Ekonomisti: Koronakriisi saattaa uhata jopa ruokahuoltoa

Koronapandemia yhdistettynä talousromahdukseen voi aiheuttaa arvaamattomia ongelmia.

Taloustieteen dosentti, Gns Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen arvioi blogissaan, että koronakriisi johtaa rajuun bruttokansantuotteen romahdukseen. Pandemian ja talousromahduksen yhdistelmä luo Malisen mukaan poikkeuksellisia uhkia myös kansainväliselle logistiikalle.

”Monet systeemibiologit ja esim. Yhdysvaltojen hallinnon varautumisraportti varoittavat, että Covid-19 pandemia voi iskeä useammassa aallossa. Tämä yhdistettynä talouskriisiin voisi nousta uhkaamaan myös kansainvälistä kauppaa, ja ruokahuoltoa”, Malinen varoittaa.

Malisen mukaan Suomessa on syytä varautua myös siihen äärimmäiseen vaihtoehtoon, että ruuan tuonti ulkomailta hetkellisesti vaikeutuu tai jopa kokonaan loppuu esimerkiksi tulevana talvena.

Tosin Suomen tilanne on hyvä siinä mielessä, että meillä on korkea omavaraisuusaste elintarviketuotannossa – eri arvioiden mukaan noin 80 prosenttia, Malinen arvioi. Lisäksi Suomella on huoltovarmuusvarastoja, kun esimerkiksi Ruotsissa omavaraisuusasteeksi on arvioiden mukaan vain 50 prosenttia.

Ekonomisti esittääkin pyynnön viljelijöille. Hän pyytää Suomen viljelijöitä ottamaan viljelyyn kaiken mahdollisen peltopinta-alan lähestyvänä kylvökautena, sekä palkkaamaan tulevana korjuukautena niin paljon kotimaista työvoimaa kuin mahdollista.

Suomi ei kuitenkaan selviä kriisistä yksin.

”On tärkeää ymmärtää, että emme selviä tästä yksin. Meidän on autettava toinen toisiamme sekä yhteiskuntamme sisällä että kansojen välillä. Valtiot eivät voi meitä kriisistä nostaa. Ainoastaan ihmisten ja kansojen välinen yhteistyö, solidaarisuus ja avunanto voi sen tehdä”, Malinen toteaa.

Torstaina 2.4. julkaistussa päivitetyssä kasvuennusteessa Gns Economics ennustaa, että elvytyksestä huolimatta taloudellisen toimeliaisuuden romahdus ja yritystoiminnan laajamittaiset konkurssit ajavat Euroopan pankkisektorin kriisiin syksyyn mennessä. Talouskriisi leviää maailmanlaajuiseksi, sillä Euroopassa on suurin keskittymä systeemisesti tärkeitä pankkeja.

Gns Economicsin mukaan toiveet V-tyylisestä elpymisestä voidaan unohtaa. Yrityksen mukaan taloutta ei vain voi sulkea ja sitten ”käynnistää” kuin napista painaen.

”Sulkujen purkamisen jälkeen talous kyllä varmasti “pomppaa”, mutta vain väliaikaisesti. Massiiviset irtisanomiset, joita on jo tapahtunut kaikissa maissa, joihin virus on voimakkaasti iskenyt, aiheuttavat suuria negatiivisia shokkeja kulutukseen ja tuotantoon. Nämä kertyvät sekä yksittäisissä kansantalouksissa että maailmantaloudessa”, yhtiö kirjoittaa.

Tämän kokoluokan häiriöitä globaalissa tuotannossa ja kaupankäynnissä on Gns Economicsin mukaan nähty käytännössä vain sotien aikana.

”Valitettavasti olemmekin vasta Covid 19-pandemian käynnistämän talouskriisin alkuvaiheessa”, yhtiö varoittaa.