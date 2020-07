Miten suomalaisyritykset hyödyntävät digiosaamista tulevaisuudessa?

Yritysjohtajat pohtivat digitalisaatiota ja sen vaikutuksia yrityksiin Business Finlandin podcastissa.

Julkiset taloudet velkaantuvat samaan aikaan, kun teknologiajättien vauraus kasvaa. Business Finlandin Vaihtoehtoiset Tulevaisuudet –podcastin kolmannessa jaksossa “Uuden ajan digipatruunat” Keskon digijohtaja Anni Ronkainen ja Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha pohtivat globaalin toimintaympäristön kehityskulkujen vaikutuksia Suomelle ja suomalaisyrityksille.

Koronapandemia on aiheuttanut elinkeinoelämälle ajanjakson, mikä merkitsee osalle toimialoista kärsimystä ja osalle vahvistumista. Podcastissä asiantuntijat keskustelevat siitä, miten yritysten uudistumiskyky vaikuttaa kriiseistä selviytymiseen ja miksi joillakin toimialoilla on panostettu vahvaan kasvuun selviytymiskyvyn kustannuksella.

“Koronan myötä myös isoille yrityksille on noussut esille se, että kyllä me osaamme olla ketteriä, jos vain haluamme. Saamme asioita todella nopeasti eteenpäin ja unohdamme siilorajat. Unohdamme organisaatiorakenteet, kun homma pitää saada toimimaan. Tämä on ehkä yksi niistä opeista, mitä oikeasti toivon, että emme unohda silloin, kun alamme mennä kohti uutta normaalia elämää”, digijohtaja Ronkainen toteaa.

Entä miten valtiovalta pystyisi tukemaan yrityskentän ja elinkeinoelämän uudistumista?

“Näen, että Business Finlandin kaltaiset toimijat ovat aika tärkeitä siinä, että pystyvät tukemaan uudistumisessa suomalaisia yrityksiä ja ehkä erityisesti pk-sektoripuolta, josta Suomi kuitenkin elää”, Ronkainen jatkaa.

Koronakriisissä vain viikojen sisällä otettiin viiden vuoden digiloikka. Mitkä ovat suomalaisyritysten vahvuudet digitalisaation ja uusien teknologioiden käyttöönotossa?

“Meillä on laaja-alaista osaamista. Olemme nopeita omaksumaan asioita ja meillä on laaja ymmärrys. Voimme aika nopeasti yhdistää asioita. Meillä on ehkä maailma parhaiten koulutettu työvoima. Meidän digiosaaminen on äärimmäisen kovaa ja meillä on äärettömän hyvä englannin kielen taito. Eli meillä on kaikki jo palaset olemassa, joista voimme rakentaa vaikka mitä”, Roiha summaa.

Digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutos, selviytymiskyky, etätyöt, yritysostot ja sarjayrittäjyys ovat teemoja, joita Ronkainen ja Roiha pohtivat podcastissa.

Podcast-sarjan taustalla on Business Finlandin toteuttama laaja skenaariotyö, jossa tarkastellaan Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehtoja vuoteen 2030 mennessä. Skenaarioissa pyritään kuvaamaan vaihtoehtoisia globaalin toimintaympäristön kehityskulkuja suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön näkökulmasta.

Business Finlandin viestintäjohtaja Tomi Korhosen isännöimä podcast-sarja koostuu neljästä jaksosta, joista viimeinen ilmestyy viikon kuluttua:

30.6. Jakautuneen maailman valtapeli – Sari Arho-Havrén, Business Finland ja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti

7.7. Data pelastaa ja orjuuttaa – Pekka Sivonen, Business Finland ja Markku Mäkeläinen, Nexit Ventures

14.7. Uuden ajan digipatruunat – Anni Ronkainen, Kesko ja Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät

21.7. Kriiseistä sopimuspohjaisuuteen – Jyrki Katainen, Sitra ja Teija Tiilikainen, Hybridikeskus