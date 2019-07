Nordean pääanalyytikko: USA ei voi velkaantua loputtomasti

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja maan kongressi ovat unohtaneet budjettikurin. Pitemmällä aikavälillä maan finanssipolitiikka on täysin vastuutonta, varoittaa Nordean pääanalyytikko.

Yhdysvaltojen talouden nousukausi on ollut harvinaisen pitkä. Poikkeuksellista tässä noususuhdanteessa on sen pituuden lisäksi ollut myös maltillisena pysytellyt inflaatio, mikä on antanut maan keskuspankille mahdollisuuden pitää rahapolitiikka keveänä.

USA:n työttömyysaste nousi aavistuksen kesäkuussa 3,7 prosenttiin 3,6 prosentista, kun työmarkkinoille virtasi lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Lukema on silti poikkeuksellisen alhainen. Huhtikuussa työttömyysaste kävi alimmillaan sitten vuoden 1969.

Maailman suurimman talouden bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui huhti-kesäkuussa 2,1 prosenttiin ensimmäisen neljänneksen 3,1 prosentin vuosikasvusta. Kasvuvauhti hidastui kuitenkin hieman odotettua vähemmän, sillä uutistoimisto Bloombergin keräämässä ekonomistien ennusteessa kasvun odotettiin laskeneen 1,8 prosenttiin.

Myös amerikkalaisten kuluttajien luottamus talouteen on yhä korkealla. Michiganin yliopiston seuraama kuluttajaluottamus nousi lähelle 15 vuoden ennätystä. Luottamusindikaattorin lukema nousisi 98,4 pisteeseen, kun se kesäkuussa oli 98,2.

Taantumapelot ovat hälventyneet

Yhdysvalloissa riskit talouden ajautumisesta taantumaan ensi vuonna ovatkin pienentyneet viime aikoina, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich blogissaan.

“Globaalit riskit – kuten kauppasota – eivät suinkaan ole hävinneet minnekään, mutta huolet siitä, että liian tiukka talouspolitiikka syöksisi talouden taantumaan ovat hälventymässä”, Von Gerich toteaa.

Vielä jokiin aika sitten uskottiin, että finanssipolitiikan kiristyminen ensi vuonna olisi uhannut USA:n kasvua.

Nyt tilanne näyttää toisenlaiselta, sillä viime viikolla kongressijohtajat löysivät Von Gerichin mukaan kompromissiratkaisun, jossa velkakaton rajaa kierrettiin jälleen ja lisäksi nykylain menokatot käytännössä poistettiin käytöstä. Senaatti ja presidentti Trump tulevat mitä luultavimmin hyväksymään budjettiratkaisun.

Budjettiratkaisun seurauksena USA:n julkiset menot kasvavat jälleen lähivuosina eivätkä siten uhkaa kasvunäkymiä, pääanalyytikko arvioi.

Kolikolla on kuitenkin toinenkin puolensa. Budjettiratkaisu kiihdyttää USA:n liittovaltion jo ennestään kovaa velkaantumistahtia.

“Budjettisovusta puuttuvat kuitenkin lähes täysin pidemmän aikavälin kompensoivat toimet, ja sen on arvioitu nostavan liittovaltion velkaa noin 1700 miljardilla dollarilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toisin sanoen sovun kustannus olisi melkein yhtä suuri kuin Trumpin suuren veronalennuspaketin.”

Velkavuori paisuu

USA:n velkaantuu rajusti siitä huolimatta, että maa on noususuhdanteessa.

“Itsenäinen USA:n julkista taloutta analysoiva CRFB on arvioinut, että Trumpin hyväksymät lait nostavat Yhdysvaltojen liittovaltion velkaa yli 4000 miljardilla dollarilla vuosina 2017 – 2029. CRFB on arvioinut, että ilman Trumpin velkaantumista kiihdyttäviä toimia liittovaltion velka olisi noussut 85 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2029 mennessä vuoden 2017 76%:sta. Viime viikon sovun jälkeen CRFB arvioi velan olevan yli 100% suhteessa BKT:hen vuonna 2029.”

Von Gerichin mukaan kevyempi finanssipolitiikka on yleensä perusteltua talouden ollessa taantumassa, mutta Trump on ylivelkaannuttanut liittovaltiota nousukauden huipulla.

Viime viikon budjettisopu kasvattaa USA:n velkaa lähes yhtä paljon kuin Trumpin veronalennukset. Ensi vuoden taantumariskejä se kuitenkin pienentää. https://t.co/ibYIR3ak9c pic.twitter.com/CMtkP8PzF0 — Jan von Gerich (@JanVonGerich) July 29, 2019

“USA:n talous tuskin on vielä velkakriisin partaalla dollarin globaalin roolin, USA:n suuren talouden ja keskuspankin takaaja-aseman takia. Trump laskeskeleekin todennäköisesti, ettei velkapommi räjähdä hänen kaudellaan.”

Trumpin ja laajemmin Yhdysvaltojen finanssipolitiikka on kuitenkin täysin vastuutonta pidemmän aikavälin kehitystä ajatellen, pääanalyytikko varoittaa.

“Kongressin puolueeton budjettiviranomainen (CBO) arvioi kesäkuussa, että liittovaltion alijäämä nousee lähes 9%:iin vuoteen 2049 mennessä ja liittovaltion velka kipuaa yli 140%:iin suhteessa BKT:hen. Nämä arviot eivät ota huomioon viime viikon budjettisopua, joka nostaa velkauraa entisestään.”

Pääanalyytikon mukaan budjettikuria vaativien republikaanien jäätyä vähemmistöön velkaantumishuolet ovat jääneet selvästi taka-alalle USA:n politiikassa.

“Voi vain toivoa, että velkaantumisesta tulisi teema vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Ei kuitenkaan kannata laskea sen varaan. Yhdysvallatkaan ei voi velkaantua loputtomasti. Euroalueella nähty velkakriisi näyttäisi lastenleikiltä USA:n velkakriisin verrattuna.”