiiviset tulosyllätykset selittyivätkin etupäässä voimakkaasti heiluvilla käyvän arvon muutoksilla”, OP toteaa aamukatsauksessaan.

Pankin mukaan pohjoismaisten pankkien yhteenlaskettu liikevoitto säilyi selvässä 10 prosentin laskussa verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. OP:n mukaan se kuitenkin selittyy Danske Bankin (-35% v/v) ja Nordean (-26 % v/v) hyvin merkittävällä tuloslaskulla. Sen sijaan Handelsbankenin, Swedbankin ja DNB:n liikevoitot kasvoivat hieman, samalla kun SEB:n tulos kasvoi 12 prosenttia.

Pankkien yhteenlaskettua korkokatetta painoi alaspäin Nordean ja Danske Bankin negatiivinen kehitys, sillä muilla pankeilla korkokate kasvoi maltillisesti. Korkokatteita tuki suotuisa volyymikehitys, mutta samalla tiukka kilpailutilanne vaikutti marginaaleihin negatiivisesti.

Pankkien yhteenlasketut kustannukset kasvoivat jopa neljäprosenttia viime vuoteen verrattuna ja ainoastaan Nordea onnistui hieman laskemaan vertailukelpoisia kustannuksia. OP:n mukaan kustannuksia paisuttivat IT-panostukset sekä Compliance-toimintojen vahvistaminen Baltian rahanpesuskandaalin seurauksena.

Pohjoismaisten pankkien tuloskehitys oli OP:n mukaan kokonaisuudessaan vaisua ja korkokate kehittyi kaikilla pankeilla ennakoitua heikommin. Tulosparannuksia tuskin tullaan näkemään, OP arvioi.

”Tilanteen pitäisi korkokatteen osalta helpottaa vuoden edetessä, sillä Q1:llä korkopäivien määrä on alhainen ja toisaalta koronnostojen positiiviset vaikutukset etenkin Norjassa alkavat lähikvartaaleina näkymään. Merkittävää tulosparannusta suhteessa vertailujaksoon tullaan Q2:lla kuitenkaan tuskin näkemään, sillä kilpailutilanne on edelleen ankara ja kustannukset kohoavat.”

OP:n suosikki pankkisektorilla on yhä norjalainen DNB, jonka arvostustaso on vertailuryhmässä houkutteleva ja jonka korkokatenäkymä on ylivoimaisesti suotuisin Norjan koronnostojen jatkuessa.