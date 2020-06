Miljardöörisijoittaja: Tesla yltää biljoonan dollarin liikevaihtoon 10 vuodessa

Sijoittaja Ron Baron ennustaa Teslan liikevaihdon 40-kertaistuvan lähivuosina.

Miljardöörisijoittaja Ron Baron uskoo vakaasti Teslaan. CNBC-uutiskanavan haastattelussa helmikuussa hän kertoi, että Teslan liikevaihto saattaa yltää peräti yhteen biljoonaan dollariin seuraavan 10 vuoden aikana – ja nousu jatkuu vielä senkin jälkeen. Biljoona on 1000 miljardia.

Viime vuonna Teslan liikevaihto oli hieman alle 25 miljardia dollaria. Jos Ron Baronin rohkea ennuste pitäisi paikkansa, tulisi sähköautoyhtiön liikevaihto 40-kertaistumaan.

Tesla on kasvattanut liikevaihtoaan vuosi vuodelta, mutta kasvu ei ole lähimainkaan ollut sellaista, josta kivuttaisiin biljoonan dollarin liikevaihtoon.

Vuonna 2017 Teslan liikevaihto oli alle 12 miljardia dollaria ja vuonna 2018 liikevaihto nousi 21,5 miljardiin dollariin. Kasvu ei ole ollut siis sitä tasoa, mitä rajoja rikkovalta sähköautovalmistajalta odotetaan.

Osake huimassa kirissä

Baronin sijoitusyhtiö omistaa 1,63 miljoonaa Teslan osaketta. Miljardöörisijoittajalla ei ole mitään aikomuksia myydä Teslan osakkeita. Baronin mielestä Tesla on vasta päässyt vauhtiin, ja siitä saattaa tulla yksi maailman suurimmista yhtiöistä.

Teslan osake on noussut koronakriisin pohjilta, 18. maaliskuuta jälkeen jo huikeat 160 prosenttia. Vuodessa osake on vahvistunut yli 340 prosenttia. Osakkeen hinta on tällä hetkellä hieman yli 940 dollaria teknologiapörssi Nasdaqissa, ja markkina-arvo on 140 miljardia dollaria.

Teslan arvostustasosta pörssissä saa jotain mittakaavaa, kun sitä verrataan perinteiseen autonvalmistajaan, General Motorosiin tai Toyota Motorsiin. Sähköautovalmistajan markkina-arvo ylitti jo tammikuussa GM:n ja Toyotan yhteenlasketun markkina-arvon. Kuitenkin esimerkiksi Toyotalta odotetaan tänä vuonna yli 1000 kertaa kovempaa liikevaihtoa kuin Teslalta.

Kaikki eivät ole kuitenkaan yhtä innoissaan Teslan tulevaisuuden näkymistä.

Roth Capital -yhtiön seniorianalyytikko Craig Irwin kertoo CNBC:lle, että Teslan osake tulee kohtaamaan reaaliteetit. Hän antaa osakkeelle myyntisuosituksen ja vain 350 dollarin tavoitehinnan osakkeelle.

Irwin uskoo, että perinteiset autovalmistajat tulevat lopulta kuromaan Teslan etumatkan kiinni sähköautoissa. Sen jälkeen Teslan myynti alkaa hiipua, analyytikko uskoo.

Analyytikoiden näkemykset ovat Teslan suhteen hajallaan kuin Jokisen eväät. Yhtiötä seuraa 37 analyytikkoa, joista viisi antaa osakkeelle ostosuosituksen, neljän suositus on lisää, 15 analyytikon suositus on pidä, kuuden suositus on vähennä ja neljän suositus on myy. Kolmella analyytikolla ei ole suositusta.

Konsensuksen mukainen Teslan osakkeen tavoitehinta on 662 dollaria, mikä on selvästi alle tämän hetken 940 dollarin kurssinoteerauksen.

Analyytikot odottavat Teslan viime vuoden negatiivisen -4,9 dollarin osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 0,2 dollariin. Sillä tulokselle sähköautoyhtiön P/E-kerroin on huikaisevan korkea, peräti lähes 4260x.

Teslan osakkeen järisyttävän korkea arvostuskerroin herättää kummastusta Inderesin pääanalyytikossa Sauli Vilénissä.

“Kuinkakohan turhauttavalta tuntuu olla isojen autoyhtiöiden johdossa tällä hetkellä? Sun liiketoiminta tekee vahvaa tulosta ja yrität panostaa EV:hen, mutta markkina antaa sulle ihan vessavaluaation. Samalla Tesla ja Nikola saa ihan satumaisen valuaation pääosin puheilla”, Wilén ihmettelee Twitterissä.

Tesla kertoi uudesta tuotantokulut romahduttavasta akusta

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk lupaili toukokuussa suuria yhtiön käänteentekevästä keksinnästä, uudenlaisesta akusta. Akun kehittämistyöstä on vastannut kiinalainen Contemporary Amperex Technology yhdessä Teslan kanssa.

Reutersin lähteiden mukaan uuteen tekniikkaan perustuvan akun kerrotaan kestävän peräti 1,6 miljoonan kilometrin verran ajoa. Lisäksi se on myös huomattavasti nykyisiä akkuja edullisempi valmistaa.

Mikrobitti-sivuston mukaan sähköautojen hinnan odotetaan painuvan samaan polttomoottoriautojen kanssa, jos akkujen hinta saadaan pudotettua alle sataan dollariin kilowattitunnilta. Contemporary Amperex Technologyn vähäkobolttisen akkuratkaisun hinta on jo lähellä haamurajaa.

Ron Baron on tunnettu pitkäaikaisista sijoituksistaan. Hänen sijoitusyhtiönsä sijoittaa tyypillisesti osakkeisiin 4-5 vuoden ajalle, toisinaan tehden jopa 10-15 vuoden sijoituksia. Sijoitusyhtiö pyrkii hyödyntämään yhteiskunnallisia ja demografisia megatrendejä.

Baron kertoo ansainneensa miljardeja dollareita tekemällä kattavaa sijoitustutkimusta, ostamalla mielestään aliarvostettuja osakkeita, ja pitämällä niitä salkussaan pitkään ja kärsivällisesti.

Viime joulukuussa Baron kertoi, että jokainen kärsivällinen sijoittaja voi muuttaa 5000 dollarin vuosittaisen sijoituspanoksen lähes miljoonaksi dollariksi vuosien saatossa.