Hypo: Korot pysyvät alhaalla vielä pitkään

Korkeat korot eivät kiusaa asuntovelallisia vielä vuosiin, ennustaa Hypo.

Asuntolainojen viitekorkoina käytettävät euribor-korot ovat edelleen poikkeuksen alhaisia. Esimerkiksi 12 kuukauden euribor-korko on tällä hetkellä negatiivinen eli -0,28 prosenttia.

Korot ovat olleet alhaalla on useiden vuosien ajan. Esimerkiksi heinäkuussa 2014 eli kuusi vuotta sitten 12 kuukauden euribor-korko oli 0,49 prosenttia.

Eikä asuntovelallisen tarvitse jatkossakaan murehtia kohoavista lainakuluista, sillä Hypo arvioi tuoreimmassa talouskatsauksessaan korkojen pysyvän alhaalla vielä pitkään.

”Kriisien hopeareunus velallisille on, että korot pysyvät pitkään pohjilla. Koronakriisi ei tuo poikkeusta tähän. Pitkät swap-korot kertovat sijoittajien odottavan euriborien jäävän vuosikymmeniksi nollan tuntumaan”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus toteaa.

Swap-korko on koronvaihtosopimuksen korko, jota tarvitaan vaihdossa korkotyypistä toiseen eli esimerkiksi vaihtuvakorkoisesta kiinteäkorkoiseen, ja se kertoo markkinoiden korko-odotuksista. Mitä alhaisempi on swap-korko, sitä vähemmän markkinoilla ollaan valmiita maksamaan korkosuojauksesta, jolloin se on merkki markkinoiden vähäisistä koronnousun huolista.

Brotheruksen mukaan yhä todennäköisemmältä näyttää, että euroalue jähmettyy Japanin kaltaiseen matalien korkojen aikaan vuosikausiksi.

Esimerkiksi 10 vuoden swap-korko kävi vielä vuonna 2018 lähes 1,2 prosentissa, mutta on laskenut sen jälkeen negatiiviseksi lähes -0,2 prosenttia.