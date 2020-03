Öljymarkkinoilla syntyi hintasota – öljyn hinta romahti hetkessä 30 prosenttia

Iso hintaliike öljyn hinnassa ei ole mikään pikkujuttu, varoittaa ekonomisti.

Öljyn hinta on romahtanut hetkessä. Brent-laadun öljyfutuuri on romahtanut torstaista jo 30 prosenttia. Hintaromahduksen syynä on Saudi-Arabia ilmoitus öljyn hintaleikkauksista.

Maa suunnittelee merkittävää raakaöljyn tuotannon lisäystä huhtikuussa. Hintaleikkaukset ovat Saudi-Arabian suurimmat 20 vuoteen, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Saudi-Arabian ilmoitus on tulkittu öljyn hintasodan julkistukseksi.

Koronaviruksen leviäminen luo paineita öljyn kysynnän laskulle. Öljyntuottajamaat, Venäjä ja öljyntuottajamaiden järjestö OPEC eivät silti päässeet perjantaina yhteisymmärrykseen öljytuotannon leikkauksista.

Opec ehdotti ylimääräisessä kokouksessa järjestön ulkopuolisille öljymaille 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta päivittäiseen tuotantoon. Tuotannon vähentämisellä Opec halusi jarruttaa öljyn hinnan laskua.

Opecin ulkopuolisista maista Venäjä vastustaa öljyn tarjonnan laskemista, koska se pelkää menettävänsä markkinaosuuksia. Saudi-Arabia puolestaan pyrkii nostamaan hinnanalennuksilla markkinaosuuksiaan.

Ekonomistit ovat kommentoineet öljymarkkinoiden akuuttia tilannetta Twitterissä. Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen arvioi, että öljyn hintasota tuo uuden päänvaivan keskuspankeille.

”Koronaviruksen lisäksi keskuspankeilla on uusi ongelma: Raakaöljyn hintasota. Raakaöljyn hinnan halpeneminen laskee lisää inflaatio-odotuksia alas. Nyt öljyn hinta on lähellä vuoden 2016 tasoja, jolloin pelättiin deflaatiota. Keskuspankit ovat nyt puun ja kuoren välissä”, Hirvonen kirjoittaa.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala puolestaan arvioi, ettei öljyn raju hintaliike ole mikään pikkujuttu.

”Nyt alkaa jo oikeasti pelottamaan tämä tilanne. Noin iso hintaliike öljyssä ei ole ihan pikku juttu. Puhumattakaan jenkkien korkojen käsittämättömän rajusta luisusta vain parissa viikossa”, Vesala kirjoittaa.