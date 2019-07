Suomen Pankki: Suomessa vähän seteliväärennöksiä

Suomessa löytyi 426 euroseteliväärennöstä alkuvuonna 2019.

Suomen Pankin mukaan Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana 426 eurosetelien väärennöstä. Määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Muuhun euroalueeseen verrattuna määrä on vähäinen.

“Väärennettyjä seteleitä liikkuu Suomessa erittäin vähän. Yleensä ne kulkeutuvat meille ulkomailta ja löytyvät sen jälkeen nopeasti”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

Alkuvuonna 2019 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 266. Seuraavaksi eniten oli 20 euron väärennöksiä eli 92, ja 100 euron väärennöksiä oli 26.

“On hyvä kiinnittää huomiota seteleihin, kun vastaanottaa niitä. Euroseteleitä muistuttavat setelijäljitelmät, kuten niin sanotut matkamuistosetelit ja elokuvasetelit, saattavat olla lainvastaisia. Niillä on joskus onnistuttu huijaamaan vastaanottajaa”, Vehmas toteaa.

Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla, jonka viimeisimmät setelit, arvoltaan 100 ja 200 euroa, laskettiin liikkeeseen 28. toukokuuta. Muut setelit on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta seteleitä on entistäkin vaikeampi väärentää.

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa.

Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito.

Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.