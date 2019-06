Mikä on Antti Rinteen hallituksen talouspolitiikan linja?

Poliittinen talous -podcastissa keskustellaan Antti Rinteen hallituksen talouspoliittisesta linjasta.

Valtiotieteiden tohtori, hallitusneuvotteluihin vasemmistoliiton edustajana osallistunut ekonomisti Patrizio Lainà keskustelee Poliittinen talous -popcastissa Timo Harjuniemen kanssa Antti Rinteen hallituksen talouspolitiikasta ja siitä, minkälaista talouspoliittista suunnanmuutosta Antti Rinteen hallitus edustaa.

Suomalaiselle talouspolitiikalle on ollut tyypillistä valtiontalouden tasapainon säilyttäminen ja kestävyysvajeeseen varautuminen. Haastaako uusi vasemmistopuolueiden, vihreiden ja keskustan varaan rakennettu hallitus suomalaista talouspolitiikkaa pitkää linjaa?

Popcastissa keskustellaan lisäksi hallituksen talouspolitiikan Eurooppa-ulottuvuudesta. Lähteekö uusi hallitus haastamaan euroalueen talouskurin hegemoniaa myös kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä?

Maailmantaloudessa on viime vuosina keskuspankkien rooli noussut uudenlaiseen merkitykseen. Euroopan keskuspankki on elvyttänyt taloutta ennen näkemättömällä tavalla ja sen rooli on laajentunut perinteisestä inflaation hillitsijän roolista maailmantalouden kasvun ja vakauden takaajaksi.

Euromaiden lisäksi myös markkinat ovat tulleet yhä riippuvaisemmiksi EKP:n talouspolitiikasta.

Popcastissa keskustellaan siitä, minkälaisia rajoitteita ja toisaalta mahdollisuuksia globaalin talouden pelisääntöjen muutos tuo muassaan?