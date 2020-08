Sijoittajat hylkivät yhä Suomi-osakerahastoja

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista Suomen osakemarkkinoille sijoittavat osakerahastot menettävät edelleen pääomia.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 427 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 119 miljardia euroa.

Heinäkuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 327 miljoonaa euroa uusia varoja ja pitkän koron rahastoista lunastettiin 29 miljoonaa euroa sijoituksia. Yhdistelmärahastoihin kertyi puolestaan 68 miljoonaa euroa uusia varoja. Vaihtoehtoisista rahastoihin sijoitettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa uusia pääomia.

”Vuoden toinen puolisko alkoi sijoitusmarkkinoilla odotuksia paremmin. Yritysten tulosjulkistukset ovat olleet keskimäärin odotuksia parempia ja suurilta konkurssimääriltä on vältytty. Hermostuneisuutta markkinoilla tulee kuitenkin lisäämään koronapandemian toinen aalto ja lähestyvien Yhdysvaltojen presidentinvaalien ja Brexit-neuvotteluiden mahdolliset uudet käänteet”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Pohjoismaihin ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 71 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Suomeen ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 39 miljoonaa euroa.

Suomeen sijoittavat osakerahastot ovat menettäneet tänä vuonna pääomia 264 miljoonaa euroa. Kuitenkin ne ovat tuottaneet viimeisen vuoden aikana kiitettävästi, 11 prosenttia.

Vuoden aikana kovimpia tuottoja ovat kuitenkin takoneet pohjoismaihin sijoittavat rahastot – niiden vuosituotto on ollut keskimäärin 15 prosenttia. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,56). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Muiden markkinoiden osakerahastojen tuotot ovat olleet vuoden aikana vaatimattomia. Kehittyvien markkinoiden rahastotuotto painui 7,0 prosenttia miinukselle.