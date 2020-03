Sijoittaja löi vetoa Norjan kruunun puolesta – valuutalla dramaattisia hintaliikkeitä

Norjan kruunun arvo on romahtanut muutamassa päivässä. Naapurimaan valuutan hintavaihtelut ovat olleet historiallisen kovia.

Kruunun arvo on laskenut hurjasti suhteessa euroon ja dollariin sen jälkeen, kun koronakriisi ja öljyn hintasota iski päälle finanssimarkkinoilla.

Vielä helmikuun 20. päivänä eurolla sai 10 kruunua. Nyt euron ja kruunun vaihtosuhde on 11,9. Alhaisimmillaan kruunun arvo kävi 19. maaliskuuta, jolloin vaihtosuhde oli yli 13.

Vastaavanlaista on ollut dollarin ja kruunun vaihtosuhteen kehitys.

Norjan kruunun arvoa on painanut alaspäin koronakriisi, koska markkinoilta on kadonnut likviditeettiä Norjan kaltaisilta pieniltä markkinoilta. Toinen syy kruunun hintapaineisiin on öljyn hinnan sukeltaminen. Norja on Länsi-Euroopan suurin öljyntuottaja.

Öljyn hinta romahti hetkessä yli 30 prosenttia torstaina 9.3. Hintaromahduksen syynä oli Saudi-Arabia ilmoitus öljyn hintaleikkauksista. Maa kertoi suunnittelevansa merkittävää raakaöljyn tuotannon lisäystä huhtikuussa.

Hintaleikkaukset olivat Saudi-Arabian suurimmat 20 vuoteen. Saudi-Arabian ilmoitus tulkittiin tulkittu öljyn hintasodan julkistukseksi.

Koronaviruksen leviäminen on luonut paineita öljyn kysynnän laskulle. Öljyntuottajamaat, Venäjä ja öljyntuottajamaiden järjestö OPEC eivät silti päässeet yhteisymmärrykseen öljytuotannon leikkauksista.

Torstaina Norjan keskuspankki päätti puuttua kruunun heikentymiseen ilmoittamalla, että se on valmis tekemään tukiostoja valuuttamarkkinoilla. Keskuspankin mukaan kruunun hintamuutokset valuuttamarkkinoilla ovat olleet historiallisen suuria, ja siksi keskuspankki pohtii jatkuvasti markkinaintervention tarvetta, keskuspankki kertoi tänään tiedotteessaan.

Nopealiikkeiselle sijoittajalle tällaiset nopeat kurssimuutokset ovat toisinaan uhka, toisinaan mahdollisuus.

Yrittäjä ja sijoittaja Mikko Mäkinen kertoi Twitterissä Norjan kruunulla tekemillään sijoituksilla. Mäkisen mukaan kruunun 30 prosentin heikkeneminen oli ylilyönti.

”Tänään on sitten lyöty vetoa sen puolesta, että Norjan kruunun 30% heikkeneminen suhteessa euroon on mennyt överiksi. Keskuspankinkin luulisi puuttuvan kohta peliin. Likviditeetti olematon juuri nyt.Tämä on kuitenkin yksi maailman rikkaimmista valtioista öljyrahaston turvin”, Mäkinen kirjoitti Twitterissä torstaina.

Mäkinen kertoi kuitenkin pitävänsä nykyisissä olosuhteissa positionsa maltillisina, koska valuuttaliikkeet voivat ”mennä äärimmäisyyksiin likvidoinneissa ja isot tappiot vievät terän”.