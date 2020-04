Talouskriisi.fi kertoo Suomen reaaliaikaisimman talouden tilannekuvan koronakriisin keskellä

Kansanliikkeeseen on yhtynyt jo yli 5500 eri alojen vaikuttajaa.

Koronaviruspandemian aiheuttama taloudellinen ahdinko aiheuttaa paljon epävarmuutta ja kysymyksiä. Kun tuhannet tai jopa kymmenet tuhannet yritykset ovat ajautumassa vakaviin maksuvaikeuksiin, yli 5500 eri alojen vaikuttajaa ovat yhdistyneet ajatuksen taakse, että ”nyt jos koskaan tarvitaan yhteinen ja koko ajan ajantasainen talouden tilannekuva”.

Syntyi talouskriisi.fi-sivusto. Sivustoa kuvataan raskaan sarjan kansanliikkeeksi Suomen talouden, yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi.

— Tämä talouskriisi on meille kaikille uutta, emmekä kykene sitä kunnolla vielä ymmärtämään, Timo Metsola, yksi kansanliikkeen aktiiveista ja Vuokraturvan Oy:n toimitusjohtaja, kertoo.

Sivusto avaa puheenvuoron koko Suomelle

Talouskriisi.fi-sivusto kasaa suomalaiset yhteen. Jatkuvasti päivittyvän verkkosivuston tarkoitus on muodostaa Suomen talouden tilannekuva, tunnistaa ongelmakohtia, sekä etsiä niihin erilaisia ratkaisuja — yhdessä, eikä yksin. Sivuston perustajat haluavat luoda suoran yhteyden yritysten, asiantuntijoiden ja päättäjien välille.

— Kukaan ei voi ajatella, että talouskriisi on noiden toisten asia, ei minun. Me kaikki suomalaiset muodostamme talouden yhdessä, ja se koskettaa meistä jokaista. Haluamme tai emme, olemme jokainen jo tässä talouskriisissä mukana. Kysymys on, ajelehditko virran mukana vai koitatko tarttua melaan, Metsola painottaa.

Sivuston mukaan suomalaisten ja hyvinvointivaltion kannalta on olennaista, että talouskriisiä hallitaan. Päätösten tueksi on luotava ymmärrys tilanteesta sekä tietoa ratkaisuista.

— Oikea tilannekuva on nyt päättäjille äärimmäisen tärkeä. Sellaista taloutta ei olekaan, joka voisi kaikki pelastaa. Tuli pitää saada suunnattua niille, joilla on aidosti annettavaa tulevaisuudessa, kommentoi poliitikko ja yritysjohtaja Esko Aho talouskriisi.fi-sivustolla.

Ihmiset voivat esittää kysymyksiä, havaintoja tai ongelmia kaikille luettavaksi ja kommentoitavaksi. Sivusto avaa puheenvuoron koko Suomelle eri elämän alueilta. Tällä hetkellä sivustolle on esitetty yli 700 ongelmaa.

Talouskriisi.fi:n julkaisija on kokenut kasvuyrittäjä Mika Mäkeläisen omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Perustajiin kuuluu myös yrittäjä Atte Jääskeläinen sekä viestinnän yrittäjä ja journalisti Terho Puustinen. Sivustolla esiintyviä vaikuttajia on muun muassa Osmo Soininvaara, Jari Sarasvuo, Pekka Haavisto, Ville Skinnari, Katri Kulmuni ja Anna Perho.

Ainutlaatuista aineistoa yritysten tilanteesta

Talouskriisi.fi-sivusto on alkanut keräämään Accountor-konsernin kanssa ainutlaatuista aineistoa, josta selviää suomalaisten yritysten talouden ahdingon todellinen tilanne. Koronakriisi iskee valtavalla voimalla moniin toimialoihin, pyyhkien kymmeniä prosentteja useimpien toimialojen liikevaihdosta.

— Tässä ollaan talvisodan kaltaisessa tilanteessa. Aktiivisella otteella on paljon tehtävissä. Toimenpiteitä tarvitaan ja niiden on oltava riittävän voimakkaita, jotta ne ovat vaikuttaa. Päätösten pitää perustua faktaan eikä tunteeseen, Accountorin toimitusjohtaja Niklas Sonki kommentoi sivustolla.

Talouskriisi-sivuston mukaan maaliskuusta 2020 saatujen ennakkotietojen mukaan laskutettavat tulot ovat vähentyneet kaikkein voimakkaimmin viestinnän toimialalla. Viestinnässä pudotus on noin puolet, samoin kaupassa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Kolmanneksen laskutuksen vähenemisiä näkyy koulutuksessa, tukipalveluissa, kiinteistöalalla ja kuljetuksissa.

Tiedot perustuvat Accountorin keräämään 10 000 yrityksen sattunnaisotantaan Suomen pk-yrityskentästä. Accountor on tilitoimisto että taloushallinnon järjestelmätoimittaja, jonka asiakkaana on noin kolmasosa Suomen yrityksistä. Accountor oli valmistautunut tällaisten laskelmien tekemiseen jo pidempään, ja yhtiö aikoo ryhtyä niiden perusteella ennustamaan talouden kehitystä.