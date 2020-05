Gilead Sciences -yhtiön koronalääke otetaan käyttöön USA:ssa

Biolääkeyhtiön osakekurssi on ollut nousussa koko alkuvuoden.

Amerikkalaisella pörssiyhtiöllä on mahdollinen lääke koronaviruksen hoitoon. Gileadin kehittämän lääkkeen nimi on remdesivir. Se on viruslääke, joka on kehitetty Ebolan ja SARSin kaltaisten tartuntatautien hoitoon. Tosin ebolavirukseen lääke ei tehonnut.

Yhtiö kertoi tällä viikolla lehdistötiedotteessaan, että Yhdysvaltojen kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutti NIAIDin tutkimuksissa on saatu positiivisia tuloksia remdesivirin toimivuudesta koronaviruksen hoidossa.

NIAID:n johtaja, tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci kuvaili torstaina remdesivirin koetuloksia sanomalla, että vaikka tulokset olivat selkeän positiivisia tilastollisesti merkittävässä mielessä, ne olivat kuitenkin vaatimattomia. Faucin mukaan testit voivat kuitenkin antaa suuntaa tehokkaamman hoitokeinon etsimiselle.

Lääkettä annettiin kahdelle koronaviruksen takia sairaalaan joutuneelle potilasryhmälle. Toiselle viisi päivää ja toiselle kymmenen päivää. Puolella potilaista kunto parani kummassakin ryhmässä.

Aiemmin New England Journal of Medicine -julkaisun mukaan lääkettä testattiin 53 potilaaseen Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kanadassa. Potilaiksi oli valittu vakavista oireista kärsiviä potilaita, jotka tarvitsivat hengityslaitehoitoa.

“Emme voi vetää tämän aineiston perusteella lopullisia johtopäätöksiä, mutta havainnot tällä remdesiviriä saaneiden potilasryhmällä ovat lupaavia”, kertoi Los Angelesissa sijaitsevan sairaalan johtaja Jonathan Grein Bloombergille.

Tosin kuolleisuuteen lääkkeellä ei ole havaittu olleen merkittävää vaikutusta.

Nyt USA:n viranomaiset ovat päättäneet sallia remdesivir-viruslääkkeen käytön koronaviruksen aiheuttaman koronataudin hoidossa vakavasti sairailla potilailla. Asiasta kertoi presidentti Donald Trump.

Remdesiviriä voidaan nyt antaa sairaalahoidossa oleville koronapotilaille, joiden tila on vakava.

Gilead Sciences -yhtiön toimitusjohtaja Daniel O’Day kertoo yhtiön lahjoittavan varastossaan olevat 1,5 miljoonaa lääkeannosta ja myyvän jatkossa tuotetta “edulliseen” hintaan. Varastossa olevien lääkkeiden arvioidaan riittävän noin 140 000 potilaan kymmenen päivän hoitojaksoon.

Gilead Sciences on listattuna Nasdaq-pörssiin. Yhtiön osake on vahvistunut vuoden alusta yli 22 prosenttia.

Yhtiötä seuraa 31 analyytikkoa, joista seitsemän antaa osakkeelle ostosuosituksen. Analyytikoiden konsensusodotus on, että Gileadin viime vuoden 4,2 dollarin osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 5,0 dollariin. Tämän vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella osakkeen P/E-kerroin on 15,9x.

Jenkkipörssit ovat olleet nousussa maaliskuun lopun pohjien jälkeen. Sijoittajat tuntuvat nyt uskovan, että koronakriisi saadaan taltutettua. Esimerkiksi S&P 500 -osakeindeksi on noussut maaliskuun 23. päivän pohjien jälkeen jo 26 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq on noussut 23 prosenttia.

Kurssinousu on nostanut jälleen amerikkalaisten pörssiyhtiöiden arvostuskertoimia, sillä tuloskehitys ei ole seuraillut kurssinousua. Sijoitustutkimuslaitos Factsetin mukaan S&P 500 -indeksin 12 kuukautta eteenpäin ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on nyt 19,1x, mikä on jo selvästi yli 10 vuoden keskimääräisen 15,0x-tason.

Factsetin laskelmat osoittavat, että S&P 500 -indeksin arvostustaso on jo noussut uuteen ennätykseen.

Tilastojen valossa koronakriisi ei ole Yhdysvalloissa kuitenkaan vielä hellittämässä. Uusien tartuntojen päivittäinen määrä on ollut nyt kasvussa neljän päivän ajan, kertoo Worldometer-sivusto.