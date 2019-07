Warren Buffett tehnyt 29 miljardin dollarin sijoituksen jättipankkiin

Maailman kuuluisin sijoittaja on tankannut viime aikoina Bank of American osakkeita.

Jättipankki on nyt Buffettin toiseksi suurin yksittäinen sijoituskohde.

Warren Buffettin sijoitusyhtiön, Berkshire Hathawayn salkussa oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 10 eri pankin osakkeita, ja näiden positioiden nykyinen markkina-arvo on yli 91 miljardia dollaria.

Sijoitussivusto Motley Fool sai selville, että Buffett ja hänen tiiminsä ovat lisänneet entistä enemmän omistustaan sijoitusyhtiön suurimpaan pankkisijoitukseen, Bank of Americaan. Berkshiren viimeisin Bank of America -yhtiön osakeosto nosti Berkshiren omistusosuuden yli 10 prosentin omistuskynnyksen yli.

Miksi Buffettin lisäpanostus Bank of American osakkeisiin on sitten niin tärkeä tieto?

Omistusosuus noussut yli 10 prosentin

Berkshire Hathaway omistaa nyt 950 miljoonaa Bank of American osaketta, mikä on huomattavasti enemmän kuin sen omistamat noin 896 miljoonaa osaketta ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

Nykyisessä osakekurssissa ylimääräiset 53,8 miljoonaa osaketta, jotka Berkshire on ostanut, tarkoittaa 1,64 miljardin dollarin lisäinvestointia jättipankkiin.

Berkshiren Bank of America -sijoituksen arvo on nyt noin 29 miljardia dollaria. Se on edelleen selvästi yhtiön 51,7 miljardin dollarin Apple-sijoituksen takana, mutta yltää Berkshiren toiseksi suurimmaksi sijoitukseksi ennen Coca-Colaa.

Berkshiren lisäsijoitukset ja Bank of America -yhtiöön sekä pankin aggressiiviset omien osakkeiden ostot ovat johtaneet siihen, että Berkshire Hathaway omistaa nyt 10,4 prosenttia pankin osakekannasta.

Yli 10 prosentin omistusosuus on merkittävä asia Motley Fool -sivuston mukaan, eteenkin kun kyse on pankeista.

Aikaisemmin Buffett on aktiivisesti välttänyt omistaa yli 10 prosenttia suurimmista pankkiosakkeistaan – jopa myymällä merkittäviä määriä Wells Fargon osakkeita pysyäkseen tämän kynnyksen alapuolella.

Buffettin halukkuus hyväksyä yli 10 prosentin omistuksesta syntyvää ylimääräisestä sääntelystä aiheuttavaa päänsärkyä, osoittaa Buffettin äärimmäistä luottamusta Bank of America -sijoitukseen, Motley Fool -sivusto väittää.

Miksi Buffett on niin luottavainen Bank of Americaan?

Vastaus saattaa löytyä jättipankin tulosraportista.

Ensinnäkin Bank of America tekee parempaa työtä kasvun eteen kuin muut suuret amerikkalaispankit. Pankin lainakanta kasvoi neljä prosenttia ja talletuskanta kuusi prosenttia vuoden 2019 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta. Vertailun vuoksi: toiseksi suurin lainakannan kasvu “neljän suuren” Yhdysvaltain pankin joukossa oli vain kaksi prosenttia.

Lisäksi Bank of America on tehnyt upeaa työtä parantaakseen tehokkuuttaan ja kasvattaakseen edelleen kannattavuuttaan. Pankin 11,6 prosentin oman pääoman tuotto on korkea.

Motley Fool -sivusto kiinnittää huomiota myös Bank of American osakkeen arvostukseen. Arvosijoittajan näkökulmasta Bank of America näyttää edulliselta. Yhtiö hinnoitellaan vain 1,14 kertaisesti yli kirjanpitoarvonsa 10,8-kertaisesti yli 12 kuukauden tuloksensa.