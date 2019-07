Mitä lahjaksi hääparille? Suomalaisten suosituin häälahja on yksinkertainen

Vain harva hääpari haluaa lahjaksi tavaraa.

Enemmistö suomalaisista suosii lahjakorttia, ilmenee LähiTapiolan Arjen katsaus –kyselystä. Kyselyn mukaan peräti 66 prosenttia naisista lahjoittaisi hääparille lahjakortin, kun miehistä lahjakortin suuntaan kallistuu 45 prosenttia.

Suomalaisten mielestä raha on muutenkin tavaraa mielekkäämpi lahjamuoto. Useimmilla tavaraa on jo riittävästi ja mieltymyksiä on vaikea tietää, siksi moni häävieras valitsee lahjaksi rahan tavaran sijaan.

Monen kyselyyn vastanneen mielestä talletus häämatkatilille tai käteinen raha ovat myös hyviä lahjoja. Joka kymmenes vastannut olisi valmis lahjoittamaan osakkeita tai rahasto-osuuksia.

Sen sijaan astioiden, kodintekstiilien tai koriste-esineiden suosio lahjoina vai hiipuu. Vuosi sitten vastaavassa kyselyssä enemmän kuin joka neljäs vastaaja olisi lahjoittanut astioita, kun kevään kyselyssä astioita lahjoittaisi enää alle joka viides. Vastaava lasku näkyy kodintekstiilein suosiossa.

Naiset edelleen lahjoittaisivat hieman miehiä mieluummin tavaraa, mutta naisten mieltymys tavaralahjoihin on laskenut.

Hääparit: Ei kiitos tavaraa

Suosio rahan ja tavaran välillä vain jyrkkenee hääparien kohdalla. Lahjakortti, talletus häämatkatilille ja käteinen raha ovat hääparien mielestä lähes yhtä mieluisia häälahjoja. Sen sijaan astioita, pyyhkeitä tai koriste-esineitä haluaisi saada lahjaksi vähemmän kuin joka kymmenes vastaaja.

Lähes samoin kuin häävieraiden ajattelussa hääpareilla tavaraa on jo riittämiin. Monet ovat sisustaneet kotinsa mieleisekseen ja näin monilla ei ole uusille tavaroille tarvetta.

Yllättävää on, että naiset ottavat miehiä innokkaammin vastaan lahjakortin tai rahaa häämatkatilille. Sen sijaan käteinen raha on lähes yhtä mieleinen lahja naisille ja miehille. Kymmenen prosenttia naisvastaajista ja 14 prosenttia miesvastaajista piti osakkeita ja rahasto-osuuksia mieleisinä häälahjoina.

Häät rahoitetaan palkasta ja vanhempien kukkarosta

Häiden kustannus vaihtelee suuresti parien välillä. Valta osa pareista kuitenkin sanoo rahoittavansa häänsä palkkatuloista. Arjen katsaus –kyselyssä 43 prosenttia kertoi rahoituksen tulevan omasta kukkarosta.

Vanhemmat ovat etenkin nuorempien vastaajien mielestä tärkeä häiden rahoittaja. Joka kolmas vastaaja sanoi turvautuvansa vanhempien rahalliseen apuun. Vanhempien kukkaroon turvautui 43 prosenttia naisvastaajista, kun vastaava osuus miehistä oli joka viides.

Säästöt ovat rahoitusvaihtoehdoista kolmanneksi käytetyin rahoitusmuoto. Sen sijaan alle neljä prosenttia vastaajista turvautuu rahoittamaan häänsä lainalla. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn toteuttu Kantar TNS 17.-23.5.2019. Kyselyyn haastateltiin 1050 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 -vuotiaita.