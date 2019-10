Omistusasuminen menettänyt suosiotaan alle 40-vuotiaiden keskuudessa

Lähde: Tilastokeskus.

Nuorten ikäluokkien asuntokunnista yhä pienempi osuus asuu omistusasunnossa, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan 30-34 -vuotiaiden asuntokunnista enää alle puolet asui omistusasunnossa vuoden 2018 lopulla. Kymmenen vuotta sitten tällaisia asuntokuntia oli 58 prosenttia. Vastaavasti yhä useampi asuntokunta valitsee nykyään vuokralla asumisen. Vuokra-asuminen on yleistynyt erityisesti alle 40-vuotiaiden keskuudessa.

Kaikista asuntokunnista omistusasunnossa asui 63 prosenttia vuoden 2018 lopussa. Omistusasuminen on hieman menettänyt suosiotaan, sillä kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli vielä 66 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan suhteellisesti eniten kasvaa vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuminen. Vuoden 2018 lopussa 22 prosenttia asuntokunnista asui vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Vuosikymmen sitten vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asui 15 prosenttia asuntokunnista.

Ensiasunnon ostajia on aikaisempaa vähemmän, vaikka aivan viime vuosina ensiasunnon ostajien määrä on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Vuonna 2018 osakemuotoisen ensiasunnon ostajia oli 22 000 henkilöä. Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt Suomessa 12 000 henkilöllä reilussa kymmenessä vuodessa.

Osakemuotoisen ensiasunnon ostajat keskittyvät kaupunkeihin. Suurin osa, 66 prosenttia, ensiasunnon ostajista asui ostovuonna Suomen kymmenessä suurimmassa kunnassa.

Yhä useampi nuori siirtää omistusasunnon hankintaa myöhemmälle iälle. Ensiasunto hankitaan keskimäärin vuoden vanhempana kuin reilu kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2018 ensiasunnon ostajien keski-ikä oli 28,8 vuotta.

Ensiasunnon ostajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on ostanut osakemuotoisen asunnon ja vapautettu varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajana. Kiinteistömuotoisen ensiasunnon ostaneet eivät ole mukana näissä luvuissa.