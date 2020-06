Suomen Pankki: Korot pysyvät matalina

Koronakriisi pitää inflaation alhaalla, jolloin rahapolitiikan kiristystoimenpiteitä ei ole näköpiirissä.

Euroalueella suhdannetilanne heikkenee selvästi, arvioi Suomen Pankki tuoreessa suhdannekatsauksessaan. Osaa rajoitustoimista joudutaan jatkamaan ja epävarmuus tulevaisuudesta pysyy voimistuneena. Keskuspankin mukaan tämä painaa euroalueen talousnäkymiä, eikä potentiaalinen tuotanto palaudu ennalleen ennustehorisontin loppuun mennessä.

Euroalueen BKT supistuu tänä vuonna peräti 8,7 prosenttia, koska niin kotimainen kysyntä kuin vientikin vähenevät jyrkästi, SP ennustaa.

Usein talouskasvun romahduksissa inflaatio-odotukset laskevat. Niin käy nytkin. Suomen Pankin mukaan heikko talouden aktiviteetti yhdistettynä raaka-aineiden hintojen – etenkin öljyn hinnan – laskuun pitää euroalueen kuluttajahintojen nousupaineet tässä tilanteessa vähäisinä.

Euroopan keskuspankki on kevään aikana keventänyt rahapolitiikkaansa merkittävästi. Se on kasvattanut olemassa olevaa omaisuuserien osto-ohjelmaa ja maaliskuun lopulta lähtien tehnyt ostoja EKP:n neuvoston uudessa pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa, jonka kokoa kasvatettiin kesäkuussa 1350 miljardiin euroon.

Osto-ohjelman tarkoituksena on vaimentaa koronakriisin aiheuttaman ulkoisen shokin aiheuttamia riskejä euromaille.

Samalla EKP kertoi myös jatkuvansa osto-ohjelmaa ensi vuoden kesäkuun loppuun, kun aiemmin niiden oli määrä kestää tämän vuoden loppuun.

Suomen pankki muistuttaa myös, että EKP on lisäksi lieventänyt kolmannen kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaatioiden sarjan ehtoja entisestään ja päättänyt uudesta pandemiaan liittyvästä, kohdentamattomien pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta.

Korot pysyvät edelleen alhaiset. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 0,0 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko on 0,25 prosenttia ja talletuskorko on −0,50 prosenttia.

Viimeisimmässä korkokokouksessaan EKP ei muuttanut ohjauskorkoa. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellään tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia, mutta alle sen.

Suomen Pankki kertoo, ettei rahoitusmarkkinoilla odoteta lyhyiden korkojen nousevan ennustejakson aikana. Alhaisina pysyvät rahoituskustannukset tukevat talouden toipumista. Euroalueen talouden elpyminen on myös tärkeää Suomen talouden toipumisen kannalta.

Ohjauskorko on keskuspankin määrittämä korkotaso, jolla se lainaa rahan pankeille. Ohjauskorko vaikuttaa markkinakorkoihin, eli pankkien toisilleen myöntämien lainojen korkoihin. Tämän vuoksi markkinakorot, kuten eripituiset Euribor-korot, seurailevat ohjauskorkoa.

Siten ohjauskoron muutoksilla on vaikutusta esimerkiksi asuntolainojen viitelainoina yleisiin euribor-korkoihin.

