Kuinka turvata tulevaisuus kiinteistövakuudellisilla sijoituksilla?

Moni on luultavasti kuullut, että kiinteistö ei ole koskaan huono sijoitus. Tämä on melkein aina totta. Melkein.

Jos ajatellaan selkeästi, keskitytään vakiintuneisiin sijainteihin vakaissa maissa, joissa on vahva talous ja vauras väestö – kuten Euroopassa – on hyvin epätodennäköistä menettää rahaa kiinteistöihin sijoittaessa.

On olemassa kuitenkin yksi ongelma. Kiinteistöihin on perinteisesti ollut vaikea päästä käsiksi. Jos tarvitsee vakuuden ja velkaa sijoittaakseen, onko kyseessä enää oikeasti edes sijoitus? Ilman riittävää käteistä tai kiinteistösijoittajien ryhmää, kiinteistösijoittamisen ovet saattavat pysyä suljettuina.

Onneksi teknologia ja muuttuva sijoituskenttä ovat avanneet monia mahdollisuuksia tavalliselle tallaajalle päästä mukaan kiinteistösijoittamiseen ilman valtavaa alkupääomaa.

Helpoin tapa sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin on EstateGurun kaltaisen alustan kautta. Alustalla voi valita mihin hankkeisiin ja projekteihin haluaa sijoittaa, rakentaa hajautetun portfolion monista erilaisista projekteista, ja kerätä tuottoja paljon nopeammin kuin perinteisellä kiinteistösijoittamisella.

Kiinteistösijoittamisen myytit kumoon

Monet eivät koskaan edes harkitse kiinteistösijoittamista laajalle levinneiden myyttien takia, jotka varjostavat tätä yleisesti turvallista ja tuottoisaa varallisuusluokkaa. P2P-kiinteistöportaalin kasvanut suosio on kumonnut näitä myyttejä onnistuneesti.

Myytti 1 – On oltava valmiiksi rikas tehdäkseen lisää rahaa

Aika, jolloin lainan saamiseen ja kiinteistön hankintaan tarvitsi suuren käteispanoksen, on ohi. Sijoittamalla jonkun toisen rakennushankkeeseen P2P-lainan kautta, pääsee osalliseksi kiinteistötuottoihin jo 50 euron sijoituksella.

Myytti 2 – Kiinteistöt ovat ainoastaan pitkän aikavälin sijoituksia

Perinteinen lähestymistapa kiinteistösijoittamiseen on ostaa kiinteistö markkinahintaan, käyttää vuokratuloja takaisinmaksuihin ja toivoa pitkän aikavälin arvonnousua. Vaikka tämä on täysin kelvollinen strategia, tuottojen saaminen kestää vuosia. Sijoittamalla kiinteistövakuudellisiin lainoihin, tuottoja voi saada jo 12 kuukaudessa, ja hyötyä siten kiinteistövakuuden tuomasta turvallisuudesta ilman pitkää odotusta.

Tuottavan tulevaisuuden suunnittelu

Salaisuus kiinteistövakuudellisten sijoitusten hyödyntämiseen tulevaisuuden turvaamiseksi on nelitahoinen.

Aseta selvät taloudelliset tavoitteet

Aloita kysymällä itseltäsi mitä haluat saavuttaa, ja mihin mennessä. Tutkimukset osoittavat, että selkeitä tavoitteita ja aikarajoja asettavat ihmiset menestyvät paremmin sijoituksissaan ja osoittavat parempaa itsekuria, kun nykyhetkestä täytyy nipistää tulevaisuuden tuottojen vuoksi. Mitä haluat saavuttaa? Aikaisen eläköitymisen? Taloudellisen riippumattomuuden? Vapauden toteuttaa itseään ilman rahallisia huolia? Ajattele nyt realistisesti ajanjaksoa ja kuinka paljon oikeasti tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi.

Aloita niin pian kuin mahdollista

Vaikka koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, on ”mitä aiemmin, sitä parempi” totta sijoittamisessa. Lyhytaikaisten, kiinteistövakuudellisten sijoitusten hienous piilee siinä, että ne tarjoavat turvaa, erinomaisia tuottoja ja lyhyen aikavälin tuloksia. Toisin kuin perinteisessä kiinteistösijoittamisessa lainan ja 15-20 vuoden takaisinmaksujen kanssa, tuottoja voi alkaa saada jo 12 kuukaudessa.

Uudelleensijoita tuotot

Yksi suurimmista aloittelevien sijoittajien haasteista on palkkion viivyttäminen. Halu päästä käsiksi tuottoihin aikaisessa vaiheessa on vaikea selättää. Kiinteistövakuudellisten P2P-sijoitusten tarjoama korkea likviditeetti saattaa pahentaa kiusausta, mutta se tarjoaa myös suoran hyödyn vastakkaisesta toiminnasta. Sekä pääoman, että korkotuottojen uudelleensijoittaminen on todella helppoa, ja tuottaa eksponentiaaliset rahalliset hyödyt.

Valitse oikea alusta

Kaikki sijoittaminen on riskin ja tuoton välillä tasapainottelua. Jos sijoitus on nuorallakävelyä näiden välillä, valittu alusta on itse nuora. Varmista, että valitsemallasi alustalla on todistetut ansiot, se noudattaa kyberturvallisuuden standardeja, sillä on töissä alan asiantuntijoita ja se selittää rakenteensa ja sijoituksensa täysin läpinäkyvällä tavalla.

Kaikki sijoitukset, mukaan lukien kiinteistöt, ovat spekulatiivisia ja sisältävät suuren tappioriskin. Kehotamme sijoittajiamme sijoittamaan varovaisesti. Kehotamme sijoittajiamme myös hankkimaan henkilökohtaista neuvontaa sijoitusneuvonnan ammattilaiselta ja tekemään itsenäistä tutkimustyötä ennen julkaisemiemme tietojen perusteella toimimista.