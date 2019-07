Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelun suosio kasvaa Suomessa: firetätkö jo tietämättäsi?

Erityisesti nuoret tavoittelevat yhä enemmän taloudellista riippumattomuutta.

Taloudellinen riippumattomuuden tavoittelu eli fire-ilmiö (financial independence retire early) pyörii otsikoissa tämän tästä. Yhdysvalloista kantautuneen muodikkaan ilmiön päämääränä on takoa rahaa nyt, saavuttaa taloudellinen riippumattomuus säästämisen avulla, ja irtautua työelämästä ennen eläkeikää.

Tila, josta moni haaveilee, mutta vain harva saavuttaa.

Firetyksen tunnuspiirteitä ovat kulutuksen roima vähentäminen, säästämisen ja investointien (aggressiivinen) lisääminen ja monien tulovirtojen hankkiminen.

Ilmiö jakaa väestön mielipiteet kahtia; intohimoisimmat fanit siirtävät jopa 70 prosenttia tuloistaan säästöön tulevaisuutta varten, kun taas toisille tiukka säästökuuri on punainen vaate.

Firetätkö jo tietämättäsi?

Sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid uskoo sijoittamisen sekä säästämisen kultaiseen keskitiehen, eikä haaveile aikaisesta eläköitymisestä. Hamid säästää ensisijaisesti turvallisuudentunnetta ja toissijaisesti vapautta varten.

– Firestä puhutaan muutamastakin eri näkökulmista. On sellaisia, jotka elävät nihilistisesti ja säästävät kaiken rahan, jotta voivat jäädä 10 vuoden päästä eläkkeelle. Mutta on myös heitä, jotka vain varautuvat sirpaleiseen työuraan. Itse ajattelen, että haluan maksimoida myös tämän hetken elämänlaadun, Hamid kertoo.

Ilmiön suosio on lisännyt kulutustietoisuutta erityisesti Yhdysvalloissa, joka samalla lisää ympäristötietoisuutta.

– Menestymisen mittari ei ole enää vaan se merkkilaukku tai oikean merkkinen auto.

Hamidista on tärkeä nostaa esiin, miten paljon pöhinä fire-ilmiön ympärillä on saanut ihmisiä vähentämään turhaa kulutusta ja pohtimaan, mitä he oikeasti haluavat elämältään. Voikin olla, että moni firettää jo tietämättään sitä.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu herättää keskustelua myös siitä, onko tämä tapa vältellä työntekoa. Hamid myöntää liittyneen keskusteluun.

– Joskus ajattelin, että se on sitä, että haluaa vältellä työntekoa, mutta ehkä se on enemmänkin sitä, että raha mahdollistaa sen mitä oikeasti haluaa tehdä.

Omia tavoitteita ja motivaattoreita kannattaakin pohtia; minkä vuoksi säästää ja sijoittaa?

Nuoret unelmoivat eläkkeestä ennen kuin työura on alkanut

Nuoret ovat usein innokkaimpia firettäjiä. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan 18-25 -vuotiaat suomalaiset sijoittavat tänä päivänä yhtä aktiivisesti kuin vanhemmat ikäluokat. Yli puolet kyselyyn vastanneista nuorista ilmoittaa tavoitteekseen taloudellisen riippumattomuuden.

Eläkkeelle jäämisestä haaveillaan siis jo ennen kuin työura on ehtinyt lähtenyt kunnolla käyntiin.

Dosentti Tuija Koivunen Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta pohtii, onko nuorille maalailtu liiallinen uhkakuva siitä, ettei yhteiskunta tule maksamaan heille kohtuullista eläkettä.

Firetys kertoo Koivusen mukaansa enemmänkin ajattelutavan muutoksesta.

– En ihmettele yhtään, jos nuoret ottavat tällä tavalla työelämän ongelmien ratkaisun omiin käsiinsä. Ilmiö on hieno osoitus nuorten kekseliäisyydestä. He käyttävät työtä vain välineenä saadakseen mitä haluavat, Koivunen miettii.

Vaikka firettäjiä ei ole Suomessa vielä paljon, Yle raportoi, että ilmiöstä on ehditty jo huolestua: ”Kuka tekee palkkatyöt, kun mukavuudenhaluinen nuoriso haluaa keski-ikäisinä vain laiskotella?”

Varhaiselle eläkkeelle siirtyminen synnytti identiteettikriisin

Moni haaveilee ja olettaa, että taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen ja irtautuminen oravanpyörästä on avain onneen.

Sanfranciscolainen bloggaja Sam Dogen saavutti taloudellisen riippumattomuuden ja siirtyi varhaiseläkkeelle 34-vuotiaana. Dogen kertoo Financial Samurai -blogissaan, että varhaiselle eläkkeelle siirtyminen ei ollut niin ruusuista kuin hän oletti.

– Totuus on, että olet onnellisempi korkeintaan kolme tai kuusi kuukautta, mutta lopulta palaat tavalliseen arkeen, Dogen kirjoittaa blogissaan.

Työminän häviäminen oli kova isku Dogenille, joka koki identiteettikriisin irtisanouduttuaan työstään menestyvässä sijoitusyhtiössä. Ekstrovertti ei osannut ennakoida, miten paljon hänen sosiaalinen elämä oli kytköksissä työhön ja miten paljon hän nautti olla osana tiimiä.

Liiallinen vapaa-aika voi muodostua ongelmaksi, jos tekemistä ei ole riittävästi. Dogen muistuttaa, että taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin ja varhaiseläke ei sovi välttämättä kaikille.

”Hengailuun” kyllästyy nopeasti

Läppäriyrittäjä Aissa Paronen yhtyy Dogenin viestiin. Paronen uskoo järkevään säästämiseen ja omiin arvoihin perustuvaan työuraan, joka tuo merkityksellisyyttä elämään.

– Voin kertoa, että pelkkään matkustamiseen tai ”hengailuun” kyllästyy nopeasti, varsinkin jos on aikaisemminkin elämässään tottunut aktiiviseen ja itseään haastavaan elämäntyyliin, kertoo Paronen.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu ja karsittu elämäntyyli on Parosen mielestä joillekin enemmänkin peli tai elämänhallinnan keino, jossa kyse ei ole niinkään päämäärästä vaan suorituksesta, jolla voi kehuskella.

Vaikka taloudellinen riippumattomuus tuo elämään paljon vapautta ja liikkumavaraa, Paronen muistuttaa, että harva unelma vaatii oikeasti varhaista eläkkeelle jäämistä.

