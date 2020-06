Tv-yhtiö lanseerasi Suomessa harvinaisen mediarahaston

MTV-yhtiön mediarahasto tarjoaa kasvuyrityksille valtakunnallista medianäkyvyyttä sijoitusmuotojensa vastineeksi.

MTV toi vuonna 2015 ensimmäistä kertaa Suomeen uudenlaisen rahoitusmallin: Media For Equity (M4E) -rahaston. Nyt kasvuyrityksiä vauhdittava rahasto saa jatkoa.



Uusi mediarahasto tukee erityisesti kasvuyrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut on suunnattu suomalaisille kuluttajille, mutta joilla ei juuri nyt ole mahdollisuutta investoida rahalla mainontaan yrityksensä kasvattamiseksi – yrityksille, joiden mainostarve on yli 100 000 euroa vuodessa. Yrityksellä voi olla esimerkiksi digitaalisia palveluita tai verkkokauppa, jonka se haluaa saattaa laajemman yleisön tietoisuuteen kasvun vauhdittamiseksi.



Suomessa vielä harvinainen rahoitusmalli antaa kasvuyrityksille mahdollisuuden päästä käsiksi laajempiin suomalaisyleisöihin – kokea, miten massamarkkinointi voi vauhdittaa liiketoiminnan kasvua.

”Alkuvuosi on ollut myös monille kasvuyrityksille poikkeuksellista aikaa. Tiedämme MTV:llä, mitä hyötyä massamarkkinointi ja liikkuvan kuvan käyttö mainonnassa voi yrityksille tuoda. Näemme, että rahastomme kautta yhä useampi kasvuyritys saa tarvitsemaansa tukea”, kiteyttää MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Pääomasijoitusrahaston rahapanoksen sijaan M4E-rahasto operoi medianäkyvyydellä: kasvuyritykset saavat rahaston avulla käyttöönsä tv- ja verkkomainontaa MTV:n medioissa.

M4E-rahasto hyödyntää muutamia erilaisia sijoitusmuotoja: rahasto voi ottaa vastineeksi kasvuyrityksen osakkeita, myöntää kasvuyritykselle pääomalainan tai tehdä tulonjakosopimuksen. Rahaston sijoituspäätökset tehdään normaalein pääomasijoitustoimialan kriteerein ja rahaston toiminnasta sekä sijoituspäätösten valmisteluista vastaa M4E Finland Management Oy.