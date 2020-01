Vastuullisen sijoittamisen tärkeys ei vielä näy naisten sijoitusvalinnoissa

61 prosenttia suomalaisista sijoittajista pitää ympäristön ja yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä sijoituspäätöksissä, naisista jopa 73 prosenttia.

Kuitenkin vain kolmannes on sijoittanut yritykseen tai sijoitusrahastoon erityisesti siksi, että se on vastuullinen valinta. 34 prosenttia uskoo, että kestävää kehitystä edistävät yritykset antavat keskimäärin parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä. Helsingin pörssin suuryhtiöistä vastuullisimpana nähdään edelleen KONE. Tiedot ilmenevät kyselytutkimuksesta koskien suomalaisten mielipiteitä vastuullisuudesta ja sijoittamisesta.

Vastuullisuuskysymykset sijoituksissa entistä tärkeämpiä

Tutkimuksen mukaan nykyisistä rahasto- ja osakesijoittajista 61 prosenttia pitää sijoituspäätöksissä ympäristöön ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä. Naisista jopa 73 prosenttia, miehistä 51 prosenttia.

Vastuullisuuskysymyksiä tärkeinä pitävien määrä on kasvanut vuodesta 2018, jolloin vastaava tutkittu luku oli 57 prosenttia (naisista 66 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia).

Yli 60-vuotiaista sijoittajista jopa 71 prosenttia pitää sijoituspäätöksissään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä, kun taas 30–39-vuotiaista sijoittajista vain 49 prosenttia kokee nämä kysymykset sijoituksissa tärkeiksi.

Olemme vihdoin kuromassa umpeen muiden länsimaiden etumatkaa kestävän kehityksen sijoittamisessa. Varsinkin naisille vastuullisuuskysymykset sijoituksissa ovat tärkeitä.

Miehet tehneet naisia enemmän vastuullisia sijoituksia

32 prosenttia vastanneista sijoittajista on sijoittanut yritykseen tai sijoitusrahastoon erityisesti siksi, että se on vastuullinen valinta. Osuus on kuitenkin hieman kasvanut, kun vuonna 2018 vastaavat luku oli 30 prosenttia.

Naisista vastuullisia sijoituksia on tehnyt 31 prosenttia, miehistä 34 prosenttia. 18–29-vuotiaista jopa 46 prosenttia on tehnyt vastuullisia sijoituspäätöksiä, 30–39-vuotiaista vain 28 prosenttia.

Vastuullisuuteen perustuvat valinnat voivat korostua osakesäästötilillä. Yllättävää, että naisille vastuullisuuskysymykset on tärkeitä, mutta pienempi osa naisista kuin miehistä on tehnyt sijoituksia vastuullisuuteen perustuen.

Kolmannes sijoittajista uskoo vastuullisten sijoitusten tuottavan paremmin

34 prosenttia vastaajista uskoo, että kestävää kehitystä edistävät yritykset antavat keskimäärin parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä (naiset 37 prosenttia, miehet 32 prosenttia). 40 prosenttia uskoo vastuullisten sijoitusten tuottavan saman verran. Vain 9 prosenttia näkee, että tuotto olisi huonompi (naiset 5 %, miehet 13 %).

Vuonna 2018 hieman suurempi osa, 36 prosenttia, uskoi vastuullisten sijoitusten tuottavan paremmin (34 % saman verran. Toisaalta silloin 13 % uskoi tuoton olevan huonompi.

Kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavat yritykset ovat tutkitusti tuottaneet paremmin kuin markkinat keskimäärin. Myös EU:n Green Dealin 1000 miljardin panostus tulee sivittämään tätä megatrendiä kiihtyvään tahtiin.

KONE nähdään edelleen Helsingin pörssin vastuullisimpana yhtiönä

Sijoittajien mielestä KONE on Helsingin pörssin vastuullisin suuryhtiö (8 %). Sen etulyöntiasema on kuitenkin laskenut vuodesta 2018, jolloin jopa 17 prosenttia sijoittajista piti sitä vastuullisimpana yrityksenä. Samoin on käynyt muille top-yrityksille. Vuonna 2018 top 3:een mahtuivat Fortum (14 %) ja Elisa (13 %). Nyt Fortumia piti vastuullisimpana enää 6 % vastaajista, Elisaa 4 %. Elisan ohi top 3 -listalle kiilasi Neste, jota piti Helsingin pörssin vastuullisimpana yrityksenä 6 % vastaajista.

Yritysten heikkenevät vastuullisuusmielikuvat voivat johtua vastuullisuustietoisuuden ohkaisuudesta. Kaikki eivät esimerkiksi ole kuulleet täysin uusiutuvasta Nesteen palmuöljypohjaisesta biodiselistä.

Kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov ajalla 18.–20.12.2019. Virhemarginaali on +/-3 %.

Nordnet on keväällä mukana kumppanina ”Mimmit sijoittaa -afterwork: Vastuullinen sijoittaminen” -tapahtumissa.

Osakesäästötili - maksimoi kasvu Anna osakesijoituksillesi parhaat mahdollisuudet kasvaa. Valitse Suomen suosituin arvopaperivälittäjä ja löydä osakesäästötilin edut: saat eksklusiivisia vinkkejä osakesäästötilisalkkusi rakentamiseen sekä sijoitusideoita analyyseistä ja mallisalkuista. Avaa osakesäästötili Nordnetissa

Artikkeli on julkaistu alun perin Nordnetblogissa 20.1.2020.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.