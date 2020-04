Jenkkiosakkeet ovat kallistuneet ällistyttävästi lyhyessä ajassa

Lyhyessä ajassa on optimismi vallannut alaa jenkkimarkkinoilla.

Viime päivinä on varsinkin jenkkipörsseissä nähty rajua nousua. Koronakriisin vuoksi kurssit lähtivät rajuun laskuun helmikuun lopulla ja pohjat nähtiin 23. maaliskuuta. Sen jälkeen S&P 500 -osakeindeksi on kivunnut jo yli 31 prosenttia ja Nasdaq 100 28 prosenttia. Nasdaq on käytännössä jo elpynyt täysin koronakriisin tuomasta shokista.

Kurssinousu on nostanut jälleen amerikkalaisten pörssiyhtiöiden arvostuskertoimia, sillä tuloskehitys ei ole seuraillut kurssinousua. Sijoitustutkimuslaitos Factsetin mukaan S&P 500 -indeksin 12 kuukautta eteenpäin ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on nyt 19,1x, mikä on jo selvästi yli 10 vuoden keskimääräisen 15,0x-tason.

Factsetin laskelmat osoittavat, että S&P 500 –indeksin arvostustaso on jo noussut uuteen ennätykseen.

Osakekurssien elpymisen taustalla on useita tekijöitä. Ensinnäkin pörssiyritysten tuloskunto koronakriisissä on osoittautunut odotettua vahvemmaksi.

Factsetin mukaan 60 prosenttia S&P 500 –osakeindeksin yhtiöistä on julkistanut tammi-maaliskuulta analyytikoiden odotuksia kovemmat tulosluvut.

Sijoittajat odottavat nyt myös USA:n talouden avaamista koronarajoituksista. USA:n presidentti Donald Trump julkisti 17.4. kolmivaiheisen suunnitelman USA:n talouden avaamiseksi. Tosin suunnitelma on vain suuntaa-antava, sillä se ei sido osavaltioiden kuvernöörejä. Osavaltiot tekevät ratkaisunsa talouden avaamisesta itsenäisesti.

Trumpin suunnitelmassa annetaan suositukset siitä, missä tahdissa avata esimerkiksi ravintolat, kuntosalit ja koulut.

Markkinoita innosti myös Fedin pääjohtaja Jerome Powellin keskiviikkona antama lausunto. Powell kertoi keskiviikkona keskuspankin pitävät ohjauskorona 0–0,25 prosentin tasolla niin kauan kuin talous sitä vaatii.

Powerllin mukaan lyhyellä aikavälillä koronavirus vaikuttaa syvästi USA.n talouteen ja keskipitkällä aikavälillä merkittävästi, Fed on kuitenkin Powellin mukaan valmis käyttämään kaikkia niitä keinoja talouden elvyttämiseksi, mitä keskuspankin arsenaalista löytyy.

Vaikka markkinat nyt odottavatkin talouden avaamista, näyttävät reaalitalouden makroluvut entistä synkemmiltä. USA:n tammi-maaliskuun bruttokansantuote romahti 4,8 prosenttia. Romahdus oli ennakoitua syvempi, sillä Reutersin haastattelemat analyytikot olivat odottaneet 4,0 prosentin laskua.