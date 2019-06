Ruotsissa moninkertaisesti enemmän listautumisia – Taaleri aloittaa listautumisantien toteutuksen

Taaleri-konsernin yritysrahoituspalveluja tarjoava tytäryhtiö Taaleri Kapitaali Oy on saanut Hyväksytty Neuvonantaja -statuksen Nasdaq First North -markkinapaikalla.

Jatkossa Taaleri Kapitaalin palvelutarjontaan kuuluvat myös listautumisannit sekä pörssin päämarkkinalla että Nasdaqin First North -markkinapaikalla.

”Taaleri Kapitaalin tiimin jäsenet ovat olleet mukana järjestämässä lukuisia listautumisanteja Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja ovat aikaisemmin toimineet Hyväksyttyinä Neuvonantajina useille suomalaisille yhtiöille Nasdaq First North -markkinapaikalla. Listautumispalveluiden tarjoaminen on siksi luonteva askel Taalerin yritysrahoitustoiminnan laajentuessa”, Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl sanoo.

Taaleri arvioi markkinoilla olevan edelleen kysyntää listautumisille.

Taaleri-konserniin kuuluvan Taaleri Kapitaali Oy:n toimitusjohtaja Vesa Heikkilä arvioi, että Suomen markkinoilla on edelleen tilaa uusille listautumisille.

Nasdaq First North -markkinapaikasta on viime vuosina muodostunut merkittävä rahoituskanava pohjoismaalaisille yrityksille, mutta listattujen suomalaisyritysten määrä on selvästi jäljessä Ruotsia. Tällä hetkellä Suomen First North -markkinapaikalle on listattu 30 yhtiötä. Ruotsissa määrä on kymmenkertainen.

”Helsingin pörssistä puuttuu yli 200 yhtiötä, jos verrataan Suomen ja Ruotsin kansantalouksia. Useampien yritysten pitäisi myös Suomessa harkita First North -listautumista rahoitusvaihtoehtona. Sijoittajien keskuudessa on edelleen kysyntää laadukkaille, nopeasti kasvaville yrityksille.” Vesa Heikkilä toteaa.

Nasdaqin First North -markkinapaikalle listautuvien yritysten sääntely on kevyempää kuin pörssin päämarkkinalla, mikä madaltaa kasvuyritysten kynnystä hakea pääomia markkinoilta ja laajentaa omistajapohjaa. Samalla se on ponnahduslauta pörssin päämarkkinalle.

”Listautuminen ei ole pelkästään rahoituskeino, vaan se myös parantaa yhtiön tunnettuutta ja uskottavuutta kaikissa sidosryhmissä”, Heikkilä toteaa.

Taaleri Kapitaali tarjoaa asiakkailleen kaiken kattavaa yritysrahoituspalvelua muun muassa oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusjärjestelyjä, pörssilistautumisia, ja yritysjärjestelyjä.

”Palvelemme kumppanina koko elinkaaren ajan kaikenkokoisia yrityksiä, kasvuyhtiöistä suuryrityksiin. Taaleri Kapitaalin asiakaskuntaan kuuluu myös sijoitusyhtiöitä, perheitä, pääomarahastoja, institutionaalisia sijoittajia ja julkisyhteisöjä”, Vesa Heikkilä listaa.