Miten Suomi selviää koronakuopasta?

Kolme talousasiantuntijaa keskustelee Suomen talouden lähiajan näkymistä koronakriisin keskellä.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa maailmantalouden aktiviteetin supistuvan tänä vuonna kolme prosenttia. Se tarkoittaisi pahinta taantumaa 1930-luvun suuren laman jälkeen. Se olisi myös suurempi kuin vuosien 2008–09 globaalin finanssikriisin taantuma.

IMF alensi viimeisimmässä ennusteessaan vuotta 2020 koskevaa maailmantalouden kasvuennustettaan peräti 6,3 prosenttiyksiköllä verrattuna tammikuussa 2020 tehtyyn arvioon. Se on poikkeuksellisen suuri muutos näin lyhyen ajanjakson aikana.

Luonnollisesti myös Suomen talous joutuu koetukselle koronapandemian vuoksi. Suomen Pankin mukaan yrityksille suunnatut lukuisat kyselyt paljastavat, että valtaosalle yrityksille koronatilanteesta on koitumassa huomattavia tappioita. Useilla yrityksillä on jo maksuvaikeuksia, konkurssiuhka on lisääntynyt sekä yleinen rahoitustilanne on heikentynyt.

Suomen pankin laatimissa skenaariolaskelmissa yhden kuukauden ajan voimassa olevat rajoitustoimet aiheuttavat välittömän tuotantotappion, joka vastaa 2,1 prosentin osuutta koko vuoden BKT:sta. Vastaavasti laskelman kahden kuukauden rajoitusten keston aiheuttama välitön tuotantotappio vastaa 1,4 prosentin osuutta koko vuoden BKT:sta.

Handelsbankenin ennusteen mukaan koronakriisi leikkaa kymmenen prosenttia Suomen talouskasvusta tänä vuonna. Kotitalouksien kulutus laskee tuntuvasti. Vain vähittäiskauppa pitää pintansa.

Talouden elvytystoimet, suora tuki ja verotulojen romahdus kasvattavat merkittävästi julkisen talouden alijäämää ja velkaa tänä vuonna, pankki arvioi. Suomen julkisen talouden velkasuhde nousee yli 73 prosenttiin.

Koronatapauksia 100 000 asukasta kohti pohjoismaissa ja Virossa. Lähde: THL.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukana ilmoitettuja koronatapauksia on Suomessa tällä hetkellä yhteensä 5051. Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 91 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 218. Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3000.

Miltä Suomen talouden lähitulevaisuus näyttää ja miten kuopasta noustaan ylöspäin? Sitä pohtivat EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen, Nordean analyytikko Kristian Nummelin ja pääekonomistin Tuuli Koivu Nordea Marketsin podcastissa.