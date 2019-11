Kivirahat Kiinaan ja halpatyö Suomeen

Kauppalehti ja Taloussanomat ovat kertoneet Oulaisissa toimivan kiinalaisen kiviyrityksen vaikeuksista saada työvoimaa.

Kiinasta halutaan tuoda halpoja kivimiehiä, mutta laskun kuittaisi pääosin suomalainen veronmaksaja.

Oulaisissa pitkään toiminut kiviyritys OK Graniitti perusti viisi vuotta sitten yhdessä kiinalaisten kanssa louhintayhtiön nimeltään FL Block Stone, joka toimi OK Graniitin louhimoilla. Se toi markkinoille Arctic Red -nimellä myytävää Merijärven punaista ja vaaleampaa kiveä nimeltään Arctic Pearl.



Valtio antoi FL Block Stonelle 345 000 euroa louhinnan kehittämiseen. Louhijat vaihtuivat kiinalaisiin, samoin kalusto. Kiinalaiset hankkivat määräysvallan myös Harri Hako-Ritan perheyhtiössä OK Graniitissa ja perustivat viime vuonna kolmannen kiviyhtiön – Nordic Outdoor Stonen.



OK Graniitti sai valtiolta kehittämistukea 140 000 euroa ja Nordic Outdoor Stone 470 000 euroa. Yhteensä kiinalaisille on myönnetty julkista tukea lähes miljoona euroa. Suomalaiset kiviyrittäjät epäilevät, että osa tuesta on valunut kiinalaisille konevalmistajille, joiden laitteita on tuotu Suomeen.



Nyt kaikissa kolmessa yhtiössä vastuuhenkilöinä toimivat Cheng Yongsheng ja Jianbin Fu haluavat päästä eroon kolmen eri ammattinimikkeen, louhintatyöntekijän, kiven jatkojalostajan ja kiven asentajan, saatavuusharkinnasta ja tuoda työntekijöitä Kiinasta. Työvoiman tarpeeksi on kerrottu 50-100 työntekijää. OK Graniitin louhoksella alun perin työskennelleet kiinalaiset eivät tiettävästi enää ole Suomessa.



Oulaisten elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari kertoi Taloussanomille, että kiinalaisten yritysryhmä ei halua nimellään julkisuuteen, minkä vuoksi asiaa kommentoi kaupungin edustaja.

Kivialan suomalaisilla yrittäjillä on vahvoja epäilyksiä siitä, että kiinalaiset aikovat pitää työntekijöitä Suomessa vain sen aikaa, että heille ei tarvitse maksaa alan yleisten ehtojen mukaista palkkaa. Miehiä kierrätettäisiin niin, etteivät viranomaiset ehtisi puuttua halpatyöhön.



OK Graniitti, FL Block Stone ja Nordic Outdoor Stone ovat tehneet neljän viime vuoden aikana yhteensä lähes 1,5 miljoonan euron tappiot. Suuren osan tappioista ne ovat saaneet kuitattua suomalaisten veronmaksajien tuella.



Jos yritystukia myönnetään ulkomaalaisille, niin viranomaisten pitäisi vähintäänkin selvittää, mihin tukia käytetään ja tuottavatko ne jotain investointeina takaisin Suomeen. Jos tuet valuvat ulkomaille ja tappioiden peittämiseen, niin tuskin edes nykyinen hallitus voi laskea niitä tulevaisuusinvestoinneiksi.

Artikkeli on julkaistu alun perin Talouden tulkki -sivustolla 7.11.2019.