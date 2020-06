Koronakriisi ajoi ravintolayhtiö Noho Partnersin tuloksen raskaasti tappiolle

Maaliskuussa 2020 konsernin liiketoiminta pysähtyi lähes täysin.

Noho Partners kertoo tulosraportissaan, että vielä ravintolaliiketoiminnan tammi–helmikuun 2020 liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti noin 7,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liikevoitto kasvoi noin 0,6 miljoonaa euroa.

Ravintolaliiketoiminnan tulos supistui kuitenkin maaliskuussa 9,0 miljoonaa euroa, koska liikevaihto laski markkinahäiriön vuoksi viime vuoden vastaavasta kuukaudesta 10,7 miljoonaa euroa, eivätkä yhtiön käynnistämät sopeuttamistoimenpiteet ehtineet vielä vaikuttaa maaliskuun tulokseen.

Noho Partnersin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 50,1 miljoonaa euroa, laskua 5,9 prosenttia edellisvuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Liikevoitto painui tappiolle -6,6 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna oli plussalla 5,0 miljoonaa euroa.

34 miljoonan euron rahoituspaketti

Tappiollisen alkuvuoden johdosta Noho Partnersin osakekurssi romahti tänään Helsingin pörssissä lähes 4,9 prosenttia.

Yhtiö reagoi välittömästi markkinahäiriön ilmetessä aloittaen liiketoiminnan sopeuttamistoimet, kuten henkilöstön lomautukset ja kulujen alasajon, sekä käynnistäen vuokra- ja rahoitusneuvottelut.

Katsauskauden jälkeen yhtiö on saanut päätökseen rahoituskokonaisuuden koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan ajalle varmistaakseen likviditeettinsä riittävyyden yli markkinahäiriön. Kesäkuusta 2020 alkaen yhtiö keskittyy liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja sen rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Yhtiö sopi huhtikuussa 34 miljoonan euron rahoituspaketin koronakriisin aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi toukokuussa 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisen lainan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kanssa.

Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo, että koronakriisin vaikutus näkyi kaikilla Noho Partnersin maantieteellisillä alueilla, kun eri maiden hallitukset ja terveysviranomaiset asettivat erittäin tiukkoja rajoituksia liikkumiselle ja kanssakäymiselle. Suomen, Tanskan ja Norjan valtiovallan määräykset koskien ravintoloiden sulkemista pudottivat ravintoloidemme liikevaihdon lähes nollatasolle.

Yhtiö joutui erittäin nopeassa aikataulussa sopeuttamaan kustannusrakenteen vastaamaan 95 prosenttia pienemmän liikevaihdon tasoa, Vikström kertoo. Lähes koko henkilökunta jouduttiin lomauttamaan tämän muutospaineen alla.

Vikrströmin mukaan ravintoloiden ensimmäisten aukioloviikkojen myynti- ja varaustilanne osoittavat, että asiakaskysyntä on elpymässä niin Suomessa kuin kansainvälisillä toiminta-alueillamme.

”Nyt varmistettu rahoitusrakenne antaa meille joustavuutta selvitä poikkeusajan yli rajoitetussakin kysyntätilanteessa”, toimitusjohtaja kertoo.

Koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi mahdollisesti tehtävät toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti yhtiön liiketoimintaan.

Noho Partners perui aiemmin maaliskuussa antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 koronapandemiasta aiheutuneesta vaikutuksesta johtuen. Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Yhtiö päivittää tulosohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee tarkentamaan vuoden 2020 tulosohjeistustaan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Sijoittajien katse jo tulevassa

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén kertoo, että NoHo Partnersin tulosraportti oli selvästi Inderesin odotuksia heikompi, kun kulut reagoivat liikevaihdon romahdukseen odotettua hitaammin.

Rumalla tulosraportilla ei Vilénin mielestä ole kuitenkaan nyt merkitystä.

”Korostamme, että isolla Q1-tulospettymyksellä ei ole oleellista merkitystä NoHon nykytilanteessa ja osakekurssin suunnan kannalta ravintoloiden ylösajon eteneminen sekä yhtiön taseen tilanteen kehitys ovat huomattavasti tärkeämmässä roolissa”, pääanalyytikko arvioi.

Noho Partnersin tulosraportti ei sisältänyt merkittäviä yllätyksiä selvästi odotuksia heikommasta tuloksesta huolimatta, Vilén toteaa. Hänen mukaansa sijoittajan kannalta oleellista on nyt kolme asiaa.

”Sijoittajien kannalta keskeiset asiat ovat tällä hetkellä 1) ravintoloiden ylösajon eteneminen sekä kysynnän paluu, 2) kyky operoida ravintoloita kassavirtapositiivisesti poikkeusoloissa (tässä vuokrasopimukset keskeisessä roolissa) ja 3) yhtiön likviditeettitilanne tällä hetkellä.”

Inderesin suositus Noho Partnersin osakkeelle on tällä hetkellä vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 6,0 euroa, mikä on alle tämän hetken 6,1 euron kurssinoteerauksen.