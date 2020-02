Miksi sijoittajan ei aina kannata maksaa pörssiyhtiön kasvusta?

Ville Hemminki on sijoitusyhtiö Nomad Invest Oy:n toinen perustaja. Hän on julkaissut Twitterissä varsin mielenkiintoisen tviittiketjun, jossa hän yksinkertaisten esimerkkien avulla pyrkii osoittamaan, ettei yrityksen kasvu ole aina sijoittajan kannalta positiivinen asia.

Kasvu nimittäin saattaa lisätä yrityksen arvoa, mutta se saattaa myös nakertaa sitä.

”Kasvu joko luo arvoa, tuhoaa sitä, tai on merkityksetöntä arvon luonnin kannalta”, aloittaa tviittiketjunsa.

Hemminkin mukaan saattaa tietyissä tilanteissa olla täysin perusteltua maksaa yhdestä yhtiöstä korkeampia kertoimia kuin toisesta – vaikka näiden kasvu olisi yhtä suurta.

Esimerkkinä: teleoperaattorit.