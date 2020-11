Oletko sopeutuja, kehittäjä vai turvallisuusmielinen? Tutkimus löysi työnmurroksen suhteen viisi eri ryhmää

Konsultointiyritys CGI tunnisti laajassa tutkimuksessaan suomalaisista työntekijöistä viisi eri tyyppiä sen perusteella, miten he suhtautuvat digitalisaatioon ja työelämän murrokseen.

CGI halusi selvittää työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin tutkimuspaneelissa 1 000 suomalaista työssä käyvää henkilöä.

Eroja löytyi muun muassa siinä, miten vastaajat painottavat teknologiaa ja ihmissuhteita sekä siinä, kenen vastuulle heidän mielestään työelämän murroksesta selviytyminen kuuluu. Suurimmiksi ryhmiksi Suomessa nousevat kehittäjät ja vuorovaikuttajat, joita on yhteensä puolet lähes kaikista suomalaisista.

Asiantuntijayritys CGI:n laajasta Työelämän murros -tutkimuksesta käy ilmi, että joka kolmatta suomalaista työelämän muutos ahdistaa ja harvaa se varsinaisesti innostaa. Työssäkäyvien välillä on havaittu suhtautumisessa kuitenkin selviä eroja.

“Ahdistus ei synny tyhjästä, vaan ahdistuneimpia ovat ne, jotka kokevat myös työn kuormittavuuden lisääntyneen. Haastatellut näkevät yhtenä ratkaisuna yksilöllisen johtamisen lisäämisen”, kertoo Henna Ahtola, joka on henkilöstöjohtamisen johtava konsultti CGI:llä.

Koska esimiesten aika on rajallista, osa organisaatioista on jo havahtunut johtamisen segmentoitumiseen.

“Eri sukupolvet ja erilaiset työntekijätyypit tarvitsevat erilaista johtamista. Organisaatioiden tulisi tunnistaa erilaisia ihmistyyppejä ja pyrkiä vastaamaan kunkin segmentin tarpeisiin ja odotuksiin entistä yksilöllisemmin”, Ahtola jatkaa.

Mikään ryhmä ei ole toista parempi

GGI tunnisti suomalaisista viisi erilaista työntekijäsegmenttiä, joita esiintyy kaikilla eri toimialoilla. Ryhmät muodostuivat sen perusteella, miten vastaajat painottavat teknologiaa ja ihmissuhteita sekä kenen vastuulle heidän mielestään kuuluu työelämän murroksesta selviäminen.

“Yksikään näistä segmenteistä ei ole toista parempi, vaan kyse on puhtaasti ihmisten asenteista, odotuksista ja arvostuksista. Esimerkiksi turvallisuushakuisesta voi saada oikealla johtamisella esiin todellisen muutosmoottorin, joka kampeaa muutkin mukaansa. Jotta tässä onnistuisi, pitää kuitenkin ymmärtää henkilön ajatusmaailmaa”, Ahtola muistuttaa.

Hän toteaa, että jokaisessa organisaatiossa on mitä luultavammin kunkin segmentin edustajia.

“Työelämän muutoksen ohella kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy. En usko, että millekään organisaatiolle olisi pitkällä aikavälillä menestyksekästä keskittyä vaan tiettyihin ryhmiin.”

Ahtolan mukaan segmentteihin perehtymisen avulla voi helposti ymmärtää, miksi pelkkä perinteinen ylhäältä alas johtaminen ei enää toimi. Segmenttien ja ryhmien edustajille tärkeiden asioiden ymmärtäminen antaa hyvän lähtökohdan johtaa ihmisiä työn murroksen keskellä, Ahtola kertoo.

Segmentit suuruusjärjestyksessä

Kehittäjiin kuuluu 25 prosenttia suomalaisista. Kehittäjillä on vahva usko teknologian voimaan ja halu käyttää uusia menetelmiä. He ovat aktiivisia tarttumaan asioihin tai ainakin heillä on potentiaalia siihen. Tyypillisesti he ovat nuoria ja tekevät asiantuntijatyötä. Toimialoista kauppa-, informaatio-, viestintä- sekä rahoitus- ja vakuutustoimialat korostuvat.

Vuorovaikuttajiin kuuluu 24 prosenttia suomalaisista. Tälle ryhmälle työpaikan vuorovaikutteisuus ja kommunikaatio merkitsevät paljon. Asenteiltaan he ovat hyväntahtoisia ja useimmiten arvostavat lähiesimiehen kykyä johtaa ihmisiä. Tässä ryhmässä on suhteellisen paljon naisia ja vanhempiin ikäluokkiin kuuluvia. Toimialoista puolestaan korostuvat majoitus ja ravitsemus, koulutus, rakentaminen, julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä kuljetus ja varastointi.

Turvallisuusmielisiin kuuluu 19 prosenttia suomalaisista. Turvallisuusmieliset arvostavat pysyvyyttä. He näkevät keskimääräistä enemmän epäkohtia nykyisessä työpaikassaan ja suhtautuvat kriittisesti muutoksiin. Työyhteisön suhteen he ovat vaativia, koska se on heille tärkeä sosiaalinen ympäristö. Teknologialla taas ei ole heille suurta painoarvoa tulevaisuuden työn rakentamisessa. Tässä ryhmässä on korostuneesti naisia ja vanhempiin ikäluokkiin kuuluvia. Toimialoista puolestaan terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus korostuvat.

Sopeutujiin kuuluu 17 prosenttia suomalaisista. Sopeutujat kaipaavat selkeitä ohjeita työnsä suorittamiseen ja näkevät työn murroksessa jonkin verran uhkia omalta kannaltaan. Tulevaisuus askarruttaa heitä, mutta heidän suhtautumisensa teknologiaan on myönteistä. Tässä ryhmässä on suhteellisen paljon miehiä, nuoria, Etelä-Suomessa asuvia ja suorittavan työn tekijöitä. Toimialoista tässä ryhmässä korostuvat muun muassa kuljetus ja varastointi.

Optimisteihin kuuluu 15 prosenttia suomalaisista. Tyypillistä optimisteille on rentous ja optimistisuus. Tulevaisuuden työelämä ei ahdista heitä. Teknologia otetaan vastaan osana tulevaisuuden työtä sille sen suurempaa painoarvoa antamatta. Tyypillistä optimismi on miehille ja nuorille. Toimialoista korostuvat kiinteistöala, rahoitus ja informaatio- ja viestintäala.

Laajempi raportti CGI:n tutkimuksen tuloksista löytyy tästä.