Joukkorahoitus- ja vertaislainapalveluita tarjoava Fellow Finance kovassa kasvussa

Lähde: Fellow Finance Oyj.

Suomalainen Fellow Finance on noussut pohjoismaiden suurimmaksi joukkorahoitusalustaksi.

Fellow Financen lainasijoittajat rahoittivat yritys- ja vertaislainoja kesäkuussa yhteensä noin 15,2 miljoonalla eurolla. Kumulatiivinen välitettyjen lainojen määrä kasvoi yli 469 miljoonaan euroon ja sijoittaja-asiakkaiden määrä kasvoi 13 050 lainasijoittajaan.

Fellow Finance Oyj on suomalainen vuonna 2013 perustettu ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön osake on listattu Nasdaq First North Finland –markkinapaikalle.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa välitettyjen lainojen määrä oli noin 109 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-kesäkuussa välitettyjen lainojen määrä oli 76,5 miljoonaa euroa.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Fellow Finance lainojen määrä kasvoi kuluvana vuonna siis peräti 42,5 prosenttia.

Analyysitalo Inderes odottaa Fellow Financen lainavolyymin kasvavan tänä vuonna 39 prosenttia 239 miljoonaan euroon. Kasvun jatkumiselle on edelleen hyvät edellytykset, kun Suomen vahvan kehityksen lisäksi uusilta avatuilta markkinoilta on odotettavissa loppuvuoden aikana kasvavia volyymeja, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Fellow Finance on noussut välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurimmaksi joukkorahoitusalustaksi.

Fellow Finance ylläpitää joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelua, josta yksityishenkilöt ja yritykset voivat löytää tarpeisiinsa sopivan rahoituksen ja sijoittajat saada korkotuottoa antamilleen lainoille. Fellow Finance on ainoa euroalueella toimiva joukkorahoituspalvelu, joka tarjoaa sekä vertaislainapalvelua kuluttajille että lainamuotoista joukkorahoitusta yrityksille.

Joukkorahoituksessa yritys hakee yleensä verkon välityksellä laajalta yleisöltä, jotka ovat valmiita tukemaan yrityksen hanketta, suhteellisen pieninä summina tarvittavan rahoituksen kasaan tiettyyn hankkeeseen. Vertaislaina on joukkorahoituksen alatermi, jossa rahoitusta hakee yksityishenkilö.

Fellow Financen palvelu yhdistää yksityishenkilöt ja yritykset, jotka haluavat sijoittaa lainoihin tai tarvitsevat rahoitusta. Sekä lainanhakija että lainanantaja päättävät, millä ehdoin he ovat valmiita rahaa lainaamaan. Sijoittaja voi sijoittaa suomalaisiin, ruotsalaisiin, tanskalaisiin, puolalaisiin ja saksalaisiin vertaislainoihin sekä suomalaisiin yrityslainoihin ja myyntisaamisiin.

Keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut 7-10 prosenttia huomioiden luottotappiot. Historiallisesti yli 80 prosenttia sijoittajista on saanut vähintään seitsemän prosentin vuosituoton.

Tuotot ovat olleet korkeimmat riskisimmissä kulutusluotoissa ja alhaisimmat vähäriskisissä yrityslainoissa. Toisaalta realisoituneet luottotappiot ovat suurimpia korkean riskiluokituksen kulutusluotoissa.

