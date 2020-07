Tulisiko ansiosidonnainen työttömyysturva kuulua myös työttömyyskassoihin kuulumattomille palkansaajille?

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Kokoomuksen ehdotus universaalista ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta on herättänyt lomakuukautena vilkasta poliittista keskustelua.

Kokoomus yllätti uutisköyhän heinäkuun kannanotollaan, jossa se kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille. Puolueen puoluehallituksen päätöksestä kertoi kansanedustaja Elina Lepomäki Helsingin Sanomien haastattelussa.

Nykyisin ansiosidonnaista työttömyysturvaa voivat Suomessa saada ainoastaan työttömyyskassojen jäsenet. Ansiosidonnaisen työttömyysetuuden saaminen ei edellytä ammattiliittoon kuulumista.

Silti ansiosidonnainen työttömyysturva rahoitetaan 95-prosenttisesti verovaroin kaikilta palkansaajilta, siis sekä kassoihin kuuluvilta että kuulumattomilta. Työttömyyskassan jäsenmaksu kattaa vain noin viisi prosenttia kuluista.

Kevään aikana koronakriisin vuoksi kymmeniätuhansia palkansaajia on jäänyt pelkän Kelan maksaman peruspäivärahan varaan, koska eivät kuulu mihinkään työttömyyskassaan.

Suomessa on 25 erilaista työttömyyskassaa. Usein palkansaaja liittyy samalla sekä kassaan että ammattiliittoon. Tästä johtuen nykyisen järjestelmän ajatellaan toimivan kannusteena ay-jäsenyydelle, minkä vuoksi työntekijäjärjestöt suhtautuvat nihkeästi sellaiseen malliin, jossa ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen edellytyksenä ei olisi kassajäsenyys.

Kokoomuksen esittämä malli saattaisi siten kaventaa ammattiyhdistysten valtaa – mitä kokoomuksen epäillään epäsuorasti ajavankin.

Yrittäjäjärjestö tukee, muut työmarkkinajärjestöt vastustavat

Universaalia ansiosidonnaista työttömyysturvaa kokoomus perustelee sillä, että kassoihin kuulumattomat työntekijät joutuvat maksamaan palkastaan lakisääteisiä työttömyysvakuusmaksuja. Siitä huolimatta heillä ei ole työttömäksi jäädessään oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, vaan vain perusturvaan.

Taustatukea kokoomuksen ehdotukselle on antanut Suomen Yrittäjät, jonka mukaan kokoomuksen tuore ehdotus on hyvä ja perusteltu. Ehdotus vastaa lähtökohtaisesti juuri sitä, mitä yrittäjäjärjestö on aikaisemmin nostanut esille.

”Sosiaaliturvajärjestelmää ja etenkin ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitää uudistaa niin, että se ulotetaan kaikille. Nykyinen järjestelmä ei kohtele työntekijöitä yhdenvertaisesti”, Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen perustelee.

Myös vasemmistoliitto kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista kaikille. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kertoi puolueen linjauksesta Ylen A-studiossa. Tosin Arhinmäki esittää laajennuksen toteutusta niin, että työttömyyskassaan kuuluminen tehtäisiin pakolliseksi.

”Kyllä se meidän mielestä olisi ihan järkevää sitä kautta, että kaikki kuuluisivat työttömyyskassoihin ja olisivat sitä kautta oikeutettuja ansioturvaan”, Arhinmäki kertoi.

Ei ole mikään yllätys, että suuret työntekijäjärjestöt SAK, STTK ja Akava vastustavat ehdotusta, samoin kuin työnantajajärjestö EK.

On jokin syy siihen, miksi osa palkansaajista ei tänä päivänä kassaan liity, kommentoi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa.

”Me lähtisimme pohtimaan ensimmäiseksi sitä, emmekä pistämään järjestelmää uusiksi. Nykyisellä järjestelmällä on työntekijä- ja työnantajapuolen yhteinen hyväksyntä ja intressi kehittää järjestelmää. Jos se häviäisi, sillä olisi varmasti vaikutusta turvan sisältöön ja tasoon tulevaisuudessa”, Eloranta toteaa.

Työnantajajärjestö EK:n asiantuntija Vesa Rantahalvari puolestaan toteaa HS:lle, että työttömyysturvan suurin epäkohta on sen kannustinongelmat. EK haluaisi porrastaa ansioturvan tasoa sekä lyhentää sen kestoa.

Ansiosidonnainen työttömyysturva ei voi toimia kuin mikä tahansa vapaaehtoinen vakuutus

Entä voisiko ansiosidonnainen työttömyysturva olla vapaaehtoisuuteen perustuva vakuutus, jonka rahoittaisivat vakuutuksenottajat itse?

Vihreiden entinen kansanedustaja ja tietokirjailija Osmo Soininvaara, vertaa työttömyysvakuutusta sairausvakuutukseen. Kumpikaan ei voi hänen mielestään olla vapaaehtoinen, koska ihmisten riski joutua työttömäksi on erilainen ja jokainen tietää paljon omasta riskistään.

”Jos maksu on sama kaikille, pienen riskin palkansaajat jättäytyvät pois. Sen seurauksena maksuja on nostettava, yhä useamman kannattaa jättäytyä pois ja niin edelleen. Sama koskee sairautta”, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

Ongelmaa ei siis Soininvaaran mukaan voi ratkaista niin, että kassan jäsenyys on vapaaehtoista ja vain jäsenet maksavat vakuutusmaksun.

Työttömyysvakuutus tulee Soininvaaran mukaan siksi ulottaa kaikkiin, niin kuin sairausvakuutuskin on ulotettu.

”Joko siirretään koko työttömyysvakuutus Kelan hoidettavaksi tai tehdään kassan jäsenyydestä pakollista. Sairausvakuutus noudattaa edellistä ratkaisua ja eläkevakuutus jälkimmäistä.”

”On joka tapauksessa väärin, että samat vakuutusmaksut menevät kaikilta, mutta vain osa on vakuutettuja”, Soininvaara linjaa.