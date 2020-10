8 tapaa tehdä budjetointi mielekkääksi

Budjetointi ei varsinaisesti aiheuta meissä kenessäkään ilon kiljahduksia. Se saattaa tuntua työläältä ja tylsältä hommalta, mutta sitä budjetoinnin ei todellakaan tarvitse olla!

Budjetoinnin avulla hankit itsellesi taloudellista itsevarmuutta: Kun tiedät paljonko saat tuloja ja mihin rahasi menevät, ei sinun tarvitse stressata jatkuvasti raha-asioistasi. Budjetointi auttaa sinua löytämään myös sellaiset yllättävät rahareiät, joihin et halua käyttää rahojasi ja tällöin pystyt suunnata ne palvelemaan paremmin tavoitteitasi.

Olemme keränneet 8 vinkkiä siihen, miten voit tehdä budjetoinnista huomattavasti mielekkäämpää ja samalla laittamaan talousasiasi kuntoon hauskalla tavalla!

1. BAE Day

Varaa kalenteristasi aikaa BAE daylle. Lyhenne tulee sanoista Before Anything Else. Se on vähän kuin date night – se on sinun ja taloutesi yhteistä aikaa.

Voit pitää BAE Dayn kerran tai kaksi kertaa kuussa esimerkiksi aina palkkapäivänä. Tällöin voit rauhassa istua alas raha-asioidesi kanssa, maksaa heti pois kaikki pakolliset kulusi ja miettiä miltä tulevan kuun budjetti näyttää.

Yhdistä päivän yhteyteen jokin sellainen asia, josta nautit ja joka tuottaa sinulle hyvää fiilistä. Sellainen, jota voit tehdä esimerkiksi samalla, kun huolehdit budjetistasi tai sen jälkeen, kun se on katsottu läpi. Jos rakastat esimerkiksi kasvonaamioita, laita sellainen vaikuttamaan ja keskity vaikutusajan budjettiisi. Jos taas rakastat pizzaa, tilaa kerran kuukaudessa lempipitseriasta ruokaa kotiin aina BAE daynä.

Ideana päivässä on harhauttaa mieltä – vaikka et pitäisi heti budjetoinnista, alat pikkuhiljaa odottamaan sitä hetkeä, koska sen yhteyteen on liitetty jokin kiva juttu. BAE Dayna huolehdit itsesi lisäksi myös taloudestasi – ja se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi.

Voit hyödyntää BAE päivänä ROI:n kuukausikululaskuria tai kulutusindeksiä.

budjetointi bujo

2. Bullet journal eli bujoilu

Budjetointi on mielekkäämpää, kun löydät oman persoonallisen tavan tehdä sitä. Oletko esimerkiksi kokeillut bullet journalia?

Bullet journal on kalenteri, josta teet juuri sellaisen kuin itse haluat ja se taipuu aivan loistavasti myös budjetin tekoon. Bujon avulla voit pitää kirjaa tuloista, kiinteistä ja muuttuvista kuluista sekä säästöistä ja sijoituksista, Voit tehdä siitä simppelin tai tarpeeksi monipuolisen – mikä vain toimii itsellesi parhaiten.

Visualisoimalla ja kirjoittamalla ylös, pystyt hahmottamaan paremmin taloudellisen tilanteesi. Valmiita pohjia on saatavilla monia erilaisia ja voit ottaa mallia esimerkiksi täältä.

Bujoilemalla voit päästää luovuutesi valloilleen! Aloita bujoilu ostamalla mieleinen vihko ja tuunaa budjettisi kuntoon!

3. Anna tileillesi lempinimet

Budjetointia helpottaa, kun sinulla on omat tilit eri käyttötarkoituksiin. Kannattaa pitää ainakin käyttö-, säästö- ja puskuritili ominaan mutta voit lisätä tilien määrää tarpeen mukaan. Mitä jos avaisit itsellesi esimerkiksi erillisen ruoka-, bensa- ja huvittelutilin?

Nimeämällä nämä tilit persoonallisella ja hauskalla tavalla, budjetoinnista tulee paljon mielekkäämpää. Tämä kuulostaa pieneltä jutulta mutta voi muuttaa täysin suhtautumisesi budjetointiin!

Voit antaa tileillesi minkä tahansa lempinimen. Nimeä puskuritilisi esimerkiksi “Viimeinen oljenkorsi”, hauskanpitoon tarkoitetun tilin “Play-tiliksi” ja säästötilisi “HEI! Näpit irti näistä!”.

Tilien avulla pidät rahasi järjestyksessä ja nimeämällä ne itse, tileistä muodostuu paljon henkilökohtaisempia sinulle – kuvastaahan jokainen tili jotakin tärkeää osaa elämästäsi. Pääset helposti muokkaamaan nimiä omassa verkko- tai mobiilipankissasi.

4. Visualisoi unelmasi ja tavoitteesi

Tee unelmataulu, johon askartelet ylös omia taloudellisia unelmiasi ja tavoitteitasi. Voit leikata lehdistä kuvia, piirtää, maalata, kirjoittaa – mitä vain tulee mieleesi! Kutsu ystäväsi kylään ja tehkää yhdessä taulut vaikka viinilasillisen ja hyvän ruuan äärellä.

Laita tuotos jääkaappisi oveen muistuttamaan joka päivä siitä, mitä asioita kohti haluat mennä. Näin sinun on helpompi karsia turhanpäiväisiä menoeriä, kun tavoitteesi pysyy kirkkaana mielessä.

5. Tee itsellesi tavoitejuliste

Tällä tavalla visualisoit helposti taloudelliset tavoitteesi ja seuraat edistymistäsi. Idea on siinä, että sinulla on julisteessa jokin taloudellinen tavoite, jonka olet jakanut pienempiin osiin. Sitä mukaa kun maksat esimerkiksi lainaa pois tai laitat rahaa säästöön, värität julisteestasi aina yhden osion kerrallaan. Valmiita pohjia löytyy ilmaiseksi täältä ja lisäksi voit ostaa niitä vain muutamalla eurolla Etsystä. Voit myös itse tehdä juuri sellaisen julisteen kuin haluat.

6. Hanki itsellesi rahakaveri

Rahakaveri on henkilö, joka auttaa sinua pysymään budjetissasi. Voit soittaa hänelle kriisipuhelun, kun ostoskorisi on nettikaupassa pullollaan vaatteita ja sinun tekee mieli painaa OSTA nappulaa. Rahakaveri toimii järjen äänenä sellaisissa tilanteissa, joissa et ehkä itse osaa ajatella kaikista fiksuimmalla tavalla budjettisi kannalta.

Rahakaveriksi kannattaa valita sellainen henkilö, jonka taloudellinen tilanne on suhteellisen samanlainen kuin itsellä ja jonka kanssa on samanlaisia tavoitteita. Yhteinen tavoite voi olla esimerkiksi kulujen karsiminen, jotta saatte opintolainan maksettua. Näin on helpompi ymmärtää toisen tilannetta ja antaa sekä saada vertaistukea. On tärkeää, ettei rahakaveri ole liian läheinen. Tällöin välillänne pysyy pieni positiivinen paine pysyä budjetissa.

Image of cute smiling woman dancing on couch while using wireless headphones at home

7. Rahasoittolista motivoi

Kerää yhteen kaikki lempikappaleesi, joissa lauletaan rahasta tai jotka innostavat ja motivoivat sinua pysymään budjetissasi. Pistä lista soimaan samalla, kun laadit budjettiasi tai tanssi sen tahdissa, kun olet saanut budjettisi kuntoon!

8. Palkitse itsesi

Jätä budjettiisi aina varaa hemmotteluun! Budjetin ei ikinä pitäisi olla niin tiukka, ettei jää mahdollisuutta nauttia elämästä. On tärkeää tehdä aikaa ja varata rahaa myös niihin asioihin, mitkä tekevät sinusta onnellisen.

Millä tahansa tavalla haluatkaan palkita itsesi, GO FOR IT! Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, että haluat käyttää rahojasi välillä johonkin kivaan. Voit käydä kauneushoidoissa, hemmotella itseäsi syömällä ulkona ja käyttää rahasi elämyksiin. Elämä on liian lyhyt tunteakseen syyllisyyttä raha-asioista ja meidän tulisi ilman muuta tehdä sellaisia asioita joita haluamme.

Itsensä palkitseminen on paras tapa tehdä budjetointi mielekkääksi. Silloin konkreettisesti näkee, mitä kovalla työllä on saanut aikaiseksi.

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu ROI:n sivuilla Artikkeli on julkaistu alun perin ROI-sivustolla 13.5.2020.

ROI on uusi suomalainen palvelu, joka haluaa mahdollistaa kaikille säästämisen ja sijoittamisen, taustoista riippumatta. Lataa ROI-sovellus App Store:sta tai Google Play:sta ja kokeile itse!